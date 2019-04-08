Мисс Россия 2019: три красавицы из Самарской области сразятся за титул

Совсем немного остается до завершения очередного этапа конкурса «Мисс Россия 2019». Через 5 дней определятся 20 финалисток, которые и поборются за корону. Самарскую область на конкурсе представляют три участницы. Рассказываем обо всех наших очаровательных девушках, которые могут покорить сердца людей и жюри и стать Мисс Россия 2019.

19-летняя красавица Анна Харисова из Самары. Фото: vk.com/anya_kharisova

Первая из участниц – 19-летняя красавица Анна Харисова. Девушка занимается танцами и фитнесом, увлекается психологией и любит гулять по набережной Волги.

- Я всегда упорно иду к своей цели и никогда не сдаюсь, - уверенно заявляет Анна в своей анкете.

Девушка занимается танцами и фитнесом. Фото: vk.com/anya_kharisova

Чувствуется влияние сильных личностей. Таких, как, например, Роберт Кийосаки – предприниматель, инвестор и мотиватор. Его книгу в соавторстве с Шэроном Летчером «Богатый папа, бедный папа» девушка назвала в числе любимых. Компанию писателям в этом списке составил социолог, психоаналитик и философ Эрих Фромм.

18-летняя модель Ксения Белова. Фото: vk.com/enrickie06

От Тольятти за звание «Мисс Россия» борется очаровательная Ксения Белова. Ей всего 18 лет. Девушка модель.

- С 4-х лет стою на туфлях, - призналась Ксения, - занималась бальными и эстрадными танцами. Умею танцевать на пуантах, мечтаю научиться петь, являюсь 2-ой вице-мисс «Русское радио Тольятти».

Среди любимых книг Ксении «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. Фото: vk.com/enrickie06

Еще девушка призналась, что мечтает прикоснуться к культуре Испании, а еще очень любит арбузы и дыни.

- Мне кажется, что я могла бы есть их всю жизнь, - рассказала Ксения.

Среди любимых книг девушки «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса и «Остров Сокровищ» Роберта Стивенсона. Из фильмов Ксения предпочла «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Зеленую книгу» и «Интерстеллар».

18-летняя красавица Дарья Митичкина. Фото: vk.com/missblog

Всю Самарскую область на конкурсе представляет Дарья Митичкина. 18-летняя девушка занимается фотографией, дайвингом и интересуется искусством эпохи Возрождения.

- Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано и хореографическую школу по классу классический балет, - рассказала в своей анкете Дарья. – Люблю фильмы «Амели» и «Унесенные ветром», из книг предпочитают «Происхождение» Дэна Брауна.

Дарья любит читать Дэна Брауна, а ее любимые фильмы - «Амели» и «Унесенные ветром». Фото: vk.com/missblog

Сейчас участниц 50. 13 апреля из них отберут 20, которые и поборются за звание «Мисс Россия 2019». Финалисток определят интернет-пользователи путем голосования. Свой голос можно отдать на сайте конкурса.

- Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook, - рассказывают организаторы. - Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2019».