Катал Сталина по морю: тольяттинские поисковики обнаружили на затонувшем в Крыму катере останки земляка

В Крыму поисковая группа «Батарея 29 БИС» обнаружила затонувший катер.

- Объект удалось идентифицировать – это сторожевой катер СК-053 типа ЗК, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» руководитель поисковой группы «Батарея 29 БИС» Александр Елкин. - В ночь с 3 на 4 ноября 1943 года катер погиб при переходе в районе Эльтигена (Керчь – От ред.).

Катер морской пограничной охраны НКВД до войны охранял с моря дачи первых лиц государства на Южном берегу Крыма. Скорее всего, там был и Иосиф Сталин.

— Катер больше похож на прогулочный, — рассказал руководитель поисковой группы. – И поэтому члены правительства, отдыхавшие на дачах, очень часто использовали его для экскурсий по Черному морю. В экипаже было 12 человек. Все они до сих пор числятся пропавшими без вести.

Оказалось, что катер, скорее всего, подорвался на мине. А значит, это место можно считать местом захоронения. Тогда поисковики стали искать родственников утонувших моряков, чтобы сообщить им о месте упокоения близких. Выяснилось, в этой истории есть самарский след.

- Мы стали искать родственников. Проверили специальные сайты, через которые разыскивают пропавших в годы Великой Отечественной войны, — комментирует член команды «Батарея 29БИС» Александр Шестириков.

Поисковики узнали: родственники беспокоились о судьбе комендора (морского артиллериста) Василия Изосимовича Фабрикова. Оказалось, в 2013 году его разыскивал некий Геннадий Сычев. Запросы поступали из Тольятти — города, где живет Александр.

— Через соцсети мы выяснили, что родственники Фабрикова живут в соседнем доме от меня, — удивляется Александр. — Это родственник жены Геннадия, она приходится двоюродной племянницей. А прямые потомки Фабрикова живут в Нижнем Новгороде.

В преддверии Дня Победы команда «Батарея 29БИС» планирует вместе с близкими моряков побывать на месте гибели катера и возложить памятные венки. 3 мая перед Днем Победы команда «Батарея 29БИС» хочет собрать близких моряков и возложить на месте их гибели памятные венки. Правда, родственники Василия Фабрикова из Тольятти в Керчь приехать не могут: возраст уже не для дальних поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух километрах от Крымского моста нашли боевой катер Сталина

Корпус корабля морской погранохраны НКВД сделан из красного дерева и прошит гвоздями из бронзы (Подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух километрах от Крымского моста нашли боевой катер Сталина

Корпус корабля морской погранохраны НКВД сделан из красного дерева и прошит гвоздями из бронзы (Подробности)