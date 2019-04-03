Кровь текла ручьем по подъезду: молодой самарец зарезал подругу в квартире своей бабушки, а потом голый бегал по этажам

Они постоянно шумели и закатывали вечеринки

Днем во вторник, 2 апреля, в доме № 22 по улице Осипенко в Самаре произошло жестокое убийство. Там 35-летний мужчина зарезал свою сожительницу, а затем абсолютно голый принялся бегать по подъезду с ножом. По словам соседей, он был абсолютно в неадекватном состоянии. Он молотил едва ли не во все двери, грозясь кого-то убить. Соседи тряслись за закрытыми замками и звонили в полицию, но стражей закона пришлось подождать.

- Этот парень въехал в квартиру относительно недавно вместе с 29-летней девушкой. Раньше там жила его бабушка. Молодые люди частенько шумели по ночам: из квартиры слышались грохот и ругань. Говорят, он наркоманом был, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" жительница дома.

По словам соседей, крики в квартире на втором этаже о том, что кого-то убивают, стали слышны около 12 часов дня. Оттуда раздавался грохот, видимо, девушка пыталась обороняться. Потом мужчина абсолютно голый выбежал в подъезд и начал молотить в соседнюю дверь с требованием открыть ее. Он носился по второму и первому этажу. Соседи говорят, что после его метаний весь подъезд оказался залит кровью: лифт, двери, стены и перила. Кровь текла ручьем.

"Там как будто бойня была"

Только чуть позже, когда приехала полиция и хулигана скрутили, жильцы соседних квартир осмелились выглянуть в подъезд.

- Дверь в квартиру была открыта. Там все в крови было. Я просто обалдела. А потом его увидела. Он совершенно голый: ни трусов, ничего, да и еще и на голове рана. Как будто проломили чем-то. Я вызвала полицию, сказала, что это срочно, что человека убивают, а мне сказали: «Ждите, все в порядке очереди». Полицейские приехали, наверное, только через час. Они же вызвали скорую, приехала реанимация. Врачи, которые в квартиру заходили, сказали, что там будто бойня настоящая была, - рассказала "КП-Самара" еще одна жительница дома.

Полицейские опечатали квартиру, в которой произошла трагедияФото: Антон ЧЕРЕПОК

Из-за чего начался конфликт между сожителями, пока не ясно. Соседи говорят, что слышали, как молодые люди незадолго до трагедии ссорились из-за какой-то девушки. Возможно, все дело в любовном треугольнике и убийца просто приревновал подругу?. Полицейские задержали мужчину и увезли для дальнейших разбирательств. Квартиру, где произошла кровавая бойня, опечатали. А соседям пришлось еще несколько часов отмывать подъезд, чтобы хоть немного стереть из памяти события того ужасного дня. Выяснить, что же на самом деле произошло в квартире влюбленных, теперь предстоит следователям.

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