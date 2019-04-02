"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам

Пережить один ремонт почти то же самое, что два конца света. Так шутят - и не безосновательно - практически все, кому пришлось затеять реновацию в своей отдельно взятой квартире. Конечно, мало кто готов самостоятельно заливать полы, штукатурить стены, менять сантехнику. Но и найти ремонтную бригаду, которая не заберет из кармана последние деньги и при этом адекватно сделает все работы, нелегко. Поговорили с опытным прорабом, который уже 20 лет занимается ремонтами, и узнали, кому можно доверять хотя бы на 50%, как не стать жертвой мести недовольных ремонтников и не позволить облегчить свой карман без повода.

"Сразу назвали цену? Вас обманывают"

Я занимаюсь ремонтными работами уже 20 лет. Сначала еще на последних курсах в колледже с другом просто "шабашили" вдвоем. Я отвечал за "строительные" и отделочные работы, он - за проводку и сантехнику. С проводкой вечно случались косяки, но понемногу учились. Конечно, денег брали меньше, поэтому заказы были. Сейчас мы вчетвером работаем, у нас свое ИП, но без офисов и вот этого всего, нам там рассиживаться как бы и некогда. Но договор, гарантии - это все пожалуйста. Мы, получается, такая средняя прослойка ремонтного рынка: еще не крупная контора с портфолио заказов и девочкой на ресепшен, но и не гастарбайтеры с кривыми руками. Но могу открыть секрет: от крупных контор почти наверняка заказ таким как мы упадет, за процент.

Когда к нам клиенты обращаются - вот не поверите - 70% начинают с фразы: а, мол, не обманете? Ну какой ответ они ждут?

Я уже 20 лет ремонтами занимаюсь, но сказать цену, просто посмотрев на вашу комнату не смогу. Вернее, смогу, но она будет неправильной. Есть много тонкостей, нужно посмотреть на стены, выяснить, каков объем работ по удалению уже имеющейся отделки, выяснить в конце концов, чего сам заказчик хочет. Для этого и нужна подробная смета. На нее почему-то многие заказчики машут рукой или же начинают докапываться до глупостей. Просто возьмите тайм-аут и проверьте, что вам вписали в эту смету, а что пропустили. В интернете куча всяких материалов. Ну и не бойтесь спрашивать. Если вы все моменты проговорите заранее, вас не смогут потом обдурить. Видите, что написано, например: укладка полов, так спросите, а что сюда входит.: кто выровняет пол, кто покроет лаком паркет. Не должно быть в смете общих фраз, требуйте, чтобы все подробно рассчитали. И не ведитесь на низкие цены: такое пообещают только те, кто хочет "накрутить" в процессе.

Ремонтники должны иметь свою специализациюФото: Олег УКЛАДОВ

"Я всегда скажу, что до меня все плохо сделали"

Самые выматывающие заказы - это когда приходишь уже после бригад-гастарбайтеров. Чем они уровень держали - я только догадываться могу, как можно на три сантиметра ошибиться - не понимаю. Хозяева сами пытались сэкономить, потом поняли, что туши свет, и звонят нам. И начинают нам же выносить мозг: ну вроде те работали плохо, и теперь они на нас отыграются, вот каждый шаг пытаются контролировать. А я, естественно, скажу, что все плохо и нужно переделывать. Даже если все нормально. Мой совет: сразу ищите нормальную бригаду, которая и расчет нормально сделает, и каждый своим займется. А когда найдете, не надо над душой стоять. Самый честный способ (пусть и не очень для нас выгодный) - это поэтапная приемка. Обговариваете сразу как часто вы хотите наблюдать результат работ и иметь отчет. И платите деньги только после каждого этапа. Скорее всего, ваши ремонтники будут возмущаться сначала, но недолго, сейчас уже все нормальные люди так делают. Причем включайте в этот план и скрытые работы: наливные полы нужно смотреть ДО того, как положат финальный строй.

"Будет по весне вонючий сюрприз!". Как и за что мстят мастера по ремонту 00:00 00:00

А вот предоплата - это то, чего хотим мы, но что крайне невыгодно и ненужно вам. Если бригада не первый раз замужем, то, конечно, некий "капитал" у нее есть. И с пустыми руками к вам не придут. Признаюсь честно: отдавать людям, которые еще не начали у вас работать, 50% от оговоренной суммы и ждать, что завтра они появятся на рабочем месте - глупо. Можно либо поехать закупаться вместе с ними: они выбрали, вы оплатили на кассе. Либо договориться, что они покупают сами, а вы уже потом по чекам деньги отдаете.

Говорят, что девушки - самые удобные заказчицы. Но не всеФото: Анастасия Осипова

Женщины пытаются флиртовать

Самые легкоразводимые клиенты - это женщины, причем вообще не важно сколько лет. Они какие-то совестливые, что ли. Чаще всего именно они отдают предоплату, а еще платят по чекам, особенно не вникая. Какое -то заложенное мнение, что вот, мужчина лучше знает. Ну или другая крайность: истерики, крики, типа ой все вы обманываете, мне говорили. Я однажды даже бросил такой заказ: была прямо "телочка", на каблуках в квартиру заваленную штукатуркой приходила, в юбке короткой, и прямо орала, вот по любому поводу. Грозила своим мужиком, а он и не приходил ни разу. А потом она мне звонила и предлагала в кафе встретиться, поговорить. Не пошел, конечно.

Не все, конечно такие. Была у меня тетенька лет 50-ти, учительница. Она чуть ли не правописание проверяла в каждой смете, заставляла за каждый шаг отчитываться, в интернете искала то, что я ей говорил, чтобы понять, что не обманываю. Но платила всегда честно и потом даже еще добавила денег и пироги нам испекла, поэтому за такой присмотр я не в обиде.

А еще заказчицы флиртуют, вот прямо по настоящему. Может, думают, что им тогда работу лучше сделают? Сейчас я женат, а когда молодой был - пользовался этим. Только это ошибка: один раз женщину в постель затащишь, потом она начинает требовать какие-то уступки, скидки. Так что это не выгодно.

"У меня в гараже штукатурка - на любой вкус"

Да, с материалами мы обманываем. У меня в гараже штукатурки, смесей строительных и прочего - на любой вкус, оптом куплено. И пакеты старые от "фирмовых" составов. Чеки мне в крупном строительном магазине знакомая подбирает и делает. Ну или еще стройрынок есть, "птичка", там чего хочешь тебе выдадут. Так что в чеке будет одна цена - а материал совсем другой. Еще мы остатки, бывает, забираем. Ну специально так считаем, что как будто нужно больше. Как бороться? Если не лень, считайте все пакеты пустые и сами езжайте на закупку - или вместе с прорабом.

Вообще не стоит думать, что кидают только ремонтники. Заказчики тоже любят пропасть с последними 10-20 тыс. рублей. Я не могу припомнить прямо каких-то гениальных примеров мести. А как больно отомстишь, если уже все закончено. Ты же посреди заказа не знаешь, что тебя кинут. Поэтому яйца тухлые и бутылки в дымоходе - это какие-то байки.

У нас вот был случай: балкон утепляли вагонкой, хозяин начал выпендриваться: что вы так долго, у вас инструмент, да я бы сам лучше. Ну мы засыпали ему полкило картофеля под вагонку, был ему весной вонючий сюрприз.

А еще один раз нас позвали "исправлять косяки": у мужика дома обои вместе со штукатуркой обвалились. Прихожу - а там мужик слюной брызгает. Я не стал связываться, нафиг надо. Понятно, что ему так отомстили, поклеили обои на невысохшую штукатурку. Значит, довел.

Способов испортить любой ремонт много: от деревяшки в пластиковых трубах слива до проводка от наушников в проводке, который обязательно ее спалит при перегрузке. Рецепт один: всем друг друга уважать. Неприятно же, когда на тебя смотрят как на грязь под ногами.

БДИ!

Пять фраз, которые покажут "ремонтникам", что вас развести не удастся:

- Давайте посчитаем реальные сроки. Нет, мне не нужен капитальный ремонт кухни за пять дней, это слишком быстро.

- Деньги по предоплате я давать не могу, вы выбирайте товар сами, а я приеду и на кассе все оплачу.

- Я понимаю, что вы не будете делиться со мной вашей "оптовой скидкой", вы тоже хотите заработать. Но все чеки и упаковки я буду проверять каждый день.

- Какие специалисты есть у вас в бригаде? Нет, меня не устраивает, что проводку будет делать сантехник.

- Если уложитесь в срок, оплата вырастет на 10%.