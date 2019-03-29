«На второе свидание шла уже с дочкой»: как штурман из Самары не стала капитаном, а вышла замуж за итальянца

Анна Шарипова уехала из России 15 лет назад. Волжские берега она сменила на солнечную Модену, но от карьеры в судоходстве женщине пришлось отказаться. За это время Анна дважды вышла замуж и во второй раз, кажется, нашла любовь всей жизни.

- Итальянцы кольцо носят на левой, потому что это значит - выбор от сердца. А у нас на правой, потому что выбор от Бога. Там я ношу на левой. А приезжаю в Россию – меняю.

«Я должна была стать капитаном»

Анна Шарипова начала работу на судах с теплохода «Алабин». У молодой женщины подрастала дочь, на дворе – «перестройка», работать негде. Тогда Анна устроилась прачкой на теплоход.

- У меня была своя каюта. А еще все несли вахту, а ты отстирала-отгладила свои скатерти, и ходи-гуляй. Мне понравилась жизнь: все так интересно, необычно. Я думала, кем бы мне хотелось быть, чтобы быть причастной к такой жизни. И подумала, что больше для меня подходит быть капитаном.

Анна пошла учиться в речной техникум – сначала на речное судовождение, потом на морское. Постепенно карьера женщина пошла в гору. Она заняла пост третьего штурмана, потом второго, добралась до первого. С пассажирских судов Анна быстро перешла на грузовые: на них было больше возможностей. Можно ходить не только по Волге, но и выходить в море.

- Мне захотелось большего. Я думала работать за границей на судах. Были специальные морские агентства. В них обращаешься, платишь 400 евро и тебя устраивают. Но все-таки я женщина, естественно, немного боялась. Да и моей дочери было уже 7 лет. Уже не могла брать ее с собой в рейсы. Появился выбор: рваться в капитаны или быть мамой.

Анна говорит, что не стоит сразу "приседать на уши" потенциальным женихамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замуж за капитана

Судьба сама подсказала решение проблемы. Когда Анна в очередной раз- после рейса возвращалась домой, из окна трамвая она заметила вывеску брачного агентства. Анна решила попробовать : вдруг получится выйти замуж за иностранца и переехать к морю. А там и на международные суда устроиться.

- Ехать в никуда я боялась. В Москву – тоже. Пошлют на судно, там будут совершенно чужие люди. Кто знает, что будет? Всякое бывает. Можно и за бортом оказаться. А тут и замуж выйду, и работать пойду.

Скоро агентство привезло в Самару целую группу итальянцев. В первый раз Анна на встречу с ними опоздала и пришла уже через год. Тогда женщина и познакомилась со своим первым мужем.

— Я просто подошла к парню, который более или менее мне понравился. Мне было 34, ему 33, — вспоминает Анна.

— А вы специально итальянцев искали?

— Нет. Обычно говорят: вы должны выбирать страну, а не мужчину. Но меня больше человеческий аспект интересовал. Стоял парень, я к нему подошла и спросила, как его зовут. В августе мы познакомились, а в октябре уже поженились.

Времени до отъезда возлюбленного было мало, поэтому на второе свидание Анна пришла уже с дочкой. Итальянский язык самарчанка не знала. Спасало только то, что женщина немного учила испанский. И Анна переехала в Италию.

Анна увидела фотографию и поняла - Микель это ее любовьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С морем пришлось завязать

- Мы поженились. Жили мы в Модене. Там работала в отеле, потом на фабрике керамической. У меня молодость выпала на «перестройку», вот и перестраивалась всю жизнь на что попадется, - рассказывает Анна.

После переезда в Италию с морем пришлось завязать. Модена находится в 130 км от ближайшей большой воды, да и муж был против такой серьезной работы. Через три года молодые люди расстались.

- Я потом нашла работу по организации туров. Нужно было ездить в командировки на 20 дней. Муж сказал: ему это не по душе. Ну и взгляды наши не сошлись. Хотя у меня все равно большой карьеры не сложилось. Я хотела семью. Я и так 10 лет уже была одна, и мне хотелось человеческого тепла, жить вместе. Ну, такое, нормальное человеческое счастье. Я хотела дать дочери будущее. Хотела, чтобы у неё всегда была свобода выбора, чтобы она могла быть человеком мира.

После развода Анна возвращаться в Россию не захотела. Она только-только получила гражданство, устроилась работать на керамический завод сортировщицей плитки. Это был 2004 год.

-Неужели не хотелось там всё бросить и вернуться домой?

- Мне в России в тот период совершенно не нравилось. Было ощущение тюрьмы. Люди не могли выехать никуда, свободы не чувствовалось. Разруха. Это сейчас здесь можно получать 2-3 тысячи евро, а тогда нет. Сознание было неподготовленное. Еще вчера каждый день ходили на фабрику каждый день, все чудно и замечательно - система была. А потом система разрушилась, и все. И люди ударились в торговлю. Я тоже ходила продавала. Но мне хотелось чего-то большего.

Анна говорит, что Микель - любовь всей ее жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Положила на все камень

В 2009 году Анна познакомилась с Микелем. После развода с бывшим мужем женщина зарегистрировалась на сайте знакомств. Потом она поняла: там так много людей, что найти кого-то невозможно и, как говорят, итальянцы, положила на это камень.

- Я это дело забросила, а через пару лет меня знакомая попросила помочь разобраться с этим сайтом. Ну я и помогла. А пока объясняла, увидела фотографию Микеля. Понравился мне, такой парень на фото, тканью обшиты стены, на белом диване сидит.

У Микеля стояла фраза в статусе. Правда, какая именно, уже ни Микель, ни Анна не помнит. Тогда Анна написала: «Я думаю так же, как ты». Микель почти сразу откликнулся и дал номер телефона.

- Встретились вечером, пошли в кафе, прогулялись по центру города, Микель меня проводил. Через пару дней встретились еще раз. Потом встречались каждый день, - делится Анна.

Скоро Анна и Микель поженились. У Микеля в Италии свой провайдер. Анна помогает ему с регистрацией клиентов и, как она объясняет, делает так, чтобы «все было в гармонии». Еще Анна шьет – в качестве подработки.

Анна и Микель живут в Италии вдвоем. Дочка Анны уехала из Италии в Крым и открыла онлайн-школу по обучению иностранным языкам. Родственники женщины переезжать в Европу не хотят.

- Никто не хочет, я всех приглашала. Всем хорошо здесь. Я говорила сестре: «Я заплачу за билет, только приезжайте». Они приезжали с мужем один раз в медовый месяц, но теперь не ездят. Брата приглашала, но он тоже то в Турции, то в Греции.

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Как выйти замуж за иностранца

- Итальянские мужчины или русские?

- Я бы сказала, нужно по сердцу выбирать. Дело не в том, итальянские или русские. Любая нация имеет особенности. Не нужно судить мужчин по стереотипам. Приехал немец – он щедрый и весёлый, приехал итальянец – он скупой и хмурый. Все относительно. Много зависит от женщины. У меня было всегда все позитивно. Если мне что-то не нравилось, я уходила. Первый муж дарил цветы каждые воскресенье. Мы за три года даже не обозвали друг друга ни разу. Но не пошло. Я решила, что не буду терпеть. Бывает же, рожают троих детей, ждут, что все изменится. А потом, прожив жизнь вместе, все равно расходятся. Зачем терпеть, если мне что-то не так? Но мне было очень больно, я резала прям по живому. Мы были разные, но и во многом подходили. Если ты себя не любишь, у тебя ничего не получится ни с кем, независимо от национальности.

- О чем говорить с иностранцами?

- Не надо его грузить, рассказывать: «У меня три дочки, два сына, я живу и работаю продавцом, у меня плохая погода, и хочу я сапоги». Это не про то. Ты должен так себя выйти, как будто ты хочешь пойти в кино или выпить чашку кофе. Тебе надо просто провести хорошо вечер.