Пей, не бойся? Становится ли чище вода в Самарской области

За год - 48 проверок и 55 протоколов

В Самарской области готовятся к паводку. В этом году снега выпало больше, в реки и озера вместе с талой водой смоет реагенты с дорог, остатки удобрений, горюче-смазочных веществ.

- Здоровье водоемов во многом страдает от хозяйственной деятельности человека, - напомнил руководитель Управления рационального использования водных ресурсов Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Дмитрий Минха. - Берега во время паводка размываются, как следствие - реки мелеют. Водоемы небольшой глубины легче прогреваются солнечными лучами, начинает расти камыш, другие растения, водоемы «цветут». Решение одно: реки нужно чистить. На эту работу направлены мероприятия специальной государственной программы.

В пресс-центре "КП-Самара" обсудили, что происходит с водой в регионе

Однако одной расчисткой водные ресурсы не спасти. Главный источник загрязнения водоемов - предприятия, расположенные вдоль береговых полос. За их деятельностью пристально следят специалисты Роспотребнадзора.

- В 2018 году мы провели 48 проверок. Было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, выписано штрафов на сумму свыше 150 тысяч рублей. Основное нарушение - несоответствие качества сточной воды установленным требованиям, - рассказал заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Кузнецова.

По словам Кузнецовой, вода в нашем регионе не становится хуже:

- За последние пять лет мы отмечаем положительную динамику. В 2018 году только 1% проб воды был непригодным по микробиологическим показателям в водоемах первой категории, предназначенных для забора питьевой воды. Несоответствие по санитарно-химическим показателям - 33%. Возбудителей кишечных инфекций мы не обнаружили.

Сами люди часто не хотят задумываться о своем вкладе в экологию

Закон не указ?

Прежде чем попасть в дома самарцев, вода преодолевает «экологический барьер».

- Мы разработали программы экологического мониторинга. Он начинается с того, что мы проверяем на качество источник водоснабжения. В зависимости от этого выстраиваем технологические процессы. В районе наших водозаборов: Студеный овраг, улица Советской Армии, Ульяновский спуск, летом мы обнаруживаем марганец, железо, следы цветения. Тяжелые металлы - это единичные случаи, - рассказывает заместитель технического директора ООО «Самарские коммунальные системы» Юлия Егорова.

Качество воды проверяют по 60 показателям. «Отличаются» флагманы ракетостроения - в их сточных водах нередко содержатся соли опасных металлов. При этом Егорова подчеркнула: несмотря на многоступенчатую систему очистки воды, применяемую на СКС, очистные сооружения на предприятиях просто необходимы: их наличие или отсутствие - немаловажный фактор влияния на окружающую среду. 416-й федеральный закон гласит, что каждое предприятие должно иметь действующие очистные сооружения. К сожалению, требования законодательства выполняют не все.

- Мы ежегодно выявляем факты незаконного сброса, сброса вод без надлежащей очистки, вовсе без очистки, с превышением нормативов, - констатирует старший помощник Самарского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Морозов. - Надзор и контроль постепенно снижают число нарушений. По сравнению с 2016 годом в 2017-м на 4,7% уменьшился объем сбрасываемых сточных вод, на 7,2% снизился объем неочищенных сточных вод. При этом мощности очистных сооружений растут.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей ЯКИМОВИЧ, заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот»:

- На предприятии сегодня реализуется целый ряд проектов, целью которых является снижение воздействия на окружающую среду. Строительство очистных сооружений промышленно-ливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти - один из самых масштабных и стратегически важных проектов, как с точки зрения экологии, так и для перспективного развития города. Особую актуальность его реализации придает тот факт, что в последние годы на правительственном уровне стали обсуждаться вопросы экологического состояния Волжского бассейна.

На «КуйбышевАзоте» работы по строительству очистных сооружений ливневого стока были начаты еще в 2015 году. Именно тогда проект успешно прошел государственную экспертизу, а уже в 2016 году начались строительные работы.

В текущем году первый этап реализации проекта вышел на финишную прямую. В ближайшее время будет установлено все необходимое оборудование. Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. Причем финансирование осуществляется за счет собственных средств ПАО «КуйбышевАзот». Параллельно ведется строительство второй очереди.

После окончания строительства и ввода в эксплуатацию очистные сооружения смогут производить очистку ливневых стоков в два этапа. Сначала при помощи механического метода, когда предусматривается удаление нефтепродуктов и взвешенных веществ по принципу контактной коагуляции. Затем биологическая очистка, которая исключит попадание в Волгу, в том числе, химических веществ, которые являются причиной активного цветения волжской воды в летний период.

Таким образом, Тольятти станет первым из городов Самарской области, где будут очищаться ливневые стоки с жилых массивов - части Центрального района, а также с территории Северного промузла, где расположены в основном химические предприятия.

Принципиально новый подход к очистке ливневых стоков в Тольятти позволит уйти от устаревших технологий и впервые реализовать проект, который уже включен в федеральную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

ПАО «КуйбышевАзот» реализует новый для Самарской области экологический проект.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВОДЫ

Пятая часть всех стоков Тольятти проходит через очистные сооружения предприятия «Сибур»

Это примерно в равном объеме стоки жилых кварталов Центрального района и предприятий и организаций Северного промышленного узла.

- Для контроля качества очистки стоков мы проводим в год более 17 тысяч анализов по 28 показателям, - говорит начальник отдела охраны окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ирина Давыдова. - Хочу отметить, что очень большим загрязнителем стоков является бытовая химия. Фосфаты и поверхностно-активные вещества практически ни на одних очистных сооружениях не очищаются полностью и, попадая в Волгу, вызывают «цветение» воды, появление сине-зеленых водорослей. В Европе стиральные порошки, содержащие эти вещества, запрещены. У нас, напротив, в магазинах очень сложно найти средства для стирки без этих веществ. Это очень серьезный вопрос, требующий анализа и широкой дискуссии с участием представителей государства, бизнеса, общественных организаций.

«Сибур» ежегодно модернизирует очистные сооружения. Стоки проходят несколько стадий очистки: механическую, биологическую, доочистку на песчаных фильтрах и обеззараживание с помощью реагентов. Три года назад на предприятии ввели дополнительный блок очистки. В прошлом году в рамках приоритетного регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Самарской области» перевооружили блок механической очистки стоков.

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы уменьшать объем своих производственных стоков и улучшать их качество перед очисткой, - продолжает Давыдова. - Так, в прошлом году благодаря введению на одном из производств замкнутой системы водооборота мы уменьшили объем воды, которую забираем из Волги на технические нужды, на четверть. Следовательно, уменьшился и объем сточных вод, попадающих на очистные. Ежегодно предприятие проводит модернизацию оборудования, в частности, реконструкцию песчаных фильтров, вторичных отстойников и аэротенков, замену системы аэрации. Эти мероприятия позволяют улучшать качество очистки и обеспечивать бесперебойный прием стоков от города.

Проверяют на всех уровнях

Ответственность за причинение ущерба водоемам может быть административной или уголовной. Нарушителям придется выложить от 100 тысяч рублей, а также возместить нанесенный вред.

- Предприятия, сбрасывающие сточные воды в Саратовское и Куйбышевское водохранилища, и другие крупные объекты подлежат федеральному экологическому надзору, который осуществляет, в том числе, и Роспотребнадзор, - объясняет главный консультант Управления государственного экологического надзора Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денис Шилов. - Но остальные водные объекты тоже небесконтрольны, они подлежат региональному экологическому надзору, его осуществляют госорганы местного самоуправления. Полномочия им передали для оперативного реагирования. Сейчас во всех городах и муниципальных районах региона - а их 37 - есть специалисты, осуществляющие полномочия по региональному надзору.

В 2018 году министерство рассмотрело 600 дел об административных правонарушениях, 104 из них (а это 18%) относятся к нарушениям водного законодательства.

Впрочем, в Самарской губернии немало предприятий, ответственно относящихся к окружающей среде.

Специалист по корпоративным коммуникациям ПК «Балтика-Самара» Наталья Ржевская отмечает:

- Мы реализуем программу устойчивого развития «Цель 4Ноля: Вместе для будущего», одна из задач которой - свести к нулю потери воды и вдвое снизить водопотребление на производстве. Для этого компания инвестирует в очистные сооружения и внедряет инновации, позволяющие сократить потери на каждом этапе производства пива. Например, организовали сбор конденсата при кипячении сусла, теплой воды с охлаждения насоса безалкогольной установки, реализован проект по доочистке стоков и их использовании на технические нужды - в котельной и холодильно-компрессорной станции завода. А решения, внедренные на биологических очистных сооружениях в Самаре, например использование биогаза как побочного продукта работы очистных, сейчас тиражируются на строящихся БОС компании в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове.

ВАЖНО

Кипяти и фильтруй!

Весной вода из крана может быть хуже, чем обычно. В «Самарских коммунальных системах» отмечают, что показатель мутности в этот период доходит до 40 - 60 единиц. Такая вода нуждается в особенно тщательной очистке.

И дело не только в паводке, но и в изношенных сетях. Часто бывает так: соответствующая всем нормам вода из магистрального водопровода «портится», проходя через домовые коммуникации. В этом случае профессионалы советуют использовать фильтры или кипятить воду.

В целом по региону процент безопасности воды составляет 86% (по стране этот показатель - 91,5%).

Кстати, с жалобами по качеству воды можно смело обращаться в правоохранительные органы.

- Можно прийти на прием в любую районную прокуратуру, можно оставить электронное сообщение на сайте прокуратуры, - рассказал прокурор по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Самарской области Александр Шестернин.