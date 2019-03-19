2019-03-19T19:45:39+03:00
Происшествия

В Сызрани мужчина избил воспитателя детского сада на глазах у детей

По версии пострадавшего, это был муж одной из воспитательниц
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Воспитатель Денис написал заявление в полицию. Фото: Анна Жукова / vk.com/diamante_brancoВоспитатель Денис написал заявление в полицию. Фото: Анна Жукова / vk.com/diamante_branco
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Совершенно дикая история произошла в пятницу, 15 марта, в Сызрани. Там на молодого воспитателя детского сада на глазах у детей накинулся с кулаками муж одной из сотрудниц детсада. Мужчина ударил парня в живот и в голову. Молодой человек не сопротивлялся – боялся, что достанется и детям, и стоически выносил удары.

Все произошло в разгар рабочего дня – молодой воспитатель детского сада №11 Сызрани Денис (кстати, единственный воспитатель-мужчина в городе) вышел на прогулку с малышами. В этот момент к нему и подлетел незнакомый мужчина. Тот ни с того ни с сего принялся избивать воспитателя. И все из-за того, что мужчине не понравилось, что молодой человек повздорил с его женой – воспитательницей этого детсада. По крайней мере, именно эту версию Денис позже озвучил в полиции.

Нападавший якобы остался недоволен тем, что молодой воспитатель высказал его жене, чтобы та не отчитывала его перед детьми. Избив парня, незнакомец ушел.

Вечером пятницы – после рабочего дня – Денис пошел в больницу. Врачи осмотрели парня и решили, что ему лучше остаться с ними. Парня госпитализировали.

В понедельник Денис отправился в полицию и написал заявление. Однако не все так просто в этой истории. По словам депутата городской думы Сызрани Анны Жуковой, дело могут замять. Якобы некие «заинтересованные лица» оказывают давление на коллег воспитателя.

- Денис боится, что все спустят на тормозах, т.к. уже идет давление на его коллег со стороны заинтересованных лиц. Он обратился ко мне с просьбой содействовать в справедливом решении этого вопроса. Мы вместе с молодым специалистом посетили отдел полиции МВД России «Сызранское», где Денис написал заявление о причинении вреда его здоровью, - рассказала Жукова.

Кроме того, депутат задает вполне логичные вопросы.

- Почему другие сотрудники детского сада не среагировали по инструкции и не вызвали полицию и «скорую»? Чужой мужчина избивает воспитателя, который гулял с детьми! А если бы он угрожал детям? А если бы это был террорист? – негодует Анна Жукова.

А действительно, почему? На этот вопрос уже будут отвечать правоохранители, а также в региональном минобре. По словам руководителя западного управления министерства образования и науки Самарской области Татьяны Гороховицкой, там уже начали служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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