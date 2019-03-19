«В природе вредитель – человек»: самарский орнитолог рассказал, почему птиц в городе становится все меньше

Обычному горожанину кажется, что на свете других птиц, кроме воробьев и голубей и не существует. Именно эти птицы комфортнее всего чувствуют себя в обществе человека и вовсю подкармливаются от его щедрот. На радио КП-Самара кандидат биологических наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения, председатель«Союза охраны птиц России» Сергей Иванович Павлов рассказал, каких же еще птиц можно встретить в городе.

Редкая птица долетит до середины Волги

В Самарской области зарегистрированы 300 видов птиц. В городе присутствует половина из них. Какие же необычные птицы водятся в Самаре? На самом деле, какие-то пернатые могут быть для нас очень привычными, а соседям казаться экзотами.

- Как-то приехал ко мне в гости орнитолог из Норвегии. Мы с ним ездили по всей области и он постоянно фотографировал желтую трясогузку. Я уже беспокоиться начал, мол, зачем ему такая простецкая птица. А оказывается, что для них – это очень редкий вид. И он говорит: приеду, хвастаться буду, что видел трясогузку с шести метров, - рассказывает Сергей Павлов.

Довольно редкий гость в городе - вальдшнеп. В окрестных лесакх этой птицы водится с избытком.

- Когда-то мне известный орнитолог Виктор Шапошников показывал вальдшнепа на Горелом хуторе. Это было в 70-80хх годах. Сейчас не знаю, сохранились ли они там, очень уж обжитая территория.

Куда делись снегири?

Снегири прилетают к нам абсолютно каждый год. Просто, каждый раз их разное количество. В этом году прилетели 100 птичек, в следующем – 30. Если вы их не увидели, значит, может, именно вам не повезло, это может быть простым совпадением. Вот на дереве сидит снегирь, вы идете на работу – а он уже улетел. Сели в автобус – он снова вернулся.

Им просто негде жить!

А вот галка – обычная городская птица, обычно живет в одноэтажных домах, где есть чердаки. В пятиэтажках тоже может поселиться, но там в основном голубями все забито. И жители закрывают чердаки, и галкам тоже негде селиться в таком случае.

- Галки вообще не сочетаются с голубями. То есть, если есть галки, нет голубей, если есть голуби, галки уже не приходят туда. Голубей много, и они там ходят, а галки любят какой-то уют, - говорит Сергей Павлов.

Он вспоминает, что раньше «гнездовьем» необычных птиц служил элеватор на Хлебной площади. Там каждый год зимовали четыре краснокнижных сокола-сапсана.

- И у нас там, в Самарском районе, было много галок. Сейчас, конечно, не так, много где сейчас все перестраивают, появляются коттеджи. И птицам негде гнездиться, - переживает орнитолог.

В природе вредный - человек

Так полезны ли для города птицы или наоборот? Самарского орнитолога такая постановка вопроса возмущает: по его словам, вредный в природе – человек, а не птицы.

- Галки полезны, потому что собирают сельскохозяйственных вредителей, поедают органический мусор, какие-то объедки, то есть чистят территорию города. Или голуби - если они гадят на памятники, они, безусловно, вредители. А если доедают органический мусор – то полезные, - уточняет Сергей Павлов.

Ухоженные скверы – убийство для птиц

Еще опасность для птиц в городе представляют излишне ухоженные парки и скверы. В диком подлеске есть почти 60 видов растений. А кто будет жить в газоне? Раскатали рулон и все. Нет опылителей, нет насекомых, нет птиц, которые ими кормятся.

- Вырубается трава, вырубаются кустарники. С одной стороны, да, вроде бы как открытый взор, люди что-то видят впереди, перспективу какую-то. С другой стороны, там появляются собаки, кошки, крысы. А на земле гнездятся некоторые виды птиц, например, лесной конёк, три вида пеночек, которые поют в наших лесах. И вот из Загородного парка они сейчас пропадают. У нас, например, в окрестностях университета есть сухой пруд, когда-то там была агробиостанция. И когда-то там было такое количество кустов сирени, черёмухи, чудесный был ландшафт, и вокруг озера около 6 см в диаметре, на расстоянии 90-100 метров друг от друга пели три соловья. А теперь там всё вырублено, всё очень красиво, элегантно. Но тихо, - сокрушается Сергей Павлов.

СПРАВКА КП

Что нельзя давать птицам в кормушку

- Нельзя давать черный хлеб,

- Нельзя давать лук, чеснок,

- Нельзя кормить копченым, соленым салом,

- Не крошите птицам плесневелый хлеб. От него птицы погибают.

Если вы выкидываете такие продукты, лучше их упаковать и вынести на помойку.