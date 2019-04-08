«Они учат нас смотреть на многие вещи по-другому»: в Самаре прошел концерт людей с инвалидностью

На втором этаже выставочного центра «Экспо-Волга» в пятницу, 5 апреля, было немало молодых людей в ярких театральных костюмах. Ребята в тельняшках повторяли слова, худой юноша в светлом костюме надевал ангельские крылья, кто-то торопливо переодевался за кулисами. Все они начинающие и профессиональные актеры творческих коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья.

С волнением они ждали начала концерта.

Фото сайта Думы городского округа Самара (gordumasamara.ru)

Спектакли, которые учат добру

Впервые во время выставки-ярмарки «Благословенная Самара» прошел театральный гала-концерт и творческий концерт людей с инвалидностью.

Первой выступила Мария Усачева. Она прочитала стихотворение Анны Беловой «Хочу актрисой стать». Девушка в темном платье поведала, как тяжело быть актрисой, сколько для этого приходится учиться. Затем зрители с замиранием сердца ловили каждое движение двух леди - на сцене был театр танца «Непохожие» студии инклюзивного творчества (СИТ). Они представили экспериментальный пластический спектакль «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей». Как всегда на высоте был театр «Астрей» из Новокуйбышевска, на этот раз ребята представили свою «Формулу счастья». Продолжили представление театр мод «Золотая пчелка» школы – интерната № 115, театральное объединение «Браво» СГОО ДИИД «Парус Надежды», коллектив «Душа», реабилитационного центра Самарской области инвалидов вследствие психических заболеваний «Здоровье».

Фото сайта Думы городского округа Самара (gordumasamara.ru)

Многие гости пришли на выставку как раз, чтобы посмотреть концерт. Аплодировали актерам дружно, переживали за них. Каждый мини-спектакль концерта - наполнен мудростью, каждый из них - урок, который помогает быть лучше.

“Им важно знать, что они нужны”

Организовали концерт ВК «Экспо-Волга», благотворительный фонд «Доброделание» и отдел по социальному служению и церковной благотворительности Самарской епархии.

- Самыми волнительными для нас были последние сутки. Мероприятие готовилось буквально за две недели. Началось все с приглашения от организаторов выставки-ярмарки “Благословенная Самара”. Нам предложили показать творчество особенных детей. Мы знали, что 2019 год - это Год театра, и придумали несколько связанных вокруг этого площадок, - рассказал о тайнах организации депутат думы Самары, отец ребёнка-инвалида Александр Чернышев.

Рукоделия можно было купитьФото: Евгения ВАСИНА

Кроме концерта фонд «Доброделание» организовал в «Экспо Волге» выставку-продажу прикладного творчества особенных детей. Свои работы здесь представили специализированные школы и общественные организации города.

- Смысл это мероприятие двойной. Первое - дети с особыми потребностями, занимаясь творчеством, получают реабилитационный эффект. Они ощущают свою востребованность. Любой человек должен быть востребованным, особенно человек с инвалидностью, - уверен Александр Чернышев. - Второй момент - преображение зрителей. Подобные мероприятия мы проводим уже пятый год подряд и видим, что зрители, приходящие на такие концерты, получают заряд бодрости, прозревают, понимают, что те ситуации, которые они считают проблемными, на самом деле оказываются просто ситуациями. Такое прозрение происходит, когда люди видят творчество тех, кто преодолевает свои врожденные ограничения, отдает себя творчеству и искусству и получает от этого удовольствие. Эти дети и взрослые показывают, как надо жить, что нужно воспринимать жизнь, как она есть. Отдавать свое время на общественное благо.

Спешитеделать добрые делаФото: Евгения ВАСИНА

Здесь же на выставке можно не только посмотреть работы людей с инвалидностью, но и купить их. Мягкие и глиняные игрушки, красивые чайные ложечки, картины и многое другое. Кстати, здесь же, на втором этаже, установлен ящик для пожертвований. Деньги, собранные во время работы выставки, пойдут на помощь детям-инвалидам.

Фото сайта Думы городского округа Самара (gordumasamara.ru)

Одной из многих опустивших в прозрачный ящик денежные купюры стала и глава Самары Елена Лапушкина. Мэр оценила работы ребят и осталась на концерт.

- Желаю участникам концерта принимать себя такими, какие вы есть, знать, что они востребованы, они нужны. Вы учите нас добру, учите смотреть на многие вещи по-другому. Счастья вам, здоровья, развития, а мы будем рядом, - обратилась к актерам глава города.

Партнеры мероприятия Самарский филиал ЗАО ИД "Комсомольская правда", Совет отцов Самарской области и РОО "Союз женщин Самарской области".