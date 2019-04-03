2019-04-03T22:05:24+03:00
Происшествия

Кровь текла ручьем по подъезду: молодой самарец зарезал подругу в квартире своей бабушки, а потом голый бегал по этажам

Жильцы дома на Осипенко около часа боялись выйти из квартир, опасаясь, что неадекватный мужчина набросится на них с ножом
Антон ЧЕРЕПОКАнастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Кровавые события произошли в квартире на втором этаже дома на улице ОсипенкоКровавые события произошли в квартире на втором этаже дома на улице ОсипенкоФото: Антон ЧЕРЕПОК
Изменить размер текста:

Они постоянно шумели и закатывали вечеринки

Днем во вторник, 2 апреля, в доме № 22 по улице Осипенко в Самаре произошло жестокое убийство. Там 35-летний мужчина зарезал свою сожительницу, а затем абсолютно голый принялся бегать по подъезду с ножом. По словам соседей, он был абсолютно в неадекватном состоянии. Он молотил едва ли не во все двери, грозясь кого-то убить. Соседи тряслись за закрытыми замками и звонили в полицию, но стражей закона пришлось подождать.

- Этот парень въехал в квартиру относительно недавно вместе с 29-летней девушкой. Раньше там жила его бабушка. Молодые люди частенько шумели по ночам: из квартиры слышались грохот и ругань. Говорят, он наркоманом был, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" жительница дома.

По словам соседей, крики в квартире на втором этаже о том, что кого-то убивают, стали слышны около 12 часов дня. Оттуда раздавался грохот, видимо, девушка пыталась обороняться. Потом мужчина абсолютно голый выбежал в подъезд и начал молотить в соседнюю дверь с требованием открыть ее. Он носился по второму и первому этажу. Соседи говорят, что после его метаний весь подъезд оказался залит кровью: лифт, двери, стены и перила. Кровь текла ручьем.

"Там как будто бойня была"

Только чуть позже, когда приехала полиция и хулигана скрутили, жильцы соседних квартир осмелились выглянуть в подъезд.

- Дверь в квартиру была открыта. Там все в крови было. Я просто обалдела. А потом его увидела. Он совершенно голый: ни трусов, ничего, да и еще и на голове рана. Как будто проломили чем-то. Я вызвала полицию, сказала, что это срочно, что человека убивают, а мне сказали: «Ждите, все в порядке очереди». Полицейские приехали, наверное, только через час. Они же вызвали скорую, приехала реанимация. Врачи, которые в квартиру заходили, сказали, что там будто бойня настоящая была, - рассказала "КП-Самара" еще одна жительница дома.

Полицейские опечатали квартиру, в которой произошла трагедия Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Полицейские опечатали квартиру, в которой произошла трагедияФото: Антон ЧЕРЕПОК

Из-за чего начался конфликт между сожителями, пока не ясно. Соседи говорят, что слышали, как молодые люди незадолго до трагедии ссорились из-за какой-то девушки. Возможно, все дело в любовном треугольнике и убийца просто приревновал подругу?. Полицейские задержали мужчину и увезли для дальнейших разбирательств. Квартиру, где произошла кровавая бойня, опечатали. А соседям пришлось еще несколько часов отмывать подъезд, чтобы хоть немного стереть из памяти события того ужасного дня. Выяснить, что же на самом деле произошло в квартире влюбленных, теперь предстоит следователям.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Самаре нет улицы имени известного борца с коррупцией? Историк Александр Завальный о том, в честь кого названы улицы Самары

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мокрый снег с дождем задержатся в Самарской области до выходных
Травматолог из Тольятти, добившийся повышения зарплаты через интернет, стал главой профсоюза врачей
Наводят лоск после зимы: в Самаре вагонам метро устроили большую помывку
В Самаре у предпринимателя арестовали магазин за попытку дать взятку полицейскому
В Самаре 1,5 тысячи муниципальных служащих собирали вдоль дорог пакеты и бутылки
Кировский район Самары освободят от 9 незаконных понтонов и почти 800 гаражей
В Самарской области в 2019 году появятся несколько виртуальных концертных залов
Открытие летнего велосезона в Самаре 2019: дата, куда поедет колонна
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката будут судить за обман подследственного на 1,5 млн рублей
Паводок в Самарской области 2019: большой воды в регионе не будет
Стало известно, когда между Самарой и Рождествено запустят теплоходы
В Самаре мамочкам с колясками запретили «раскачивать лодку» по поводу турникетов в транспорте
В Самаре потушили крупный пожар в ангаре в Гаражном проезде
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Рубин» 12 апреля на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области изменится расписание нескольких электричек до Курумоча и Жигулевского моря
Жительница Самары продает автограф Тилля Линдеманна за 30 тысяч рублей
Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар
Самарская область в течение трех лет получит из федерального бюджета почти 31 млрд рублей на новый мост через Волгу
Самарцам впервые покажут недавно родившихся канадских волчат