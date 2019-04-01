«Оренбург» - «Крылья Советов» 3 апреля 2019: прогноз на перенесенный матч 16 тура РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» - «Крылья Советов» 3 апреля 2019 – 0:1 (победа гостей с минимальным счетом).

Матч «Оренбург» - «КС» должен был пройти 1 декабря, однако перед игрой было принято решение встречу перенести. Все из-за мороза – столбик термометра показал -17 градусов за час до матча. Обе стороны тогда были не против.

Игру 16 тура РПЛ «Оренбург» - «Крылья» перенесли с морозного декабря на комфортный апрель. Из-за того, что хозяева вылетели из Кубка России, игра пройдет 3 апреля. Примет ее стадион «Газовик». Начало встречи – в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Этот матч можно даже назвать дерби. Посудите сами, команды из соседних регионов, отношения между болельщиками в последнее время натянутые (из-за истории с избиением фанатов «КС» в Оренбурге и разгрома волжан 0:3 на «Самара Арене» в 1-ом круге). Чем не дерби? Масло в огонь подливает тот факт, что команды сейчас находятся по соседству в турнирной таблице: «Оренбург» с 26-ю очками на 10 месте, «Крылья» с 24-я очками на 11-ом. Это будет игра за 6 очков – выражение избитое, но при такой плотности таблицы оно наилучшим образом отражает ситуацию в РПЛ.

В этой паре особенно сложно угадать финальный счет встречи. Обе команды сейчас примерно равны. «Оренбург» показывает приятную игру с самого начала чемпионата. Поначалу горожан называли открытием сезона и чуть ли не прочили команде Владимира Федотова звание российского «Лестера». Однако реалии РПЛ оказались суровыми: «Оренбург» пока не может зацепиться даже за зону еврокубков, не говоря уже о медалях. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг команды Федотова. Это мощный коллектив, который умеет побеждать. Тем более, в первом круге «Оренбург» вынес «Крылья» на «Самара Арене» 3:0.

Волжане после зимней паузы предстали совершенно новой командой – смелой и волевой. Матч с «Локомотивом» в этом плане очень показательный – «Крылья» выгрызли ничью в вдесятером, а в какой-то момент показалось, что самарцы могли победить. Помогли «КС» заиграть по-новому тренировки опытного Миодрага Божовича и серьезное усиление в лице Самедова, Джано, Тимофеева, Шишкина, Зиньковского и ряда других игроков.

Предыдущие матчи обе команды проиграли – «Оренбург» уступил «Зениту» 1:3, «Крылья Советов» проиграли «Арсеналу» 0:1. Упустить шанс подправить свои дела в турнирной таблице не собираются ни те, ни другие. Однако, на мой взгляд, перевес в этом матче будет на стороне гостей.