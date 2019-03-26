«Я ей ничего не обещал»: в Самарской области бизнесмен обиделся на любовницу и подал на нее в суд

25 марта в Автозаводском районном суде Тольятти прошло очередное заседание по делу Натальи Артемьевой. Напомним, женщину обвиняют в хищении 1,5 млн рублей со счета своего любовника. Семен М. положил деньги на счет в банке, где работала Наталья. Из них 7 и 7,5 млн рублей мужчина вложил в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

1,5 млн, по словам Натальи, Семен М. перевел на счет ее подруги в качестве подарка. Это были деньги на машину для Натальи. При всех операциях Семен М. присутствовал. Теперь он уверяет, что Наталья сняла деньги самовольно. Наталья настаивает: Семен М. обиделся на предложение женщины расстаться и потребовал все подарки назад.

«Интимные отношения были, звонил только по работе»

На суде впервые дал показания сам потерпевший. До этого он не приходил на заседания: болел, уезжал, переживал, что в суде будут СМИ.

От любви до суда: в Тольятти женатый мужчина обвинил бывшую любовницу в похищении полутора миллионов рублей 00:00 00:00

Из показаний Семена М.

— Мы с Натальей знакомы с конца 2015-го года. У нас были дружеские доверительные отношения. Я посоветовался с ней, куда положить деньги. Она посоветовала вложить в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).12 января 2016 года я приехал в отделение банка. Наталья сказала, что программа зависла и предложила положить деньги на расчетный счет. Наталья пообещала, что переведет в ПИФы на следующий день. Я приехал к ней 13 января в четыре часа. Подписал две платежки — по 8 млн в два ПИФа. В кабинете никого не было, кроме нас двоих. Никто не заходил и не входил. Я не знал, что должен прийти второй сотрудник и удостовериться в наличии клиента и что должен был быть кассовый чек. В конце января Наталья предложила перевести деньги в другой ПИФ. Я согласился. Все это время Наталья мне рассказывала про движение средств по телефону. Я звонил ей только в рабочее время, вопросы обсуждали только рабочие

Как выяснилось, у мужчины - своя семья

Про переводы в 7; 1,5 и 7,5 млн я узнал в конце августа. Артемьева не брала трубку, я позвонил в отделение. Там ничего не ответили. Поехал в главное отделение. Там выяснилось, что у меня уменьшилось количество денег на счету. Наталья 2 месяца делала покупки с моего счета без моего ведома. Я позвонил матери Натальи, рассказал про хищение средств. Через неделю 1,5 млн мне вернули.

— Вы что-то дарили Наталье?

— В знак внимания на Новый год браслет.

— Что вы знаете про автомобиль «Тойота Камри», который принадлежал Наталье?

— Какое это имеет отношение к делу? У меня похитили средства со счета, давайте об этом. Наталья с мамой купила «Тойоту Камри». Она позвонила и попросила у меня 350 тысяч в долг на две недели. Я приехал и отдал ей наличными эти деньги. Это не был подарок, это долг на две недели без процентов. Детали передачи обговаривали по телефону. Никакой документ не подписывали. Деньги вернула. В момент покупки рядом с Артемьевой не был.

Я не дарил шубу, сумку, деньги, машину купить не обещал. Жениться не обещал. Не знакомился с ее родственниками. (Все это, по словам Натальи, было. Как ранее писала «КП»-Самара», Наталья прекратила отношения, когда узнала о жене возлюбленного, — прим. ред.)

— У вас были интимные отношения?

— Да. Мы здесь дело обсуждаем или мою личную жизнь?

Наталья говорит, что рассталась с мужчиной, как только узнала о том, что он женат

Подписывал-не подписывал

Правда, на предыдущих судебных заседаниях допрашивали других свидетелей. Сотрудница автосалона, которая и продавала «Тойоту Камри», подтвердила: Семен М. в момент покупки был вместе с Натальей.

— Он обнимал ее и целовал. Было очевидно, что они состоят в отношениях, — рассказала суду свидетель.

Еще одним свидетелем стала заместитель руководителя офиса банка. Именно она подтверждала электронным ключом, что деньги Артемьева переводила в присутствии Семена М. Ровно в таком порядке: 7 и 7,5 млн в ПИФы, а между ними — перевод в 1,5 млн на счет подруги Натальи Артемьевой. Разница между переводами всего несколько минут.

— Когда наше дело рассматривала другая судья, Семену показали три платежки на эти суммы. Он сказал, что переводы на 7 и 7,5 млн он подписал, а вот на 1,5 млн — ту самую, что посередине, — якобы не подписывал, — указывает на несоответствие Наталья. — Почерковедческая экспертиза, которую провели с нарушениями, сделала вывод: это не его почерк, но и не мой. А кто подписал, если никто не выходил из кабинета и не заходил в него? Барабашка забежал?

Девушка говорит, что мужчина сам купил ей машину

Теперь же, по словам потерпевшего, он совсем ничего не подписывал. А кассовые чеки ему никто не выдал. Хотя все они, по словам работников банка, сохранились в архиве.

Исследовать материалы дела суд будет позднее. Следующее заседание назначено на 29 марта.

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