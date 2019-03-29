Пять на выбор, но привилегии только в одном: сколько бюджетных мест выделят в приемную кампанию – 2019 в Самаре

Приемная кампания – 2019 в Самаре уже начинается, а значит, перед выпускниками и их родителями скоро встанет вопрос: куда отнести документы, хватит ли баллов ЕГЭ для поступления, можно ли воспользоваться льготами и дополнительными баллами в крупных университетах и сколько бюджетных мест будет в вузах Самары в 2019 году. На все эти вопросы ответили специалисты в рамках круглого стола в Комсомольской правде – Самара.

«Выбирай из пяти»

В этом году абитуриентов еще не ограничивают в выборе вуза, где он хочет учиться. Подать заявление в вуз в Самаре в 2019 году можно в пять учебных заведений, или же в один университет, но не более чем по трем направлениям.

В этом году абитуриентам предложат чуть более 10 тыс. бюджетных мест в вузах региона. Об этом рассказала консультант министерства образования и науки Самарской области Наталья КУДАШЕВА.

- Тем, кто закончил свое учебное заведение с отличием и не попал на бюджет, будет предоставляться финансовая поддержка — полная или частичная оплата обучения, - уточнила она. И еще одно важное нововведение: свои свидетельства о победах призеры олимпиад смогут предоставить только в один вуз, в остальные учебные заведения придется поступать на общих основания - по результатам ЕГЭ.

Специальность 3 в 1 и 703 медика-бюджетника

В Самарском университете в этом году ждут 2024 студента-бюджетника. При этом счастливчики смогут осваивать не только традиционные дисциплины, но и учиться на стыке нескольких направлений и специальностей, к примеру, психология — биология — инженерные науки. Это отличный шанс для тех, кто понимает: к окончанию вуза нужно иметь не просто профессию, но и владеть максимальным набором компетенций. В медицинском университете будут открыты 703 бюджетных места, из которых более 50% - квота по целевому направлению. Преимуществом при поступлении смогут воспользоваться абитуриенты, у которых есть аттестат с отличием или они являются победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Победителям олимпиад из перечня минобразования и науки вуз готов дать максимальный балл по предмету, по которому проходила олимпиада. Но абитуриентам стоит знать: результат ЕГЭ по этому предмету должен составлять не менее 75 баллов.

Самарским абитуриентам рассказали о бюджетных местах в вузахФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Квест – стань железнодорожником

СамГУПС (www.samgups.ru) готов предоставить абитуриентам 932 бюджетных места на очном отделении и 185 - для заочников. Причем впервые эти места будут распределены и на специальности, связанные со строительством зданий и сооружений, сервисом строительных, дорожных машин и спецтехники. Старшеклассников, которым еще предстоит определиться с будущей профессией, ждут на «Ночи открытых дверей». 17 мая в 18.00 они смогут посетить музей железнодорожной техники под открытым небом – а это более 50 настоящих паровозов, тепловозов, электровозов и скоростных электропоездов. Старшие школьники заглянут в лаборатории, где познакомятся с современным оборудованием, пообщаются с преподавателями и узнают подробнее о специальностях и условиях поступления. Завершится мероприятие творческими выступлениями студентов. Еще одна новость от СамГУПС: университет принял участие в программе предпрофильной подготовки школьников, стартовавшей в этом году. Чтобы ребята задолго до поступления смогли попробовать себя в профессии и сделать осознанный выбор, им будет отведено по 10 часов на каждую из трех выбранных ими специальностей. Реальные классы, настоящее оборудование, возможность своими глазами увидеть, в чем состоит работа машиниста поезда или монтера железнодорожных путей…. Не упустите шанс получить столь уникальный опыт!

Тест-драйв с погружением для школьников

В СамГТУ в этом году на бюджет примут около 1800 человек. В приоритете у вуза традиционно техническое направление: на специалистов-выпускников большой спрос от предприятий промышленного, топливно-энергетического комплекса. А в числе наиболее перспективных направлений образования - нефтегазовое дело, строительство, машиностроение, химическая технология. На День открытых дверей Политех приглашает 31 марта в 10:00.

А вот в Самарском государственном аграрном университете (бывшая Сельскохозяйственная академия) абитуриенты смогут пройти тест-драйв с погружением. 23-26 апреля школьники получат возможность на несколько дней стать студентами: разместиться в общежитии, поесть в столовой, походить на занятия и даже позаниматься спортом. Вуз представляет уникальные для региона профессии: аграрное управление, лесничество, ветеринария. И советует: чтобы увеличить свои шансы поступить на ветеринарию, стоит обратиться в организации за целевым направлением. Для тех, кто планирует зачислиться на общих основаниях, есть приятный бонус: имеешь больше 180 баллов по ЕГЭ – получи скидку на обучение до 40%.

7 апреля в 10.00 День открытых дверей проводит Медицинский университет «Реавиз». Школьники смогут пообщаться с преподавателями, пройти пробное тестирование по химии и биологии, а затем получить именной сертификат. Завершит мероприятие экскурсия в большой анатомический музей «Реавиза».

СГЭУ традиционно представляет всю линейку специальностей по экономике и подготовке управленцев. Новые направления вуза в этом году - работа с ценными бумагами, финансовый менеджмент и логистика, подготовка специалистов в сфере ЖКХ. Абитуриенты, чей конек - информатика и математика, могут найти себя в новой образовательной программе «Бизнес-информатика».