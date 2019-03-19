«Вам дорога во взрослый «Голос»!»: Пелагея спела дуэтом с самарской певицей Анной Черноталовой

«Девочка - готовая артистка. Исполнение изумительное» - такие комментарии оставляли зрители шестого сезона шоу “Голос.Дети” после выступления Анна Черноталовой.

Четырнадцатилетняя самарчанка покорила сердца зрителей песней «All I Ask» певицы Адель. Даже строгие наставники признали, что Анна выступила прекрасно, но, увы, дальше слепых прослушиваний Анна не прошла.

«Думали, что ты старше…»

- Простите, нас, пожалуйста, Анна - обратилась к девочке Пелаг. – Вы отлично поете. Придраться не к чему, и композиция вам идет, но я подумала, что вам уже 15 и скоро нужно во взрослый "Голос".

В свои 14 лет Анна действительно имеет такой музыкальный опыт, каким не все взрослые могут похвастаться. Она победительница и участница более 90 конкурсов и фестивалей. Этот опыт и сбил с толку наставников.

Анна Черноталова. All I Ask - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.Анна исполняет песню Адель All I Ask.

- Вы применяли много разных приемов, это было здорово, красиво, очень уместно. Все ноты чистые, - добавил Валерий Меладзе. - Я просто сидел в кресле и слушал, как человек хорошо поет, но мне хотелось, чтобы меня что зацепило, тронуло сердце, душу, чтобы я все-таки нажал. Вы не расстраивайтесь и не думайте что причина в вас. Нет. Все было очень хорошо, но вам, наверное, нужно на другую орбиту.

Светлана Лобода тоже одарила Анну комплиментами и пожелала ей оставаться стойкой и продолжать участвовать в конкурсах.

- С каждым конкурсом, вы будете расти, а потом станете суперзвездой, - заявила Лобода.

Хотя никто из наставников так и не взял Анну в свою команду, одна заветная мечта девочки все же сбылась.

- Я бы хотела спеть для вас, Пелагея, - обратилась к популярной певице самарчанка. Она даже не представляла, что Пелагея не только согласиться выслушать песню, но и поднимется на сцену, чтобы спеть дуэтом.

- Аня очень любит народное пение, - рассказала позже мама Ани Елена Черноталова. - У нас в репертуаре много стилизованных песен, этно-фолка, этно-рока. Она очень любит творчество Пелагеи и давно мечтает попасть на шоу голос именно в ее команду.И вот детская мечта сбылась! - радуется за победы Анны мама.

Наставники восхитились пением Анны

«Нас ждут во взрослом шоу»

Анна прошла кастинг первого сезона «Голос. Дети», но не попала на «слепые прослушивания». Во втором сезоне Аня прошла на «слепые прослушивания», но до нее просто не дошла очередь. В третьем сезоне выступление Ани не попало в телеэфир, да еще и мутация голоса началась. Поэтому очередную попытку покорить шоу «Голос. Дети» девушка предприняла уже в этом году.

- Нам порекомендовали через пару лет участвовать во взрослом шоу «Голос». Сказали, что будут нас ждать с нетерпением, потому что Аня, очень понравилась всем редакторам, наставникам, - рассказывает Елена, - Очень теплое отношение было к нам. Спасибо всем редакторам за подготовку к выступлению!

Для Ани музыка - жизнь. Девушка пообщеала наставникам непременно вернуться. Сейчас Аня номинирована на премию от журнала “Я пою” и звание «Лучшего исполнителя шоу «Голос. Дети», а всего несколько дней назад Анна победила в XIV международном вокальном конкурсе «Золотая нота».

«КП»-Самара» желает Ане успехов, вдохновения и побед!

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