Сызрань задолжала миллионы теплоэнергетикам.

В коммунальном секторе Сызрани сложилась непростая ситуация. Город накопил многомиллионные долги перед поставщиком тепловой энергии. С подачи руководства города Единой теплоснабжающей организацией стало ООО «Энергетик», не соответствующее требованиям законодательства. Федеральная антимонопольная служба обязала муниципалитет отменить данное решение и провести конкурс на выбор ЕТО. Однако это не сделано до сих пор. А долги продолжают нарастать как снежный ком. Ситуацией заинтересовался депутат Государственной думы, руководитель общественной организации «Справедливое ЖКХ» Дмитрий Ионин. Со своей проблемой к нему обратились сызранцы, получающие двойные квитанции.

- История достигла апогея. Раньше МУП выставлял людям платежи за тепло и соответственно оказывал эту услугу. А потом появилась частная контора, которая получила статус единой теплоснабжающей организации на территории и стала выставлять людям счета, не имея на то законных оснований. Это мое мнение как эксперта в сфере ЖКХ, - завил Ионов. Он считает, что в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и органы власти.

- Сызрань – третий по величине город Самарской области. Поэтому в это дело должны вмешаться региональное и федеральное правительство. Люди утверждают, что все их обращения на местном уровне не дали результата, - говорит Ионин.

Уже в ближайшее время «справоворос» намерен обратиться в Генпрокуратуру и к губернатору Самарской области с целью наведения порядка в коммунальном секторе Сызрани.