"Пьяный фельдшер" из Самары рассказал, откуда взялось компроментирующее его видео со скандалом на работе

В соцсетях появилось видео, на котором врач говорит, что он пришел на работу пьяным, ругается матом и называет подчиненных проститутками. Видео, судя по всему, сняли его коллеги. Они заявили, что это старший фельдшер подстанции самарской скорой помощи Волжского района №4 Виктор Бурматов. Однако сам Виктор все отрицает.

Месть подчиненных

- Видео нарезанные, это видно невооруженным взглядом. Там не мой голос. Я хоть сейчас вам запишу что-нибудь с матом и подложу этот голос под видео. И скажу, что это говорит Петя Иванов, - объясняет старший фельдшер ситуацию.

Виктор Бурматов работает на подстанции Волжского района два года. По словам врача, его отправили туда «поднимать подстанцию с колен». Новый начальник стал следить за порядком, поэтому нерадивые фельдшеры Виктора невзлюбили. Они, по мнению Бурматова, и смонтировали такое видео.

- Была у нас такая – госпожа Рыбина. Ее я уволил по статье. Она приглашала на ремонтные станции съемочные группы без разрешения администрации. Там стояли сломанные машины на ремонте. Она говорила, что якобы ездит на этих машинах. А госпожа Кравченко задерживает работу скорой помощи. Там, где я справляюсь за 7-8 минут – смотрю горло, меряю температуру, делаю укол, – Кравченко сидит по 2 часа. За это я сделал ей два выговора. До увольнения ей остался еще один выговор. Она хочет, чтобы я его не влепил. И сделала вот так, - уверен старший фельдшер Виктор Бурматов.

Еще никого не уволили?

Про эпизод видео, где Бурматов говорит, что будет работать пьяным, старший фельдшер рассказывает: на самом деле пьяной на службу пришла автор видео.

-Кравченко пришла на работу в нетрезвом состоянии. Я ее попросил подышать в трубочку. А она: «Да вы сами пьяны». Я решил утрировать: «Конечно, пьян». Она провоцирует: «И вы будете вот такой пьяный работать?» Говорю: «Буду». Вот и все. Там сотрудник сидел, который подтвердит, что я был трезвый.

Виктор Бурматов рассказывает: его еще не уволили. Он материально ответственное лицо, которое вот так сразу уволить невозможно.

- Я отвечаю за огромное количество аппаратуры, автомобилей и всего прочего. Пока я не сдам свои дела, меня никто не уволит. Даже если очень захочет, - объясняет фельдшер.

По информации Бурматова, коллектив подстанции уже пишет письмо на имя главврача самарской скорой помощи Александра Малахова. Если не поможет, тогда врачи обратятся к министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову.

В минздраве прокомментировали, что по факту размещенных публикаций проводится служебная проверка.