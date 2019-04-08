"Не город, а болото!" Самарские красотки залезли в лужи, чтобы обратить на проблему внимание властей

Устав прыгать через лужи, жительницы областного центра решили привлечь внимание властей к особенно большим «озерам» в черте Самары. Для фотосессии девушки взяли удочку и обули высокие рыбацкие сапоги: «В таких водоемах можно разводить карасей!».

Жители на акцию отреагировали по-разному. Кто посмеялся, мол, бесполезно это все. Кто-то похвалил: «Вот пусть чиновники попробуют по таким дорогам к дому пройти. Небось, свои улицы расчистили, откачали воду!».

Какие лужи удивили девушек больше всего и где в Самаре можно карпов разводить, рассказали сами участницы акции.

Эта лужа в Самаре - уже легендаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Об этой луже слагают легенды»

О луже недалеко от Самарской ТЭЦ на проспекте Карла Маркса, 491а слагают легенды. Еще 30 марта местные жители предложили губернатору Дмитрию Азарову и главе города Елене Лапушкиной полюбоваться морем талой воды.

- Приглашаем @E_Lapushkina и @D_Azaroff на наше взморье, полюбоваться прибоем, окунуть ножки и так далее, - написала Татьяна Васякина в «Твиттере»

После длинных дискуссий, чья это зона ответственности, воду из лужи все-таки стали откачивать. МП «Инженерные системы» отчитались об этом аж три раза – 1, 2 и 4 апреля. Правда, это не помогло.

Ни Азаров, ни Лапушкина помочить ножки так и не приехали, а вот организаторы акции решились. Причем сразу на следующий день после откачки - 5 апреля. Там все по-прежнему. Лужа стоит, воды по щиколотку. Еще и засасывает потихоньку. Для курорта мелковато, но в качестве места для рыбалки самое то. Еще немного – и сызранские рыбаки будут устанавливать рекорды здесь.

Местные жители просят: «Не дайте нам уплыть». Но известий об откачке воды больше не было.

Лужа на Ташкентской - почти мореФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Водители могли бы и сами почистить»

Следующий адрес - улица Ташкентская. Рядом с рынком в 15 микрорайоне, у дома № огромные лужи и горы грязного снега (то есть "озера" еще долго будут подпитывать эти "ледники"). Для пешеходов рядом есть достаточно сухой тротуар а вот машинам приходится по брюхо в воде пробираться на парковку и гаражам.

— Каждый год тут вода стоит, давно бы уже водители сами расчистили себе дорогу, - вышли посмотреть, что за "рыбалка" у их дома, местные жительницы. - Тротуар нам сделали в прошлом году, но он уже весь сыпется. А дорогу не будут делать, видимо. Вы летом приезжайте - тут такие заросли амброзии и полыни - лес!

Озера здесь - малая из бед. Рядом с проезжей частью - мусорная площадка, заметно переполненная. Ведь контейнеры поставили для двух пятиэтажек, а пользуются ими продавцы с рынка. Впрочем, эта уже совсем другая тема для репортажа

На Дачной не дороги - направления!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«На наших дорогах только рыбу ловить»

По кочкам, по кочкам... аккуратно объезжаем гигантскую глинистую лужу. Так перемещаются автомобилисты по улице Дачной.

Пешеходам приходится не слаще, да и просто наблюдателям - жителям дома на Дачной, 30. Окна десятков квартир выходят на ту самую лужу, которая сейчас больше напоминает грязное замусоренное болото. Здесь и доски, и пакеты, и даже старый разваленный стул. Просто гиблое место, которое обходят стороной.

- Конечно, неприятно, на все это смотреть. А толку, двор у нас более или менее, а та территория за домом. Кому она нужна? Властям городским? - негодуют местные жители.

"Дачное болото" отделяет дом от гаражей и голубятни, судя по наличию птиц, действующей. Но добраться до нее и гаражей можно только в обход или в резиновых рыбацких сапогах.

Решили проверить. Оказалось, возможно, но сложно. С каждым шагом, любой, кто рискнет, будет глубже погружаться в глину, из-за этого следующий шаг, будет даваться с большим трудом. На максимальной глубине, около полуметра, в самой середине лужи и вовсе кажется, что из нее уже не вылезти. Даже удочка в таком антураже смотрелась не уместно. На нее разве что кусок глины можно было поймать.

- Ну что, клюет? – смеясь, спрашивали проезжающие автомобилисты. - Ну а что еще на наших дорогах и во дворах делать весной после дождей? Только рыбу ловить.

По таким лужам только в резиновых сапогах и ходитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бабушка в лужу падает!»

Про огромную лужу на улице 22 Партсъезда в районе дома 207 нам рассказала читательницы

- Работаю в этом здании, а живу на Советской Армии, каждый день хожу по грязи. Вроде центр города, а у нас тут разрушенный старый дом, грязь по колено и бездомные собаки, - написала Алена.

Девушки отправились проверить, действительно ли все так плохо. Таксист свернул с Московского шоссе и повез нас куда-то между гаражей, и вот машина оказалась у шлагбаума, за которым заканчивалась асфальтированная дорога и начиналась грязь с кусками асфальта. Сразу же в глаза бросилась огромная лужа слева от нас. Мы сделали пару фотографий и отправили в редакцию.

Как раз в этом время, нам пришлось подвинуться, чтобы проезжающий внедорожник смог объехать лужу.

- Ой, Света, там бабушка в лужу падает! – закричал я, увидев пожилую женщину, переплывающую лужу. При этом я прятала свою сумку от милого рыжего пса, который решил, что я принесла ему еду и, опасаясь меня, все же пытался залезть в мои личные вещи.

- Вы что тут каждый день ходите? - спросила я у пенсионерки.

- А вы что, нет? - буркнула женщина и ушла кормить бродячих собак.

После фотосессии мы решили выйти на Ново-Садовую и нашли еще пару прекрасных, глубоких луж, но останавливаться там уже не стали, а поспешили вернуться в цивилизацию.

А здесь на дне лужи - канализационный люкФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Провалился - дальше не поедешь»

В луже на ул.Ново-Садовая, 216 можно машину потерять. Сначала мы хотели фотографировать лужи на ул. Шверника, но здесь ямы на дороге мелкие, хотя их и очень много. Поэтому мы заглянули за угол и увидели ее – огромную лужу, да еще и с канализационным люком на дне. Если какой-то незнающий водитель захочет промчаться здесь – точно половину машины в луже и оставит. Местные водители о проблеме знают и стараются объезжать яму кругом. Конечно, это никому не нравится. Жители окружающих домов говорят, что на «озеро» жаловались и не раз, вот только изменений нет.

- Это не город, а болото, - грустно сказал мужчина, который проходил мимо нас в момент фотосессии. - Что вы тут, девочки, выловить надеетесь? Головастиков если только!

КП-Самара отправила официальный запрос городским властям, чтобы узнать, как они собираются бороться с лужами и какие шаги для этого предпринимают.

А у вас во дворе есть лужи? Делитесь адресами самых непролазных болот и огромных озер в Самаре в комментариях