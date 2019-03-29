Стать врачом помогут в медицинском университете «РЕАВИЗ»

Хороший врач во все времена был на вес золота. Да и сегодня, прежде чем обратиться за помощью к стоматологу, терапевту, впрочем, к любому хорошему специалисту, мы запрашиваем рекомендации у своих знакомых. Закономерно, что многие выпускники самарских школ видят себя именно в этой востребованной профессии. Кажется, их не пугают ни конкурс, ни продолжительность обучения, ни цена вопроса. Главное - определиться с вузом.

В начале апреля День открытых дверей проводит медицинский университет «РЕАВИЗ». Декан лечебного факультета Ольга Козлова рассказала, как в этот день старшеклассники смогут оценить уровень своей подготовки.

Первое знакомство

7 апреля в 10.00 школьники и их родители смогут встретиться с деканами факультетов и задать им свои вопросы (советуем заранее подготовить подробный список). В этот день всем желающим предложат пройти пробное тестирование по химии и биологии, чтобы оценить уровень школьных знаний, а затем получить именной сертификат. Также у всех желающих будет возможность посетить большой анатомический музей «РЕАВИЗа».

Кем стать?

Сегодня университет готов предложить абитуриентам четыре основных образовательных направления:

- Лечебное дело.

- Стоматология.

- Фармация.

- Академический бакалавриат по направлению «Сестринское дело».

Сколько учиться?

Бакалавриат - это базовый уровень высшего образования, которое рассчитано на четыре года. В «РЕАВИЗе» диплом бакалавра выдается по специальности «Сестринское дело». Выпускники получают квалификацию «Академическая медицинская сестра/академический медицинский брат. Преподаватель».

Специалитет - классический уровень высшего образования. Первые годы специалист получает базовые знания, а на последних курсах, в ординатуре, его готовят по узкому профилю и присваивают профессиональную квалификацию. Ординатура «РЕАВИЗа» представлена 16 специальностями. Диплом специалиста выдается свежеиспеченным врачам общей практики после 6-летнего обучения и через 5 лет - провизорам и стоматологам.

Университет имеет собственные клинические базы, поэтому для студентов процесс обучения представляет собой симбиоз теории и практики. «РЕАВИЗ» тесно сотрудничает с «Медгардом», больницей им. Семашко и госпиталем для ветеранов войн и другими государственными и частными лечебными учреждениями. Так что во время успешного прохождения практики у студентов есть реальный шанс быть замеченными и получить интересные предложения по трудоустройству.

Цена вопроса

Стоимость одного года обучения по специальности «Лечебное дело» составляет 139 000 рублей, «Фармация» - от 81 000 рублей, «Стоматология» - около 183 000 рублей, «Сестринское дело» - от 52 000 рублей.

В университете студенты могут заниматься по индивидуальному графику обучения или в малых группах, например, с пятницы по воскресенье или во вторую смену по будним дням. Это удобно для тех, кто решил совмещать учебу и работу, чтобы самостоятельно оплачивать свое образование.

Программа лояльности и бонусы

На беспроцентные рассрочки по оплате обучения могут рассчитывать студенты с ограниченными возможностями здоровья, получающие пенсию по потере кормильца, сироты, а также ребята из многодетных семей - при условии, что за их образование платят родители. За индивидуальные достижения дают баллы к ЕГЭ: +2 балла - значок ГТО, +1 балл - волонтерская деятельность, +7 баллов - аттестат с отличием.

Только факты

Медицинский университет «РЕАВИЗ» - первый негосударственный медицинский вуз в России. Имеет лицензию и государственную аккредитацию. Готовит врачей и средний медицинский персонал.

По данным мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений за 2018 год, «РЕАВИЗ» вошел в число шести вузов Самары, достигших и перевыполнивших все пороговые показатели мониторинга.

Медицинский университет «РЕАВИЗ»

Единый номер телефона 8-800-600-24-00.

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