В Самаре 21-летнюю модель, которую судят за торговлю наркотиками, пытаются оправдать присяжные. Но судья отказывается читать их вердикт

"Кто-то не хочет, чтобы ее оправдали?"

3 апреля в Ленинском районном суде суд присяжных высказал свое мнение по делу 21-летней Елизавете Кенешовой. Студентку 2-го курса Самарского университета обвиняют в незаконном хранении и обороте наркотиков. Модель, будущий экономист не признает вину. Девушка уверяет: ее подставили.

- Моя доверчивость довела меня до суда, - сказала в последнем слове Лиза. - Я сижу здесь, а девушка, из-за которой я тут, на свободе. Моя судьба, моя жизнь в ваших руках.

Суд присяжных почти 4 часа провел в совещательной комнате. В итоге они вынесли вердикт и отдали его председательствующему – федеральному судье Владимиру Суркову. Однако судья не позволил огласить документ. По его словам, в нем есть разногласия. Заседание перенесли на следующий день.

Вот только дело Лизы Кенешовой рассматривают в суде уже не первый раз. Точно такая же история уже произошлав декабре 2018 года. Тогда суд присяжных вынес девушке оправдательный вердикт. Но судья Сурков нашел в нем противоречия и перенес заседание. На следующее заседание двое присяжных не пришли. Заменить их запасными судья отказался. Затем на заседание не пришли уже три члена коллегии. Тогда Сурков, по словам матери Кенешовой, распустил коллегию, так и не зачитав вердикт.

Версия Лизы. Попросила забрать косметику

Лиза Кенешова познакомилась с Наргиз Мамедовой в кальянной летом 2017 года. Девушки быстро нашли общий язык. Лиза занималась визажем, и она стала ухаживать за бровями Наргиз. Девушки часто заказывали косметику, она приходила им посылками.

Лиза подрабатывала фотомодельюФото: соцсети

В сентябре того же года Наргиз сказала, что выходит замуж, и следующую посылку с косметикой забрать не сможет. Сделать это она попросила Лизу. Наргиз уточнила: Лизе нужно только по паспорту получить посылку, а заберет ее Ниджат Нагиев, медбрат в клиниках СамГМУ. Мол, для него пришли акустические колонки. На посылке был указан номер Ниджата.

- Лиза наивная, доверчивая, - рассказывает ее мама Людмила Кенешова. – Поэтому дала свои данные. Тем более, Наргиз пообещала поделиться косметикой. Лиза расписалась в получении посылки, а Ниджат взял ее.

Как только ребята вышли из офиса службы доставки, их задержали сотрудники ФСБ. В посылке было 500 г мефедрона. Фасованный наркотик обнаружили и в квартире на ул. Николая Панова, где жил Нагиев.

Против Нагиева и Кенешовой возбудили уголовное дело – по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Организатор остался на свободе

Ниджат Нагиев сразу во всем признался. Вместе с Наргиз Мамедовой они фасовали наркотики и делали закладки. Тогда, после задержания, Ниджат Нагиев на допросе заявил: Лиза ни при чем.

Из первого допроса Нагиева:

«Я позвонил Кенешовой и сообщил, что посылка доставлена в Самару. Из разговора с ней я понял, что она была осведомлена о данной посылке, однако не знала о ее содержимом, о чем спросила у меня. Я ответил, что тоже не знаю. Я не сказал о наркотических средствах, о которых знал со слов Мамедовой».

Уже почти год подсудимая находится в СИЗОФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Ниджата Нагиева в сентябре отправили в СИЗО. Лизу сотрудники правоохранительных органов отпустили за непричастностью. По делу она проходила как свидетель. Наргиз Мамедову задержали только в марте 2018-го года. Тогда она дала точно такие же показания: вину признает, а вот Кенешова непричастна. Вот только организатор преступлений осталась на свободе, под подпиской о невыезде.

Смена показаний

17 апреля Наргиз заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Оно помогает смягчить наказание, для этого нужно только предоставить следствию новые факты. И, чтобы облегчить свою участь, Наргиз Мамедова решила рассказать, что Кенешова была «в деле» и фасовала мефедрон. На следующее утро показания изменил и Ниджат. Сторона обвинения считает, что это произошло «после представления неопровержимых доказательств».

- Кенешовой были нужны деньги. Она согласилась делать закладки. Но потом пожаловалась, что ей было страшно ходить ночью по городу, и попросила позвать кого-то еще. Тогда в июне 2017-го Мамедова предложила Нагиеву. Ему нужны были деньги, и он согласился. Кенешова фасовала, Нагиев раскладывал,- приводит гособвинитель выдержки из показаний Мамедова и Нагиева.

Защитник Лизы Сергей Анищенко считает: никакого мотива у девушки не было, она не нуждалась в деньгах.

- Нет мотива - нет умышленного преступления. Мою подзащитную обвиняют в умысле. Расфасовать один пакетик стоило 150 рублей, по показаниям Мамедовой. Но такой острой нужды у Лизы не было. Во-первых, у нее был муж, пусть и гражданский. Во-вторых, они сдавали квартиру в «Южном городе». Мы приглашали свидетеля. Тетя Лизы дала показания: она перечислила 415 тысяч рублей на счет Лизы и ее молодого человека. Какая необходимость подрабатывать у Мамедовой за 150 рублей грязных денег? Если она в деньгах не нуждалась, у нас отсутствует и мотив, - уверен адвокат Сергей Анищенко.

В конце апреля против Лизы возбудили уголовное дело по той же статье и взяли под стражу. Почти год девушка находится в СИЗО, при этом Наргиз Мамедова по-прежнему на свободе.

Лиза Кенешова полгода была свидетелем по делуФото: соцсети

Были знакомы с наркоторговцем?

Как только Елизавету Кенешову стали подозревать в совершении преступления, против нее нашли доказательства. По мнению прокурора, модель обманывает суд. Даже с Нагиевым она была знакома с июня, а не с сентября, как уверяет девушка. И этому есть доказательства:

- Говорить правду легко и приятно. Иногда правда может навредить. Кенешова понимает, что не может говорить правду. 20 июля в сотовом телефоне сохранен контакт «Ниджар», в телефоне Нагиева появляется «Елизавета». По детализации 1 июня абонент Кенешова был на ул. Тополей, 12. В это же время там были Мамедова и Нагиев. Именно в июне состоялась встреча, на которой Мамедова установила приложение и распределила роли. После этого Кенешова и Нагиев также были зафиксированы в одном месте. У абонента Кенешовой зафиксированы зигзагообразные перемещения по городу ночью. Вспомните показания Мамедовой. В июне по ее указанию Кенешова расфасовывала наркотик и делала закладки, - считает гособвинение.

«Зай, не могу, проверяют»

В суде продемонстрировали и скриншоты, на которых Лиза якобы переписывалась через анонимный мессенджер о «деле»: «Я в пакетик высыплю все, что на зеркальце. Там мелкие дозы. Сейчас уберу, а то портить будет». Правда, других участников переписки не нашли. По словам прокурора, это связано с тем, что она у них удалена. Ее пришлось восстанавливать с помощью специальной программы.

Есть и переписка, которую называют перепиской Лизы с ее молодым человеком Дмитрием. Она датирована 4 сентября.

- Задержали. Где все это?

- Убрал.

- Удали это.

- Я ушел, ключи у меня.

- Зай, не могу, проверяют. Все, что после напишу, не я.

Лиза и Дмитрий жили вместеФото: соцсети

Однако адвокат Елизаветы Кенешовой считает, что детализация звонков, перемещений и переписки фальсифицированы.

- У нее изъяли телефон сразу после задержания. Как она могла сообщить молодому человеку, что ее задержали? Больше Лиза телефон свой не видела. Все это время он у оперативников. За полгода можно было подделать все что угодно, - уверен Анищенко. – А на скриншотах не видно и номера телефона отправителя. А даже если звонки и скриншоты настоящие, то почему тогда полгода Лиза была свидетелем? Почему ее сразу не задержали?

Следующее заседание будет 4 апреля. Но родственники Лизы уверены: все снова пойдет по декабрьскому сценарию.

- Ему просто не понравился вердикт суда присяжных, - рассуждает мать Лизы Людмила Кенешова. – И он снова их распустит.

Между тем, на необъективность федерального судьи Суркова уже были жалобы. В 2013 году в отношении него проводили служебную проверку. Тогда Сурков отказал в удовлетворении иска Александра Круглова о его незаконном помещении в психиатрическую клинику. По словам истца, судья не раз нарушал процессуальные нормы.