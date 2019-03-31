2019-04-01T16:40:04+03:00
Общество

Лекарства «хенд-мейд»: какие препараты лучше покупать в производственных аптеках

Какие лекарства собственного производства не имеют промышленных аналогов, кому именно они нужны, и кто в Самаре делает косметические средства из натуральных продуктов
Ирина ИСАЕВА
Поделиться:
Иностранных препаратов в аптеках станет меньше. Фото: Мария ЛузгинаИностранных препаратов в аптеках станет меньше. Фото: Мария Лузгина
Изменить размер текста:

Рыночная экономика диктует правила: таблетки, мази и растворы выгоднее производить большими объемами. Но в некоторых случаях это невозможно. Например, препараты для новорожденных не должны содержать в своем составе никаких стабилизаторов и консервантов. Мамочек и папочек выручают производственные аптеки. Их услугами пользуются и пожилые люди, и медучреждения. Стационарами очень востребованы дерматологические препараты, растворы для электрофореза, дезинфекции. Самые простые окислители, такие как раствор серебра или перманганат калия, тоже невозможно произвести в заводских условиях. А вот руки фармацевта в нужных пропорциях смешают необходимые компоненты. Естественно, по назначению врача.

- Производственных аптек становится все меньше и бытует мнение, что они нерентабельны, поскольку продукция не пользуется массовым спросом, - констатирует Ольга Ульянова. – Новое поколение врачей ориентировано на готовые формы лекарственных препаратов промышленного производства. Они широко рекламируются в медийном пространстве. Экстемпоральная рецептура конкуренции не выдерживает. Но есть очень много препаратов, не имеющих промышленных аналогов, но очень востребованных у пациентов.

Производственная аптека на базе медицинского университета «Реавиз» была открыта пять лет назад. Сейчас работают три пункта по изготовлению и отпуску препаратов «хенд-мейд».

Ольга Ульянова: "У производственных аптек есть будущее". Фото: Мария Лузгина

Ольга Ульянова: "У производственных аптек есть будущее". Фото: Мария Лузгина

- Изготовленные по рекомендации врача с учетом индивидуальных особенностей пациента препараты, безусловно, более эффективны, - уверена Ольга Ульянова. – Их качество гарантированно. Контроль осуществляется за каждой лекарственной формой, а не посерийно, как на промышленном производстве – за соблюдением всех норм и требований следят провизор-технолог и провизор-аналитик. Центр контроля качества лекарственных средств Самарской области также проводит проверки.

В аптеке медицинского университета «Реавиз» изготавливаются не только лекарственные, но и косметические средства. Многие препараты завоевали признание у самарчан, а некоторые из них стали настоящими хитами. Так, среди представительниц прекрасной половины человечества популярностью большой пользуется серия гипоаллергенных кремов: «Бархатный» - для сухой кожи, «Антивозрастной» - с эффектом коррекции морщин. А еще лосьоны, маски, средства для ухода и стимуляции роста волос. Стоит косметика недорого, а эффект – очевиден. Купив волшебную баночку однажды, вы обязательно захотите вернуться и купить еще.

- На мой взгляд, производственные отделы аптек будут всегда актуальны. Их главное преимущество – тесное взаимодействие с лечебными учреждениями, врачами. Надо больше говорить об этом, формировать общественное мнение, - считает Ольга Ульянова.

КАК НАС НАЙТИ

Производственные аптеки РЕАВИЗ:

Аптека на ул. Бубнова, 4. тел. 321-10-00

Аптека при МПК на ул. Советской Армии,243 , тел. 321-02-06

Аптека на ул. Демократической, 37, тел. 321-11-00

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Государство извинилось перед героем статьи Политковской: офицер более 20 лет пытался доказать свою невиновность
Двадцать четыре года назад капитан Сергей Школьный не стал умалчивать о чудовищной истории двух военнослужащих, которые отморозили себе ноги и написал рапорт министру обороны. После этого его уволили из армии и обвинили в подкупе солдат
Все лекарства делают из индийских и китайских субстанций: могут ли отечественные лекарства поспорить с зарубежными и дорогими аналогами?
В пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили, к чему приведет законодательное регулирование количества иностранных препаратов на полках аптек в Самаре
Новости 24
В Самаре начинается областной фестиваль «Студвесна»
Он выбирает путь артиста, а не чиновника: представители Сергея Войтенко прокомментировали новость о назначении его министром
Попутный газ от самарских нефтяников вновь идет в дело
В Самаре молодой человек сделал операцию, чтобы попасть в армию
Первоапрельская шутка? Самарского баяниста Сергея Войтенко «назначили» министром культуры
Самарские спортсмены-инвалиды завоевали 5 медалей на чемпионате России по плаванию
В самарском минздраве рассказали о состоянии детсадовцев, госпитализированных с подозрением на желтуху
В Самаре остановка «Ипподром» официально сменила название
Экс-замначальник Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов не смог обжаловать продление ареста
«Балтика» отметила «Час Земли», пригласив самарцев на интеллектуальный баттл
В Самарской области в 2019 году отремонтируют 23 участка региональных трасс
В Самаре появится система управления парковками
«Ростелеком» «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой
Спортсменка из Жигулевска завоевала «бронзу» на первенстве России по гиревому спорту
В Самаре продавец напольных покрытий «кинул» своих клиентов на 1 млн рублей
Самарцам предлагают отправиться в круиз по Средиземному морю или Северной Европе со скидкой до 50%
Весной и летом грузовикам запретят ездить по нескольким дорогам Самары
И.о. главного тренера хоккейной «Лады» назначили Олега Волкова
В Крутых Ключах водитель Daewoo Matiz сбил на «зебре» женщину