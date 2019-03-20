2019-03-20T09:13:34+03:00
Общество

«Люди не могли выйти из квартир!»: в Самаре, убирая снег с крыши, завалили вход в подъезд дома в Управленческом

В управляющей компании жителям пообещали убрать снег на следующий день, поэтому откапывать проход домой людям пришлось самостоятельно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вот такой сугроб "вырос" перед входом в подъезд после чистки крышиВот такой сугроб "вырос" перед входом в подъезд после чистки крышиФото: Twitter.com
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Во вторник, 19 марта, с жильцами дома № 21/13 на улице Симферопольской в поселке Управленческий произошел, мягко говоря, неприятный случай. Вход в их дома оказался завален огромной кучей снега, из-за чего люди не могли ни попасть внутрь, ни выбраться наружу. Как выяснилось, сугробы появились после очистки крыши дома. Сотрудники УК сбросили снег на землю и даже не позаботились о том, как люди будут преодолевать эти завалы.

- Телефоны МП «Универсалсбыт» либо не отвечали, либо его работники хамили в ответ на вопросы о сроках уборки сугробов, - пожаловались местные жители в Твиттере.

К решению проблемы подключилась администрация Красноглинского района. Ее сотрудники дозвонились до предприятия и выяснили, что оно запланировало работы по уборке снега только на среду, 20 марта. Видимо, до этого времени В итоге жильцы дома сами начали расчищать себе путь в квартиры. Для того, чтобы им помочь, местные власти отправили сотрудников муниципального предприятия.

Проход расчищали до позднего вечера Фото: Twitter.com

Проход расчищали до позднего вечераФото: Twitter.com

- Пенсионеры не могли попасть домой, жильцы дома самостоятельно расчищали себе проход к подъезду! - рассказала одна из жительниц дома.

Через некоторое время к ним подключились работники МБУ «Красноглинское». На расчистку прохода у них ушло несколько часов. Работы завершились, когда на улице было уже совсем темно. После этого все жильцы дома смогли благополучно попасть домой.

Вход в подъезд освободили от снега около 23 часов Фото: Twitter.com

Вход в подъезд освободили от снега около 23 часовФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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