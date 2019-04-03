Оренбург – Крылья Советов 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция перенесенного матча 16 тура чемпионата России по футболу

В среду, 3 апреля, в Оренбурге на стадионе «Газовик» пройдет перенесенный матч 16 тура Российской премьер-лиги. «Оренбург» примет самарские «Крылья Советов». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени (в 18:00 по самарскому времени).

Матч должен был пройти 1 декабря, однако его перенесли из-за мороза.

Обе команды – дебютанты РПЛ этого сезона. Обе – соседи по турнирной таблице: «Оренбург» на 10 месте с 26 очками, «Крылья» на 11 месте с 24 очками.

В первом круге на «Самара Арене» сильнее были гости. Они смогли забить «Крыльям» три безответных мяча.

В элитном дивизионе чемпионата России команды встречались три раза. Один раз сильнее были самарцы, один раз «Оренбург», одна игра завершилась ничьей. Еще четыре игры пришлись на ФНЛ – там чаще выигрывали нынешние хозяева – две победы «Оренбурга» против одной победы «Крыльев» и одной ничьи.