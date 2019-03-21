Разруха и тлен без денег Абрамовича: Евгений Савин приехал в Академию им. Коноплева, где футболистами стали Зобнин и Дзагоев

Популярный блогер и экс-футболист «Крыльев Советов» (и еще вороха других клубов) Евгений Савин выложил в своем блоге «КраСава» очередное видео. На этот раз оно посвящено некогда лучшей футбольной школе в стране – Академии имени Юрия Коноплева в Тольятти. Уже как лет 10 академия перестала быть главной кузницей талантов страны, есть «Краснодар», «Чертаново». А ведь когда-то ее сравнивали со школой «Аякса», а из горнила тольяттинской футбольной школы вышли Илья Кутепов, Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Станислав Крицюк, Ильзат Ахметов.

АКАДЕМИЯ КОНОПЛЁВА миллионы от Абрамовича / криминальные разборки / боль и разруха.В лучшие годы Академия Коноплева подготовила для российского футбола Дзагоева, Зобнина, Ахметова, Кутепова и других крутых игроков. Сейчас она еле сводит концы с концами и это большая беда для всего нашего футбола. Разбираемся, почему Академия не развивается, а выживает.

Раньше академию содержал сам Юрий Коноплев, деньги давал Роман Абрамович. Теперь – правительство Самарской области.

Если вам лень смотреть выпуск «КраСавы», собрали кратко все самое важное.

Про состояние академии

- В РПЛ играют 18 воспитанников Академии им. Коноплева.

- Бюджет футбольной школы – 118 млн.

- Ремонта в академии не было больше 10 лет. Как ушел Абрамович.

- Раньше у академии было 7 полей. Сейчас 2 поля и манеж. Остальные поля заброшены. Скорее всего, эту территорию застроят. Что там будет – пока непонятно.

- На одном из полей, где тренируются дети, около штрафной площади большие проплешины. Иногда на поле торчит арматура, пирог (находится под газоном) просел за 10 с лишним лет.

- В академии нет специалиста, который бы ухаживал за газоном поля.

- Поля не обновляли около 10 лет. С момента, когда Абрамович перестал финансировать тольяттинскую академию.

- Академия просила правительство Самарской области поменять газон. Сделать это обещают 5-й год.

- Все автобусы очень старые. Пробег – 400 000 км. По словам гендиректора академии, бывало, что автобусы вставали прямо в пути.

- Региональное правительство заменило котел в академии только после резонансного интервью. До этого в зданиях футбольной школы было очень холодно. Детям давали обогреватели, чтобы они не замерзли.

- Бассейн в академии не работает. Там разваливается потолок.

- С медпунктом и столовой в академии все отлично (по крайней мере, на первый взгляд).

- Экипировку в академии покупают за свои деньги. Последний раз ее покупали не самостоятельно еще при Абрамовиче.

Ворота в некогда лучшей футбольной школе РоссииФото: скриншот с видео

Про тренеров

- После ухода денег Абрамовича тренерский состав стал хуже.

- Тренеры в академии получают зарплату 22 000 – 40 000 рублей.

- При Абрамовиче тренеры ездили на стажировку в Германию и Нидерланды. Сейчас они стажируются в «Крыльях Советов».

- Тренеры учатся сами – по книжкам и роликам на YouTube.

А так выглядит комната, где живут молодые футболистыФото: Скриншот с видео

Про Юрия Коноплева

- Коноплев покупал квартиры в Тольятти тренерам, которых приглашал работать.

- Юрий Коноплев создал академию ради сына Андрея, когда не получилось с «Аяксом».

- Юрий Коноплев «по-черному» платил футболистам «Крыльев Советов» из своего кармана, когда у клуба были перед ними долги. Чтобы игроки не ушли и чтобы команда не вылетела из высшего дивизиона.

Бассейн не работает. Вот такой там потолок

Про историю

- Первый набор академии состоял из ребят из дворовых команд.

- На месте академии был пустырь. Люди думали, что какой-то олигарх строит дачу. Когда узнали, что футбольную школу – удивились. Никто не верил, что в Тольятти за свои деньги кто-то будет строить спортивную академию.

- Через три года после существования академии несколько ее воспитанников выиграли юношеское Евро-2006.

- Академию «Краснодара» (наверно, лучшую в стране) строили по подобию академии им. Коноплева.

- По версии сына Юрия Коноплева, Абрамович не купил академию из-за того, что не сошелся в цене с ее владельцами. Он готов был приобрести футбольную школу за 300 млн рублей.

- Кто после смерти Юрия Коноплева завладел академией, остается непонятно.