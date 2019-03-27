2019-03-27T16:54:22+03:00
Наука

Самарские ученые нашли механизмы образования планет

Во главе процесса - молекулы вещества, которое называется трифенилин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Частицы вещества слипаются и образуют сажу и углеродную пыль – строительный материал метеоритов и планетЧастицы вещества слипаются и образуют сажу и углеродную пыль – строительный материал метеоритов и планетФото: Архив "КП"
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В авторитетном научном журнале ChemPhysChem вышла статья сотрудников Самарского университета. Ученые вместе с коллегами из Гаванского университета, Международного университета Флориды и Национальной лаборатории имени Лоуренса предложили свое видение формирования планет во вселенной. Во главе гипотезы – вещество трифенилин.

Это ароматический углеводород. Ученые предполагают, что молекулы трифенилина постепенно «слипаются» и образуют слоеные наночастицы. Последние сталкиваются друг с другом – как сталкиваются более крупные объекты в космосе – и соединяются. Из этих соединений образуются частицы сажи и углеродной пыли – это основной строительный материал для большей части метеоритов и планет.

Частицы пыли тоже слипаются под воздействием гравитации и образуют простейшие метеориты – углистые хондриты, а дальше другие, более крупные, объекты, такие как планеты.

Эту теорию ученые проверили расчетами.

- По сути, мы нашли один из стартовых механизмов реакций, запускающих процесс образования наночастиц, сажи и углеродной пыли как в камерах сгорания двигателей, так и в молекулярных облаках галактик, - объяснил руководитель лаборатории «Физика и химия горения» Самарского университета, профессор Международного университета Флориды Александр Мебель.

При этом ученые пришли к выводу, что процесс образования молекулы трифенилина может протекать не только при высоких температурах, но и в условиях низких температур, т.е. в межзвездном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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