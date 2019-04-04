2019-04-04T17:59:19+03:00
Общество

"Пьяный фельдшер" из Самары рассказал, откуда взялось компроментирующее его видео со скандалом на работе

Виктор Бурматов уверяет, что видео смонтировано, а голос не везде принадлежит ему
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Виктор Бурматов работает на "скорой" уже много лет, но на подстанцию Волжского района пришел два года назадВиктор Бурматов работает на "скорой" уже много лет, но на подстанцию Волжского района пришел два года назадФото: соцсети
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В соцсетях появилось видео, на котором врач говорит, что он пришел на работу пьяным, ругается матом и называет подчиненных проститутками. Видео, судя по всему, сняли его коллеги. Они заявили, что это старший фельдшер подстанции самарской скорой помощи Волжского района №4 Виктор Бурматов. Однако сам Виктор все отрицает.

Месть подчиненных

- Видео нарезанные, это видно невооруженным взглядом. Там не мой голос. Я хоть сейчас вам запишу что-нибудь с матом и подложу этот голос под видео. И скажу, что это говорит Петя Иванов, - объясняет старший фельдшер ситуацию.

Виктор Бурматов работает на подстанции Волжского района два года. По словам врача, его отправили туда «поднимать подстанцию с колен». Новый начальник стал следить за порядком, поэтому нерадивые фельдшеры Виктора невзлюбили. Они, по мнению Бурматова, и смонтировали такое видео.

- Была у нас такая – госпожа Рыбина. Ее я уволил по статье. Она приглашала на ремонтные станции съемочные группы без разрешения администрации. Там стояли сломанные машины на ремонте. Она говорила, что якобы ездит на этих машинах. А госпожа Кравченко задерживает работу скорой помощи. Там, где я справляюсь за 7-8 минут – смотрю горло, меряю температуру, делаю укол, – Кравченко сидит по 2 часа. За это я сделал ей два выговора. До увольнения ей остался еще один выговор. Она хочет, чтобы я его не влепил. И сделала вот так, - уверен старший фельдшер Виктор Бурматов.

Еще никого не уволили?

Про эпизод видео, где Бурматов говорит, что будет работать пьяным, старший фельдшер рассказывает: на самом деле пьяной на службу пришла автор видео.

-Кравченко пришла на работу в нетрезвом состоянии. Я ее попросил подышать в трубочку. А она: «Да вы сами пьяны». Я решил утрировать: «Конечно, пьян». Она провоцирует: «И вы будете вот такой пьяный работать?» Говорю: «Буду». Вот и все. Там сотрудник сидел, который подтвердит, что я был трезвый.

Виктор Бурматов рассказывает: его еще не уволили. Он материально ответственное лицо, которое вот так сразу уволить невозможно.

- Я отвечаю за огромное количество аппаратуры, автомобилей и всего прочего. Пока я не сдам свои дела, меня никто не уволит. Даже если очень захочет, - объясняет фельдшер.

По информации Бурматова, коллектив подстанции уже пишет письмо на имя главврача самарской скорой помощи Александра Малахова. Если не поможет, тогда врачи обратятся к министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову.

В минздраве прокомментировали, что по факту размещенных публикаций проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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