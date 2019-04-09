Потанцевали и напали: в Самарской области отморозки избили пенсионера МВД, вышедшего покурить перед сном

Шокирующее нападение на мужчину произошло в самом центре Сызрани, на переулке Достоевского, 4, вечером 1 апреля. 52-летний Сергей, пенсионер МВД, отец двоих детей, поужинал с женой, вышел покурить перед сном и стал жертвой отморозков.

- Он никогда не курит дома или в подъезде. Всегда выходит на лавочку, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" супруга пострадавшего Елена. - На улице была пьяная компания, 5-6 человек. Они стали приставать к нему, а потом избили, отнесли в подъезд и бросили там. Это все я увидела позже на видео с камер наблюдения.

Видео в социальных сетях разместил местный блогер Павел Семенов. Кадры жуткие - несколько парней, явно пьяных и неадекватных, сначала танцуют и веселятся у подъезда, а потом, приметив курившего на лавочке мужчину, напали на него. После избиения хулиганы пытаются оттереть кровь с помощью снега, затаскивают Сергея в подъезд и уезжают на своей "Ниве".

Потерпевший очнулся лишь спустя минут 40. Позже в больнице у него найдут серьезные травмы - перелом руки, множественные ушибы, сотрясение мозга и не только.

Избиение мужчины в центре Сызрани. Полюбуйтесь сызранцы- это ваши дети!.Самый центр города Сызрань. Переулок Достоевского 4. В 30 метрах Пенсионный фонд России, в 50 метрах Кафедральный собор, напротив этого подъезда во дворе опорный пункт полиции... Безопаснее места казалось бы трудно найти...

- Он не помнит ничего! Ни кто это был, ни что случилось. Когда пришел, говорил только пару фраз: "Как так? Кто это?", - продолжает наша собеседница. - Позвонили в 112, приехали полиция и скорая. Участковый принял заявление и будто пропал.

Сергея выписали из больницы, но он по-прежнему под наблюдением у врачей - невропатолога и хирурга. Его родственники уже частично опознали нападавших - как минимум одного.

- В видеозаписи мы узнали жильца нашего дома. Молодой человек, меньше 30 лет ему, - делится Елена. - На него постоянно жалобы: лифт ломал, мусоропровод, однажды ударил ножом соседа с 9-го этажа. Летом я видела, как он пару раз треснул свою беременную жену, да так, что она упала через перегородку. После случая с мужем, его с компанией видели возле пивной у церкви, там они тоже приставали к людям.

По словам женщины, почти все соседи жаловались на дебошира, однако в органах ничего не предпринимают. В детстве он пережил трагедию - мать сызранца разбилась в автокатастрофе. Мальчика воспитывала бабушка, правоохранители навещали его каждый день:

- Он состоял на учете в подразделениях по несовершеннолетним. Ходили слухи, что имел дела с наркотиками. Недавно он вернулся в свою квартиру. Пока трезвый - спокоен, пьяный - опять что-то натворит.

По факту случившегося с Сергеем сейчас проводят проверку сотрудники полиции. Как рассказал адвокат мужчины, не исключено, что уголовное дело будет возбуждено уже в ближайшие дни. Подозреваемых пока нет.