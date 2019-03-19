"Упала на тренировке и больше не встала": юную спортсменку из Сызрани мог "убить" неработающий дефибриллятор в "скорой"

В этот злополучный понедельник мама проводила Настю Волобуеву на тренировку в школу Олимпийского резерва №2 в Сызрани. Дочка была спокойна и весела, на любимые занятия бежала практически вприпрыжку. Но домой девочка не вернулась. Во время занятий бегом на разминке она упала. Тренеры пытались сделать спортсменке искусственное дыхание, через 8 минут приехала скорая. Врачи приложили к груди девушки дефибриллятор... но он не сработал. Именно так утверждают все те, кто был в этот момент рядом с умирающей девушкой.

"Она мечтала быть тренером"

Настя Волобуева была влюблена в греблю, недавно получила значок кандидата в мастера спорта. Мечтала заниматься академической греблей, стать тренером.

- У нее бы обязательно получилось, к ней всегда очень тянулись дети, так как редко у кого есть столько доброты внутри. Школа была для нее второй семьей, в последнее время там было не очень гладко все и мы придумали, что она переедет в Санкт-Петербург, ко мне, планировали, как будем снимать квартиру, куда Настя устроится работать, как найдет возможность для спортивного развития, - рассказывает подружка Насти Аня Пучкова. - Мама во всем Настю поддержала. Она должна была приехать уже в конце марта...

До своего 19-летия Настя не дожила несколько дней. Что произошло в тот понедельник не понятно никому. Девушка проходила профессиональное медицинское обследование, меньше года назад, никаких аномалий врачи не нашли. В этот день она чувствовала себя хорошо, тренерам на недомогания не жаловалась. Маме уже в 18.00 позвонил тренер: врачи уже выписали справку о смерти. Дочку женщина нашла в школе, тело лежало прикрытое простынкой.

Девушка увлекалась греблей и мечтала стать тренером

"Почему у них не работал дефибриллятор?"

В министерстве спорта Самарской области отметили, что никаких нарушений в организации тренировочного процесса тоже не выявили: спортсменка занималась в допустимых условиях, по утвержденному графику, медицинский доступ к занятиям у нее был. Да и тренеры сделали все возможное, чтобы помочь...

Совсем недавно у Насти умер папа: долго лежал в коме и не вышел из нее. Теперь мама потеряла и дочку, они с Аленой - второй дочерью - остались вдвоем.

- Мне позвонили знакомые с базы, мы с ними хорошо общаемся. Я даже не поверила сразу. Позвонила маме Насти, она подтвердила. И все говорят в один голос, что не сработал дефибриллятор, - рассказывает Аня.

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, что сейчас компетентные органы проводят проверку. И уже по ее результатам будут сделаны соответствующие выводы. Известно, что все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения на спортивной площадке.

Прощание с Настей пройдет 20 марта в 12.00 в Сызрани, по адресу: ул.Нефтяная,кладбище «Фомкин сад»(Фомки),1 ворота,часовня.

Если кто-то хочет помочь матери Анастасии Волобуевой, деньги можно перевести на карту сбербанка: 4276 5400 2998 4592