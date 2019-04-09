2019-04-09T11:58:18+03:00
Происшествия

Потанцевали и напали: в Самарской области отморозки избили пенсионера МВД, вышедшего покурить перед сном

Пострадавший после преступления практически ничего не помнит, супруга мужчины узнала в одном из обидчиков соседа-дебошира [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Потерпевшего в бессознательном состоянии занесли в подъездПотерпевшего в бессознательном состоянии занесли в подъездФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Шокирующее нападение на мужчину произошло в самом центре Сызрани, на переулке Достоевского, 4, вечером 1 апреля. 52-летний Сергей, пенсионер МВД, отец двоих детей, поужинал с женой, вышел покурить перед сном и стал жертвой отморозков.

- Он никогда не курит дома или в подъезде. Всегда выходит на лавочку, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" супруга пострадавшего Елена. - На улице была пьяная компания, 5-6 человек. Они стали приставать к нему, а потом избили, отнесли в подъезд и бросили там. Это все я увидела позже на видео с камер наблюдения.

Видео в социальных сетях разместил местный блогер Павел Семенов. Кадры жуткие - несколько парней, явно пьяных и неадекватных, сначала танцуют и веселятся у подъезда, а потом, приметив курившего на лавочке мужчину, напали на него. После избиения хулиганы пытаются оттереть кровь с помощью снега, затаскивают Сергея в подъезд и уезжают на своей "Ниве".

Потерпевший очнулся лишь спустя минут 40. Позже в больнице у него найдут серьезные травмы - перелом руки, множественные ушибы, сотрясение мозга и не только.

Избиение мужчины в центре Сызрани. Полюбуйтесь сызранцы- это ваши дети!.Самый центр города Сызрань. Переулок Достоевского 4. В 30 метрах Пенсионный фонд России, в 50 метрах Кафедральный собор, напротив этого подъезда во дворе опорный пункт полиции... Безопаснее места казалось бы трудно найти...

- Он не помнит ничего! Ни кто это был, ни что случилось. Когда пришел, говорил только пару фраз: "Как так? Кто это?", - продолжает наша собеседница. - Позвонили в 112, приехали полиция и скорая. Участковый принял заявление и будто пропал.

Сергея выписали из больницы, но он по-прежнему под наблюдением у врачей - невропатолога и хирурга. Его родственники уже частично опознали нападавших - как минимум одного.

- В видеозаписи мы узнали жильца нашего дома. Молодой человек, меньше 30 лет ему, - делится Елена. - На него постоянно жалобы: лифт ломал, мусоропровод, однажды ударил ножом соседа с 9-го этажа. Летом я видела, как он пару раз треснул свою беременную жену, да так, что она упала через перегородку. После случая с мужем, его с компанией видели возле пивной у церкви, там они тоже приставали к людям.

По словам женщины, почти все соседи жаловались на дебошира, однако в органах ничего не предпринимают. В детстве он пережил трагедию - мать сызранца разбилась в автокатастрофе. Мальчика воспитывала бабушка, правоохранители навещали его каждый день:

- Он состоял на учете в подразделениях по несовершеннолетним. Ходили слухи, что имел дела с наркотиками. Недавно он вернулся в свою квартиру. Пока трезвый - спокоен, пьяный - опять что-то натворит.

По факту случившегося с Сергеем сейчас проводят проверку сотрудники полиции. Как рассказал адвокат мужчины, не исключено, что уголовное дело будет возбуждено уже в ближайшие дни. Подозреваемых пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела
Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру
«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела
Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру
«Она точно влипла в неприятности с деньгами»: в Самаре простились с Линой Сторожевой, погибшей при загадочных обстоятельствах
К сожалению, сомнений не осталось: таинственно исчезнувшая блондинка мертва. Но даже после похорон вопросов в истории таинственного исчезновения Лины слишком много
Новости 24
В Тольятти поймали «продавца медицинских аппаратов», который похитил деньги у пенсионера
В Тольятти пенсионерка угодила под колеса «двенадцатой»
Голубой минимализм: Октябрьскому району Самары выбрали новую эмблему
"Убежавший" грунт под трамвайными рельсам около "Самара Арены" вернут на место не раньше, чем через неделю
В Самаре 45 «ничейных» животных обрели дом
В Самаре прокуратура добивается блокировки 45 сайтов с зацеперами и санкционной продукцией
Протаранил отбойник и влетел в эвакуатор: в Тольятти в ДТП погиб водитель «Гранты»
В Новокуйбышевске мужчина зарезал свою знакомую и ударил себя ножом, пытаясь избежать наказания
Осторожно, кипяток: в Тольятти и Сызрани проведут испытания на теплосетях
За «Крылья Советов» в матче с «Рубином» не сыграют Чичерин, Бурлак и Полуяхтов
Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом пострадавших в ДТП
В Самаре на Стахановской тепловоз сошел с рельсов
В Самарской области поезд протаранил выехавший на ж/д переезд грузовой автомобиль
В июне Самара примет восьмые Российско-китайские молодежные игры
Баскетбольная «Самара» начала полуфинальную серию Суперлиги с победы
Прокуратура Промышленного района нашла выбоины и просадки на дорогах
В Тольятти утвердили расписание дачных автобусов на 2019 год
Ищут родственники, ищет полиция: в Сызрани пропал голубоглазый мужчина
В Самару на пару дней придет жаркая погода из Турции
Супруга самарского олигарха Ксения Царицына показала ягодицы
Выбежала на «красный»? В Самаре под колеса легковушки попала 19-летняя девушка
В Самаре до 2024 года заработают 16 детсадов на 1700 мест
Жителей Самарской области будут опрашивать, чтобы узнать, какие мероприятия им интересны