Все лекарства делают из индийских и китайских субстанций: могут ли отечественные лекарства поспорить с зарубежными и дорогими аналогами?

Покупай российское?

Иностранных препаратов в аптеках станет меньше. Это регламентируется федеральным законом о госзакупках (ФЗ-44). Хорошо это или плохо для самарских больных?

- Сейчас предпочтение в аптеках будут отдавать отечественным производителям, - говорит представитель территориального отделения Росздравнадзора по Самарской области Елена Калимуллова. – И в этом нет ничего страшного. Российские препараты вполне конкурентоспособны: лекарства во всем мире давно производятся из одних и тех же китайских и индийских субстанций.

Сэкономить бюджетные средства на госзакупках препаратов поможет введение такого понятия как «референтная цена».

- Это некая средняя цена на определенную группу взаимозаменяемых препаратов, похожих по химическому составу, дозировкам, форме выпуска лекарственных средств. Именно ее будут использовать для определения максимального порога цены при закупке, - объясняет главный консультант профильного управления минздрава Самарской области Елена Башкатова. При этом министерство предлагает снижать цены на лекарства из списка жизненно необходимых в том случае, если их стоимость снижает страна-производитель. Соответствующий законопроект рассматривают сейчас в Госдуме. Его цель – не допустить ввоза в страну лекарств по завышенным ценам. Напомним, в списке жизненно важных лекарственных препаратов сейчас 735 наименований. Причем 80% из них – отечественные.

Фальсификата все меньше

Еще одно важное нововведение – внедрение в РФ системы маркировки лекарственных средств. Это позволит отследить передвижение лекарств по территории страны от момента ввоза или производства, обеспечит прозрачность поставок и защиту от фальсификата. По словам главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Елены Рыбиной в Самаре в последние годы поддельные лекарства не обнаружены. А вот борьба с сайтами, незаконно реализующими БАДы через интернет, продолжается.

Еще одна важная структура на фармацевтическом рынке – это производственные аптеки. К сожалению, не все лекарства можно изготовить в промышленных условиях, некоторые из них требуют точечного подхода. Это касается индивидуальных препаратов по рекомендации врача, микстур для новорожденных, где нет места стабилизаторам и консервантам. Но эксперты бьют тревогу: в регионе таких аптек становится все меньше. Сейчас их 49. Что происходит и как с проблемой борются в Самарской области, читайте далее.