Ле Галль стал нелегалом? В Тольятти учителя-француза, признававшегося в любви к России, арестовали за взятку полицейскому

А была ли взятка?

В Тольятти разразился международный скандал: 21 марта сотрудники полиции задержали учителя из Франции Гурвана ле Галля. Как скупо сообщили представители Следственного комитета РФ по Самарской области, "гражданина иностранного государства подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому". Речь идет о 15 тысячах рублей, которые Гурван - по словам правоохранителей - пытался передать в патрульной машине мужчине в форме. По данным следствия, он хотел, чтобы его не наказывали за нарушение режима пребывания в стране. Скорее всего, у мужчины не было регистрации по месту проживания в автограде.

Вот только друзья детского аниматора и бывшего преподавателя одного из тольяттинских вузов с оценкой от правоохранителей не согласны. И не верят что добродушный француз мог нарушить законодательство страны, в которой она давно работал.

Гурван ле Галль в России- свой человек. Он жил здесь два года, потом работал в Самаре - в ПГСГА, преподавал французский язык.

- Я решил приехать в Россию, так как очень люблю эту страну. Интерес к русскому языку у меня появился более 10 лет назад, когда я только начал изучать его в университете. Моя первая поездка в Москву – это любовь с первого взгляда! - рассказывал он в интервью университетскому СМИ.

В Тольятти учитель жил два года

Он обнимался с Чебурашкой и носил майку "Россия"

В этот раз Гурван приехал в Тольятти по делам - собирался участвовать в выставках и переговорах, для въезда в Россию получил бизнес-визу. Он успел провести в Самаре выставку своей онлайн-школы. И 21 марта случилась неприятность. Знакомые Гурвана в недоумении: они говорят, что француз уже не первый раз приезжает в Россию, всегда был щепетилен в бумагах и документах. Что же случилось в тот вечер? Неужели у учителя не оказалось при себе нужных справок? И зачем ему было предлагать взятку - ведь вопрос точно можно было бы решить по закону. Тем более уже позже Гурван первым делом позвонил знакомому адвокату Илье Никифорову.

- Сотрудники полиции посадили Гурвана в автомобиль, где он, с их слов, предлагал им взятку. Сразу после этого на место, к дому Гурвана приехали оперативники УЭБиПК ГУ УВД по Самарской области, причем вместе с переводчиком. Его задержали. На следующий же день возбудили уголовное дело. Вину свою в совершении преступления он не признал. Следователь решила отправить его под арест, ходатайство отправили в суд. 23 марта Гурвана арестовали на 2 месяца по причине "возможности продолжения заниматься преступной деятельностью", - объясняет Илья, который сам не смог помочь другу - он сейчас в отъезде.

Знакомые Гурвана удивляются тому, как хорошо все было организовано: переводчик под рукой, дело заводят сразу же. И не понимают, чем простой преподаватель так помешал правоохранительным органам.

- Конечно удивляет сам арест. У него паспорт иностранца, дали бы ему домашний арест или залог, куда бы он делся? - рассказывает Илья.

Говорят, что Гурван был влюблен в Россию

На два месяца в СИЗО - это слишком?

Друзья учителя из Франции описывают свою версию событий:

- Воспитанный европеец требовал соблюдения своих прав, чем очень раздражал всех участников события. Так, конфликт распалился и продолжился обвинением в попытке дачи взятки сотруднику ППС, - пишут они.

И очень переживают: что придется пережить их иностранному товарищу в СИЗО?

- Этот маленький, улыбчивый, обаятельный человек фотографируется с игрушечным Чебурашкой, ходит в футболке "Россия" и помогает людям исполнять мечты о Франции...1 день в СИЗО эквивалентен 2 дням в колонии-поселении. Заключение может серьёзно повредить его моральное состояние и психику, - ситуация на самом деле выглядит драматической.

Как объяснил Илья Никифоров, консульство Франции в курсе ситуации. Сейчас в Тольятти ждут визита Консула или представителя организации.

- В суде были и ФМС, и ФСБ. Я боюсь, что все рассчитывают, что он не выдержит ареста, признается, его экстрадируют и больше не дадут здесь работать. Поэтому мы начали распространять информацию, - отмечает адвокат.

Сейчас ситуация выглядит максимально непонятной. "КП-Самара" будет следить за развитием событий и надеяться, что в ситуации с Гурваном ле Галлем разбираться будут в соответствие с законом.

P.S. Интересно, что еще в прошлом году в Тольятти договорились о подписании соглашения о сотрудничестве с французским городом Гавр, откуда родом преподаватель. Соглашение должно быть подписано в 2019 году, скорее всего, именно весной. Связана ли грустная история французского учителя с большой политикой, пока непонятно.