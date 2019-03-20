Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция 20 марта 2019 года

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 примет японский город Сайтама. В первый день – 20 марта – там свои программы откатают пары и женщины. Прямую трансляцию короткой программы среди женщин на чемпионате мира 20 марта 2019 года смотрите на сайте kp.ru. Начало – в 9:05 по московскому времени.

Традиционно поболеть нашим любителям фигурного катания будет за кого. Россию на чемпионате мира представят Софья Самодурова, Евгения Медведева и Алина Загитова. Однако эксперты основной претенденткой на золотые медали считают вовсе не наших девушек, а японку Рику Кихиру. Тем более, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой сезон выдался не из лучших. Но у Алины было два месяца, чтобы прийти в форму. Если ей это удалось, борьба за золото будет жаркой.

Собственно противостояние Загитовой и Кихиры, скорее всего, затмит даже долгожданную дуэль Загитовой и Медведевой.

Российско-японское противостояние не сводится к битве за победу. Есть та же Евгения Медведева, у которой не все хорошо, но сбрасывать ее со счетов в борьбе за медали не стоит; есть талантливая Софья Самодурова. У Японии на домашнем чемпионате мира выступят также Каори Сакамото и Сатоко Мияхара.

Софья Самодурова выйдет на лед в шестой разминке. Еще две россиянки – Евгения Медведева и Алина Загитова – выступят в седьмой разминке. Это самый конец, после 14:00 по московскому времени. В этой же разминке свои программы откатают японки Каори Сакамото, Сатоко Мияхара и Рика Кихира, а также американка Брэди Теннелл.