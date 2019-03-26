2019-03-26T12:54:03+03:00
Происшествия

Проснулись дорожные черви: в Самаре Kalina с водителем и пассажиром провалилась под асфальт

По словам очевидцев, в машине находились парень с девушкой, они успели выбраться из салона
Кирилл КАРИМОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Вся передняя часть легковушки полностью ушла под землю / Фото: ГТРК "Самара"Вся передняя часть легковушки полностью ушла под землю / Фото: ГТРК "Самара"
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В Самаре вновь активизировались дорожные черви, стоило только растаять снегу. Утром во вторник, 26 марта, на улице Молодогвардейской возле дома № 94 в Самарском районе образовался провал. Под землю ушел не только асфальт, он "утянул" вместе с собой еще и автомобиль Lada Kalina. Для Самары это ситуация не новая: несколько лет назад в город даже приезжали журналисты британского издания - снимали фильм о дорожных червях и провалах на дорогах. А самым популярным мемом была картинка про "Компот из Калины". Что ж,в этот раз получилось не хуже:

Этот мем снова становится актуальным

Этот мем снова становится актуальным

Правда, самим пострадавшим было совсем не смешно. Автомобиль серьезно поцарапан, пассажирка очень испугалась.

- В машине находились двое: студент и его девушка. Они успели выбраться из салона до того, как машина ушла под землю, - рассказали очевидцы корреспонденту "Комсомольской правды - Самара".

Вот такой довольно внушительный провал образовался на улице Молодогвардейской Фото: Кирилл КАРИМОВ

Вот такой довольно внушительный провал образовался на улице МолодогвардейскойФото: Кирилл КАРИМОВ

Провал образовался довольно большой и глубокий. Под землей скрылась вся передняя часть отечественной легковушки. На поверхности остался практически только один багажник. По данным ГУ МЧС по Самарской области, происшествие обошлось без жертв. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники районной администрации и управляющей компании.

- Мой внук приехал с занятий в техникуме с девушкой. Начал парковаться возле дома. Почувствовал, что правое колесо уходит под землю. Машину только недавно купили. Пусть она не новая, но деньги для нас все равно большие. Никто не говорит, какая организация будет отвечать за ЧП. Будем обращаться в суд. Хорошо, что не было кипятка. Непонятно из-за чего произошел провал. Говорят, у нас тут погреба старые, землей просто заваленные, - рассказала "Комсомолке" бабушка пострадавшего студента.

Машину уже вызволили из западни. Она получила несколько царапин и вмятин. Кстати, местные говорят, что под домами в этой части города - настоящие катакомбы.

- Центр города вообще на дырах стоит, там то могилы, то какие-то лабиринты, неудивительно, что автомобили проваливаются, - говорят жители.

Сейчас специалисты разбираются в деталях ЧП.

Легковушку вытащили из провала Фото: Кирилл КАРИМОВ

Легковушку вытащили из провалаФото: Кирилл КАРИМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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