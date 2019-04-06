Настоящий блокбастер: «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» на последних минутах матча

0:1 – «Крылья Советов» проиграли в Краснодаре. Но счет совсем не отражает ход встречи, скорее, как бы это странно ни звучало, противоречит ему. «Крылья» были острее, «Крылья» были даже ближе к победе. Но повезло «Краснодару». «Быки» рискнули и забрали три очка.

Божович сразу показал, что не собирается запирать «КС» на замок. Вместо того, чтобы сыграть в пять защитников – что ожидаемо – наставник самарцев выпустил четырех защитников и укрепил их двумя опорниками – Тимофеевым и Рабиу. Для последнего эта игра вообще стала дебютной за «КС».

А с первых минут и вовсе стало ясно – отсиживаться на своей половине поля и ловить хозяев на контратаках в начале встречи волжане не собираются. «Крылья» вообще в первые 15-20 минут показывали краснодарский футбол – много держали мяч, конструировали позиционные атаки, показывали комбинационную игру. Способствовали этому Джано, Зиньковский и Канунников. Атаки самарцев были смелыми и очень опасными. Но к голу так и не привели.

Потом, конечно, «Крылья» подсели, но в обороне по-прежнему играли четко. Было очень похоже на то, что делал «Оренбург» несколькими днями ранее как раз в матче с самарцами. Но «Краснодар» не «Крылья Советов» - все чаще и чаще «быки» прорывали плотную оборону гостей. Тушить пожар в своей штрафной приходилось в том числе и ценой своего здоровья. В середине первого тайма голкипер «КС» Сергей Рыжиков чуть было не отправился в раздевалку, когда перехватывал прострел Петрова на Игнатьева (Конюхов уже начинал переодеваться), но, к счастью для «Крыльев», основной вратарь на поле остался. Позже Рыжиков совершит пару очень важных спасений.

Зиньковский (справа) сыграл уже второй матч за "КС" в стартовом составеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Затем общая картина игры приобрела привычный вид для матчей лидеров с командой из нижней части турнирной таблицы – «Краснодар» давил, «Крылья» уповали на контратаки.

Но эти контратаки получались очень острыми. Признаем, острее, чем у хозяев. Близки были к голу самарцы на 38 минуте. Они соорудили размашистую и очень опасную атаку, которая завершилась передачей пяткой Джано на Самедова и плотным ударом экс-игрока сборной России. Мяч прошел мимо ворот.

Запомнился первый тайм и парой очень спорных решений судьи. В частности, Канунников врывался в штрафную «Краснодара», но рухнул на газон прямо на подступах к этой самой штрафной. Свисток промолчал.

Побывали на газоне штрафной «КС» и игроки хозяев, но судья снова посчитал, что ничего страшного не произошло и нужно продолжать играть. По иронии судьбы, забегая вперед, отметим, что именно назначенный пенальти и решил судьбу встречи.

Во втором тайме «Краснодар» ожидаемо прибавил. «Крылья» подустали: моторчик Зиньковский на левом фланге поубавил обороты, Джано и Канунников слегка поблекли. Что-то пытался придумать Самедов, но к голу это не привело. Однако ощущения того, что «Краснодар» додавит самарцев, не было. Подопечные Божовича играли в защите очень дисциплинировано.

Самарцы могли увезти из Краснодара очкиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Все изменилось на 71 минуте. Защитник «быков» Сергей Петров полетел в стык двумя ногами вперед и получил прямую красную карточку. Хозяева остались вдесятером.

Однако «Крылья» не ринулись сломя голову наказывать «Краснодар» за оплошность. Напротив, самарцы продолжили играть очень аккуратно. Да, они атаковали, но складывалось ощущение, что ничья в Краснодаре для «КС» будет в самый раз.

Кто-то скажет, что фортуна решила наказать подопечных Божовича за робость – уже в добавленное время хозяева вырвали победу. Виталий Денисов сфолил в своей штрафной на Уроше Спаиче. Судья показал на точку. Виктор Классон не промахнулся.

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на 2 место в турнирной таблице РПЛ. По крайней мере, до матча «Локомотив» - «Зенит». «Крылья» остались на 11-ой строчке. Но тур еще не закончен.

Следующий матч самарцы проведут дома против «Рубина». Встреча пройдет в пятницу, 12 апреля.