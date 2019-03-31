Лекарства «хенд-мейд»: какие препараты лучше покупать в производственных аптеках

Рыночная экономика диктует правила: таблетки, мази и растворы выгоднее производить большими объемами. Но в некоторых случаях это невозможно. Например, препараты для новорожденных не должны содержать в своем составе никаких стабилизаторов и консервантов. Мамочек и папочек выручают производственные аптеки. Их услугами пользуются и пожилые люди, и медучреждения. Стационарами очень востребованы дерматологические препараты, растворы для электрофореза, дезинфекции. Самые простые окислители, такие как раствор серебра или перманганат калия, тоже невозможно произвести в заводских условиях. А вот руки фармацевта в нужных пропорциях смешают необходимые компоненты. Естественно, по назначению врача.

- Производственных аптек становится все меньше и бытует мнение, что они нерентабельны, поскольку продукция не пользуется массовым спросом, - констатирует Ольга Ульянова. – Новое поколение врачей ориентировано на готовые формы лекарственных препаратов промышленного производства. Они широко рекламируются в медийном пространстве. Экстемпоральная рецептура конкуренции не выдерживает. Но есть очень много препаратов, не имеющих промышленных аналогов, но очень востребованных у пациентов.

Производственная аптека на базе медицинского университета «Реавиз» была открыта пять лет назад. Сейчас работают три пункта по изготовлению и отпуску препаратов «хенд-мейд».

Ольга Ульянова: "У производственных аптек есть будущее". Фото: Мария Лузгина

- Изготовленные по рекомендации врача с учетом индивидуальных особенностей пациента препараты, безусловно, более эффективны, - уверена Ольга Ульянова. – Их качество гарантированно. Контроль осуществляется за каждой лекарственной формой, а не посерийно, как на промышленном производстве – за соблюдением всех норм и требований следят провизор-технолог и провизор-аналитик. Центр контроля качества лекарственных средств Самарской области также проводит проверки.

В аптеке медицинского университета «Реавиз» изготавливаются не только лекарственные, но и косметические средства. Многие препараты завоевали признание у самарчан, а некоторые из них стали настоящими хитами. Так, среди представительниц прекрасной половины человечества популярностью большой пользуется серия гипоаллергенных кремов: «Бархатный» - для сухой кожи, «Антивозрастной» - с эффектом коррекции морщин. А еще лосьоны, маски, средства для ухода и стимуляции роста волос. Стоит косметика недорого, а эффект – очевиден. Купив волшебную баночку однажды, вы обязательно захотите вернуться и купить еще.

- На мой взгляд, производственные отделы аптек будут всегда актуальны. Их главное преимущество – тесное взаимодействие с лечебными учреждениями, врачами. Надо больше говорить об этом, формировать общественное мнение, - считает Ольга Ульянова.

КАК НАС НАЙТИ

Производственные аптеки РЕАВИЗ:

Аптека на ул. Бубнова, 4. тел. 321-10-00

Аптека при МПК на ул. Советской Армии,243 , тел. 321-02-06

Аптека на ул. Демократической, 37, тел. 321-11-00

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