Их били лопатой, швыряли о стену: спасенные от смерти животные в Самаре ищут новый дом и любящих хозяев

Журналисты "КП-Самара" побывали в ветеринарной клинике и познакомились с участниками благотворительной общегородской выставки "Приюти, не покупай", которые надеются найти любящих хозяев и встретить настоящих друзей.

Пока одни стоят в очереди за породистыми щенками, стоимость которых сравнима с ценой б/у машины, в приютах и стационарах Самары с надеждой ждут ответственных хозяев сотни "ничейных" кошек и собак. Про многих из них можно сказать "родился заново", другим повезло остаться невредимыми, но всем им нужен дом. В эти выходные, 6 апреля в Самаре впервые пройдет грандиозная выставка "Друг человека". Здесь можно будет поближе познакомиться с брошенными кошками и собаками и найти себе верного друга.

Люси отлично сможет жить домаФото: Евгения ВАСИНА

Спасли от своры

Маленькая рыжая собачонка Люси с любопытством заглядывает в комнату с кошками, зайти не решается. Сюда нельзя, но в стационар для животных “Флагманвет” пришла целая толпа журналистов и Люси очень хочется, чтобы ее заметили. Она машет хвостом и ждет своего часа.

В стационар Люси привезли с территории одного из заводов Самары. Ее спасли от неминуемой смерти. Доставили раненной, покусанной, а теперь она снова здорова и весела. Облизывает гостям руки, с радостью принимает ласку.

- Люся замечательная девочка, ей два года. Ее спасла сотрудница завода. Женщина увидела, что на кроху набросилась свора бродячих собак. Псы были огромные. Люси буквально вырвали из зубов этой стаи, - рассказывает историю своей подопечной руководитель стационара для животных "Флагманвет" Инна Тарасенко. - Люси поправилась, прошла реабилитацию, стерилизована. Общительная, ласковая, спокойная. Несмотря на то, что большую часть своей жизни эта собака провела на улице, Люси вполне может жить в квартире. Маленькая, приучена к выгулу, она не будет ничего портить, не будет навязчивой, мы надеемся, что совсем скоро она найдет свою семью.

Снежке ничего не напоминает о сломанной челюстиФото: Евгения ВАСИНА

Снова научилась есть

Кошка Снежка тоже хотела внимания, о чем громко заявляла, пока ждала своей очереди. Увидев эту подвижную, целеустремленную кошку, сложно поверить, что два года назад она была на грани жизни и смерти.

- Снежке три года. Она попала к нам из Новокуйбышевска. Состояние ее было очень тяжелым: в ухе огромный полип, челюсть сломана. Снежка не могла нормально есть, была очень худая, почти не слышала. Мало кто надеялся, что она выживет и сможет вернуться к нормальной жизни. На ее реабилитацию ушло несколько лет. Мы кормили ее из шприца, делали все, чтобы она хоть немного набрал вес, - ловит неугомонную кошку Инна.

Время и забота сделали свое дело. Снежка ничем не отличается от здоровых кошек и только если хорошо приглядеться, можно заметить, что у нее немного кривая челюсть. Она очень активная. Семья для нее тоже пока не нашлась.

Арчи пришлось пострадать от злых людей

Вернули нос и веру в людей

За судьбой Арчи следила вся Самара, да что там Самара - весь мир! В стационар пса привезла Татьяна. Он долгое время жил на улице. У Арчи не было хозяина, но была своя будка, а местные жители называли его “настоящий джентльмен”, любили за добрый нрав и подкармливали. Арчи был главой уличной стаи и следил за порядком. Однажды Татьяна пришла, чтобы его покормить и удивилась, что тот не вышел на встречу. Когда женщина подошла к будке, то в шоке отшатнулась. У пса была срезана щека, а нос буквально болтался на ниточке. Собака испугано забилась в будку, никого к себе не подпускала. Чтобы поймать его и отвезти к врачу, пришлось потратить несколько часов. А потом начался сбор средств на лечение собаки.

- Как Арчи получил травму, мы не знаем, скорее всего, без человека здесь не обошлось. По одной из версий - его ударили лопатой. Но мир не без добрых людей. В интернете нашлось множество желающих помочь, средства присылали даже из-за границы. Арчи перенес несколько операций, сейчас поправился и ищет уютный дом и любящих хозяев, - рассказывает Татьяна.

В стационаре Арчи приходил в себя после операции. Он перенес две пересадки кожи. Ситуация осложнялась тем, его нужно было не только вылечить, но и приручить. Суровый вид пса отпугивал, далеко не все врачи брались его осматривать, но все получилось. Врачам стационара пришлось побороть страх, а Арчи быстро привыкнуть к людям.

Кошки ждут любящих хозяев и новых друзей

Всем им нужен дом

Арчи, Люси, Снежка и другие пока «ничейные» животные с надеждой ждут хозяина и надеются попасть в любящую семью. В стационаре или приюте хорошо, но дома-то лучше. Забрать животных совершенно бесплатно можно будет 6 апреля в выставочном центре "Экспо-Волга". Именно там с 10:00 до 19:00 пройдёт фестиваль-выставка "Друг человека". Главный слоган мероприятия: "Не покупай, приюти!"

- Это первый подобный фестиваль в нашем городе. Там будет представлено около 100 собак и кошек из самарских приютов и из нашего стационара для животных. Это первый и очень важный шаг в решение непростого вопроса брошенных животных. Человек, которых захочет забрать животное, должен будет взять с собой паспорт и заполнить договор передачи животного в ответственное владение. В договоре будет прописан испытательный скоро. В конце этого срока животное можно вернуть или оставить у себя. Мы всегда принимаем своих подопечных обратно, даже через длительное время. Жизненные ситуации бывают разные. Мы своих животных курируем, помогаем в ветеринарном плане. Будем рады видеть вас на выставке, - приглашает Инна.

КОНКРЕТНО

Фестиваль-выставка "Друг человека" пройдет в выставочном центре "Экспо-Волга" 6 апреля.

Время работы выставки: 10:00 до 19:00.

На выставке можно будет забрать домой животное из приюта.

Все животные привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта