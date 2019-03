«Вам дорога во взрослый «Голос»!»: Пелагея спела дуэтом с самарской певицей Анной Черноталовой

«Девочка - готовая артистка. Исполнение изумительное» - такие комментарии оставляли зрители шестого сезона шоу “Голос.Дети” после выступления Анна Черноталовой.

Четырнадцатилетняя самарчанка покорила сердца зрителей песней «All I Ask» певицы Адель. Даже строгие наставники признали, что Анна выступила прекрасно, но, увы, дальше слепых прослушиваний Анна не прошла.

«Думали, что ты старше…»

- Простите, нас, пожалуйста, Анна - обратилась к девочке Пелаг. – Вы отлично поете. Придраться не к чему, и композиция вам идет, но я подумала, что вам уже 15 и скоро нужно во взрослый "Голос".

В свои 14 лет Анна действительно имеет такой музыкальный опыт, каким не все взрослые могут похвастаться. Она победительница и участница более 90 конкурсов и фестивалей. Этот опыт и сбил с толку наставников.

Анна Черноталова. All I Ask - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.Анна исполняет песню Адель All I Ask.