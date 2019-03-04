2019-04-04T21:17:02+03:00
Происшествия

Под Самарой бродячий алабай двое суток терроризировал спасателей

Пес напал на сотрудника поисково-спасательной службы
Кирилл КАРИМОВ
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Животное было агрессивным и загрызла собаку спасателейЖивотное было агрессивным и загрызла собаку спасателейФото: Архив "КП"
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3 апреля надолго запомнится спасателям новокуйбышевской станции ПСС. В этот день туда забрел огромный пес, который был явно недобро настроен к окружающим.

- Два дня назад здоровый алабай зашел на территорию спасательной станции в Новокуйбышевске, - сообщил «КП-Самара» заместитель начальника ПСС по Самарской области Таир Гиматов. - Ребята пытались его машиной напугать, сигналили – бесполезно, она отбегала, но потом возвращалась назад.

Алабай, а эта собака может достигать веса в 80 кг, не давал спасателям свободно передвигаться по станции. Агрессивное животное напало и насмерть загрызло собаку, которая жила на территории объекта.

- Я звонил в полицию, коммунальщикам, администрацию, единую диспетчерскую службу Новокуйбышевска – все отправляли в фирму, которая занимается отловом собак, - продолжает Таир Гиматов. - Но коммерсанты объявили, что они не выиграли торги и лицензии на такую деятельность потеряли.

4 апреля спасатели звонили в различные службы, чтобы найти тех, кто ответствен за контроль над бездомными животными, но везде получали отказ. И вот наступает развязка этой истории.

Спасатель получил травмы, но, что хуже, собака могла оказаться бешенной Фото: Предоставлено "КП"

Спасатель получил травмы, но, что хуже, собака могла оказаться бешеннойФото: Предоставлено "КП"

- Спасатель пытался дойти от обслуживаемой техники подразделения до служебного помещения, но не успел, - рассказывает замначальника ПСС по Самарской области. - Алабай накинулся на него, искусал грудь, оба предплечья пострадали.

В конце концов на станцию приехали представители близлежащего охотхозяйства и полицейские. Агрессивная собака была обездвижена транквилизатором и отправлена на экспертизу. Сейчас предстоит узнать, была ли она бешенной.

Остается только гадать, почему на протяжении продолжительного времени ни в администрации Новокуйбышевска, ни служба по отлову не реагировали на сообщения об агрессивном псе, которые поступали от спасателей. Ведь в такая "собачка" могла и может появиться на территории детского сада или школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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