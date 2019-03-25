«Я уже и забыл, что дома может быть так тихо!» Как новые пластиковые окна делают человека счастливым

«Я сплю как младенец!»

Шум за окном больше не проблемаФото: Людмила Филатова

Даже зверски уставший взрослый человек не всегда сможет заснуть в городском шуме, что же говорить про детей. С непростой ситуацией столкнулась директор оконной компании “Атмосфера" Алена Чичкова.

- Окна моей квартиры выходят на дорогу, где ходит много транспорта, и периодически пролетают пожарные машины, оглушая всех спецсигналами. Представляете, как было трудно уложить спать грудного ребенка? После нескольких бессонных месяцев я не выдержала, бороться с шумом начала с окон. Заменила окна в квартире и на балконе на пластиковые. Сейчас у нас трое детей. Все засыпают как ангелочки, - рассказывает Алена Чичкова

Специалисты утверждают, что самый простой способ снизить шум за окном – именно поменять окна. Для этого даже разработали усиленные стеклопакеты.

- На звукоизоляцию влияют несколько факторов: профиль, стеклопакет, уплотнение и качество монтажа, - делится секретами Алена - Все качественные пластиковые окна снижают шум с улицы. Но если ваши окна, балкон выходят на шумную дорогу или во двор, где любят собираться веселые компании, мы предлагаем конструкции из пятикамерного профиля. Их толщина 70мм, там предусмотрены специальные расширенные стеклопакеты с двухконтурной уплотнительной резиной.

«И никаких сквозняков!»

Теперь у бабушки больше времени на вязаниеФото: Людмила Филатова

За окном XXI век, Илон Маск запустил в космос «Теслу», роботы учатся варить борщ… а вы все еще заклеиваете окна? К счастью, с такой тратой сил и времени можно покончить раз и навсегда - установив пластиковые окна. Так поступила и директор оконной компании “Атмосфера" Алена Чичкова.

- Я уже и забыла, как это муторно, готовить окна к зиме, но этой осенью пришлось вспомнить: меня пригласили помогать проклеивать окна в детский сад. Помню, как бабушка каждую осень целый день занималась подготовкой окон к холодам: затыкала тряпками и ватой щели, проклеивала лентой все части. После такой процедуры о проветривании можно было забыть. Весной приходилось "распечатывать" окна и на них оставались липкие следы, - вспоминает Алена. - В современных пластиковых окнах все продумано. Фурнитура переводится на летний и зимний режимы. В любое время года можно открыть, откинуть створку или поставить на микропроветривание. Окна с герметичными стеклопакетами легко мыть. Кроме того, качественные окна сохраняют тепло в квартирах. Это особенно важно для тех, у кого квартира «угловая», холодная или платить за отопление нужно по счетчикам. Новые пластиковые окна помогут сэкономить не только домашнее тепло, но и деньги. Для этого я рекомендую ставить окна из профиля 70 мм с энергосберегающим или мультифункциональными стеклопакетами.

Дом стал безопаснее для детей

А детские рисунки с окна и рамы легко стираются специальным средствомФото: Людмила Филатова

Для детей подоконники - это и место для творчества, и обзорный пункт, однако такие игры порой могут закончиться трагично. Что сделать, чтобы дом стал безопасным для ребенка, рассказала директор оконной компании «Портал» Ольга Илингина.

- Мы перестали опасаться за жизнь своего ребенка, когда установили пластиковые окна и в дополнение к ним поставили детские замки BSL, они крепятся на раму внизу створки. Перед привычными замками с ключом, которыми фиксируется положении створки, у этого замка есть очень важное преимущество - ребенок без проблем сможет закрыть окно, если это будет необходимо, а вот открыть сильнее - нет.

Замки Baby Safe Lock есть разного цвета: серебряные, белые, коричневые. Такой фиксатор можно установить и на балконную дверь. Получается, что ребенок не выйдет на балкон без вашего ведома, но если балкон открыт на проветривание, то закрыть его можно без проблем. Также повысить безопасность можно установив стеклопакет триплекс. Это защита от осколков. Если вдруг стекло разобьется, оно не разлетится на мелкие острые куски, а останется в раме на специальной пленке. Такой вариант подойдет не только для дома, где есть дети, но и тем, кто устанавливает панорамные окна. Триплекс обеспечивает еще и самую лучшую шумоизоляцию.

Пластиковые окна помогают экономить

Поставил хорошие окна однажды и экономишь долгие годыФото: Людмила Филатова

Не секрет, что правильно установленные и подобранные окна быстро окупаются. Как экономят владельцы пластиковых окон, поделилась директор оконной компании «Портал» Ольга Илингина.

- Новые окна помогают мне экономить летом на электричестве, а зимой на отоплении. У нас балкон выходит на солнечную сторону. Раньше летом солнце так нагревало его, что балкон превращался в баню, даже проветривание не помогало, а все вещи, что оставались на подоконнике, быстро выгорали. Но потом мы поменяли окна и забыли об этих проблемах. Сейчас есть специальные стеклопакеты, которые обеспечивают шумоизоляцию и теплоизоляцию. Сберечь тепло помогают энергосберегающие или мультифункциональные окна. Мультифункциональное стекло покрыто специальным напылением, оно не дает прямым солнечным лучам проникнуть в помещение. Так что теперь летом даже в самый жаркий день на балкон выходим без страха запечься заживо. А вещи, которые находятся на подоконнике или на балконе, не выгорают.

Тепло в доме также помогает сохранить правильно подобранный стеклопакет. Каждому клиенту мы предложим подходящий вариант для оптимального обеспечения тепло- и шумоизоляции, а также для безопасности.

Справка КП:

Компания «Портал» на рынке оконных конструкций уже более 10 лет. Здесь точно знают, как помочь клиентам выбрать лучший вариант. Собственное производство позволяет компании “Портал” предлагать продукцию по оптимальным ценам без наценок и переплат. В производстве используют только современное оборудование, а сотрудники регулярно повышают свою квалификацию. Компания «Портал» сотрудничает с ведущими мировыми и национальными торговыми марками, такими, как профильные системы REHAU, KBE, EXPROFF, SHUCO, KNIPPING, PROVEDAL, OTK, NEWTEC, системы фурнитуры ROTO NT (Германия), AXOR (Украина), VORNE (Турция).

Контакты:

Самара, ул.Олимпийская, 57, офис 126.

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Тел.: 8 (846)379-21-01

89371747489 (работа с дилерами)

e-mail: info@okna-portal.su

Компания «Атмосфера» уже 12 лет изготавливает и устанавливает балконы, лоджии и пластиковые окна любой сложности. Качество и надежность гарантирует использование лучших составляющих: морозостойкие, экологически чистые профили Rehau, Exprof, KBE, Grain, Vektor, Schuco, Nordprof; немецкая фурнитура «ROTО- NT»; большой выбор стеклопакетов - энергосберегающие, мультифункциональные, тонированные, шумоизоляционные и др.

Квалифицированные специалисты компании «Атмосфера» произведут замер и установят оконные и балконные конструкции в кратчайшие сроки. Чтобы уют в дома заказчиков компании «Атмосфера» пришел как можно скорее, у фирмы есть собственное автоматизированное производство в Самаре, а также возможность оформить заказ в рассрочку без банков и переплат.

Контакты:

Самара, ул. Пензенская 66А,

тел.: 8 (846) 24-888-26, 8962-608-88-26

Новокуйбышевск, ул. Победы 6 , 2 этаж

тел.: 8-927-267-86-59, 8 (84635) 7-86-59

Чапаевск, ул. Ленина 28, ТД «Арбат»

тел.: 8-927-267-84-72, 8 (84639) 2-29-64;

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e-mail: atmosferachap@mail.ru