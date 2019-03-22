2019-03-22T12:55:40+03:00
Спорт

Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 22 марта 2019 года

Прямую онлайн-трансляцию произвольной программы среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама смотрите на сайте kp.ru
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сегоднч россиянки поборются за медалиСегоднч россиянки поборются за медали
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После короткой программы в Японии лидирует Алина Загитова. Евгения Медведева занимает четвертое место. Чемпионка Европы Софья Самодурова по итогам короткого проката всего лишь девятая. Сегодня прокат произвольных программ стартует в 12.20 по московскому времени. Японская фаворитка Рика Кихиру откаталась не очень уверенно. Сможет ли дотянуть до медалей Медведева? Узнаем уже совсем скоро. Наши спортсменки будут кататься в последней разминке.

Сама Евгения Медведева уже признавалась, что рассчитывает хорошо выступить в Японии. Она не сделала ошибок в своей короткой программе.Алина Загитова показала отличный результат, сумев собраться. Сможет ли она удержать первенство? Не растеряется ли? Сумеет собраться? Следим за программами наших спортсменок на ЧМ 2019 в Сайтаме с 12.30 по московскому времени.

Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Женщины. Произвольная программа. 22 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 22 марта 2019 года
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