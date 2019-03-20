Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

В японской Сайтаме завершился первый день чемпионата мира по фигурному катанию. В короткой программе у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова. 16-летняя фигуристка чисто исполнила программу, и судьи поставили ей 82.08 балла. Свою оценку Алина получила заслужено – программа была выполнена четко. Видно, что Алина и ее тренерский штаб поработали над режиссурой. Выступление яркое и броское – как раз для первого места.

Алина уже получила свою медаль. Фото: twitter.com/isu_figure

На второй строчке оказалась чемпионка четырех континентов японка Каори Сакамото. Ее результат – 76.86 балла. Третье место за Элизабет Турсынбаевой, которая тренируется у Этери Тутберидзе в Москве и представляет Казахстан. У нее 75.96 балла.

Другие представительницы России Евгения Медведева и Софья Самодурова заняли четвертое и девятое места соответственно. Обе наши фигуристки выступили без помарок. Особенно порадовала Евгения Медведева, которая, кажется, смогла справиться со всеми психологическими трудностями и готова выходить на свой уровень. Видно, что Женя и ее тренер Брайан Орсер хорошо поработали. И над техникой, и над психологией.

После выступления Медведева была немногословна, но все и так понятно:

- Я счастлива, что смогла закончить свою программу успешно, - сказала Женя.

Главная претендентка на победу, по мнению многих экспертов, японка Рика Кихира в итоговой таблице лишь седьмая. Все из-за ошибки в самом начале выступления. Сейчас трудно сказать, из-за чего это произошло. Скорее всего, не выдержали нервы. Давление на Кихиру было колоссальное, справиться с ним 16-летняя фигуристка не смогла.

Теперь фигуристки вновь выйдут на лед в рамках чемпионата мира в Японии 22 марта. На этот день запланирована произвольная программа.