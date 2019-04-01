«Я в Самаре всех наказала»: сотрудница самарской полиции стала участницей реалити-шоу «Дом-2»

22-летняя жительница Самары Анастасия Липатова стала участницей реалити-шоу. Первый выпуск с девушкой вышел 25 марта. Там Настя, которая сменила фамилию на более благозвучную и стала Милославской, рассказала: она работала в полиции.

- Я была сотрудницей дежурной части. Я увидела Дмитрия Абрамова на экране, уволилась и приехала сюда к нему. Нужно чем-то жертвовать, - ответила самарчанка на удивление ведущих шоу.

Взяла отпуск на учебу и уехала на «Дом-2» ?

На проекте Настя заявила, что уже уволилась из органов правопорядкаФото: СОЦСЕТИ

На одном из сайтов проекта сообщается: Анастасия Милославская по образованию юрист, в МВД работает 4,5 года. Здесь же указана легенда. Настя пошла в полицию, потому что в 14 лет у нее убили маму, а дело никто не расследовал. Но потом девушка поняла, что полиции не для нее, и уволилась.

- Я слежу за правопорядком и наблюдаю за теми, кто его нарушает. Железная закалка, железный характер. Люблю ходить по головам и не скрываю этого. В Самаре всех задержала, всех наказала. В связи с этим я приехала к Дмитрию Абрамову. Я считаю, это тот мужчина, который может взять своими сильными мускулистыми руками, согреть и больше никогда не опускать и не давать в обиду, - рассказала Анастасия в видео-визитке.

Позже в одном из анонимных Telegram-каналов появилась информация, что Анастасия из органов не увольнялась. Она, по сведениям источников, оператор на линии «02». Сообщается, что на работе Настя сказала о желании повысить квалификации. Липатовой-Милославской дали ученический отпуск, но его девушка решила потратить на «город любви».

В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали, что по факту публикации назначена проверка.

«Хочу быть наручниками»

Известно, что Настя Липатова любит читать, складывать оригами, читать классику и психологию. Судя по Instagram девушки, главная цель жизнь – выйти замуж.

А еще Анастасия Липатова занимается фитнесомФото: СОЦСЕТИ

-Вот мне интересно, со своей работой (работами) я когда-нибудь выйду замуж? После суток я работаю, потом сплю сутки и снова на работу. Печальная картина складывается. Но денег как не было, так и нет… - жалуется самарчанка.

Настя постоянно сетует на постоянные дежурства: «дежурство, учеба, работа, сон, работа, сон, дежурство, так и живем». На проекте участница призналась: в ее жизни все-таки нашлось место серьезным отношениям.

- . Мужчина был старше меня на 15 лет. Он был разведен. Супруга с двумя сыновьями постоянно тянула его на свою сторону. Я не получала должного внимания, той заботы, которую я ждала от него. В итоге он выбрал детей. Я верю, что Дмитрий Абрамов, к которому я пришла, достоин внимательного человека рядом с собой. Хотелось бы быть наручниками, которые приковали бы нас друг к другу.

Против Насти проголосовали 9 человек, но девушка осталась в проекте. Комментарии к фотографиям девушке уже пишут поклонники, которые переживают за ее личную жизнь. Участница отвечает, что у нее все хорошо и она уже нашла пару.