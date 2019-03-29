2019-03-29T17:48:50+03:00
Общество

«На участок заползаем через дырку»: в центре Самары пенсионера строители замуровали в собственном доме

В доме, из-за которого 72-летнего мужчину отгородили забором, обещали дать квартиры обманутым дольщикам, но прошло 4 года и стройка встала
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Семье Валерия Симонова приходится пролезать в дыру в заборе, чтобы попасть домойСемье Валерия Симонова приходится пролезать в дыру в заборе, чтобы попасть домойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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72-летний Валерий Симонов уже четыре года живет в доме, из которого нет выхода. Дом в самом центре города – на пересечении улиц Пушкина и Чкалова. В 2015 году компания-застройщик выкупила рядом с ним участок и огородила его бетонной плитой. В итоге эта плита закрыла выход из дома Валерия. Сначала члены семьи пролазили под забором, но застройщику это не понравилось. В итоге установили металлическую ограду.

Это место, где раньше была калитка. Теперь там глухой забор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это место, где раньше была калитка. Теперь там глухой заборФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строители уронили цемент на голову

- Мы с сыном раньше перелазили через забор. А потом мне сделали операцию, лазить стало нельзя. Сделали дырку в нашем ограждении, прикрыли ковром, так вот и проходим, - показывает вход Валерий.

Пенсионер по сугробам пробирается ко входу и предупреждает: идти надо только посередине узкой тропинки, иначе можно провалиться. По словам Валерия, пару дней назад в гости приходила помощница уполномоченной по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Девушка залезать во двор не стала.

В каждой комнате у Валерия огнетушитель - на случай, если застройщик примет кардинальные меры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каждой комнате у Валерия огнетушитель - на случай, если застройщик примет кардинальные мерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях во дворе сгнило дерево, оно чуть не упало на газовую трубу. В магазин выходить страшно: весной крыша в сосульках прямо над тропинкой.

- Когда участок передали в собственность застройщику, составили перечень домов, подлежащих сносу. Мы в него попали. Но дом так и не снесли. Решили обойтись так, - вспоминает Валерий. – Груз подавали прямо над крышей нашего дома. В один прекрасный день строители перетаскивали цемент, он упал на голову моей жене. Она получила сотрясение головного мозга. «Скорая» к нам приехать не могла: подъезжать некуда. Все это подкосило ее здоровье. Скоро она умерла.

Переселиться не предлагают

С 2015 года Валерий обращается в горадминистрацию, пишет губернатору, представителю президента, но все бесполезно.

- Ничего не меняется. Я пишу, долблю, звоню. Но никакой реакции, - разводит руками Валерий. Пенсионер, который до этого всю свою жизнь проработал летчиком, по-прежнему каждый день пролезает через дырку в заборе, потому что других вариантов нет.

За домом Валерий старается следить, он замазывает все трещины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За домом Валерий старается следить, он замазывает все трещиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валерий уже даже согласен переселиться, но такое решение проблемы никто не предлагает. Экспертиза признала: дом не может считаться жилым.

- Дом разваливается от воды в подвале. Она там круглый год, - показывает пенсионер заключение эксперто. – Весь дом в трещинах. Я их замазываю, все стены ремонтирую, но вот ночью просыпаюсь от громкого хлопка: опять трещина появилась.

Сначала Симоновы жили всемером: Валерий, его жена, брат жены, дочь с мужем, сын и двое внуков. Но когда дом перекрыли забором, дочери с мужем и внуку пришлось съехать. Они купили комнату в коммуналке. Жена Валерия умерла. Остались трое, которые еле терпят такой бардак.

Чтобы выбраться из дома, нужно чуть ли не ползком идти по узкой тропинке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы выбраться из дома, нужно чуть ли не ползком идти по узкой тропинкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В компании «Стройиндустрия» заявляют: оградить стройплощадку – это их обязанности. По словам представителей компании, Валерию Симонову предложили сделать калитку с другой стороны. Однако пенсионер решил стоять на своем.

Чем закончится громкая история, неизвестно. В прокуратуре Самарской области комментируют: границы участка не нарушены. По мнению чиновников, проезд и проход к дому возможен. Просто нужно включить смекалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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