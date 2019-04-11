Голландские семена, суперцены и мудрые агрономы: где купить рассаду цветов в Самаре для роскошной клумбы

Каждый год настоящая весна в Самаре для жителей начинается с появления первых цветов на клумбах на набережной и улицах города. Цветущие тюльпаны и петунии сразу создают летнее настроение, пробуждают страсть к селфи и делают город – или только ваш двор – прекраснее и ярче. Узнали, где купить рассаду в Самаре по самым доступным ценам и с максимальным качеством для большой компании или для собственного сада.

В “Тепличном” работают настоящий профессионалы своего дела

Выбираем, как цвести!

Создать идеальную клумбу непросто. Нужно продумать, как будут сочетаться разные виды цветов, смогут ли они выжить друг рядом с другом. И самое главное, где купить сразу всю рассаду цветов и не заказывать доставку из разных районов Самары?

Решить такой вопрос и создать цветочный рай своими руками поможет АО «Тепличный». Не случайно к услугам предприятия каждый год прибегают самые крупные компании Самары. Цветы из «Тепличного» украшают площадки перед зданиями «Роснефти», городской администрации, санатории, крупные заводы.

Рассаду можно приобрести в удобных для транспортировки рассадных кассетах

Почему же покупатели делают такой выбор?

Если вы обеспокоились созданием красивой клумбы, в АО “Тепличный" для вас вырастили внушительное количество рассады однолетних цветов самых современных и разнообразных сортов. Более 35 вариантов для прекрасного газона. Приобрести рассаду можно как оптом, от одной штуки, так и в розницу, до 200 000 корней.

Подойдут для любой клумбы

- Выращенную рассаду однолетних цветов вы можете приобрести в удобных для транспортировки рассадных кассетах с объемом и количеством ячеек, специально подобранных для каждого вида и сорта однолетних цветов. Наша рассада однолетних цветов не требует дополнительных усилий и затрат по выращиванию. Благодаря закрытой корневой системе при пересадке растения не подвергаются дополнительному стрессу и продолжают радовать своим сильным и здоровым видом вплоть до глубокой осени, - объяснили сотрудники предприятия.

Вам останется лишь приобрести растения и посадить в свою клумбу.

Цветущая рассада “Тепличного” радует красотой до глубокой осени

Лучшие семена и современные технологии

Комплекс “Тепличный” самарцы знают с 50-ых годов. За это время изменилось многое. На смену привычным советским теплицам пришли новые - более светлые, просторные, а самую ответственную работу теперь выполняет современное оборудование. Чтобы рассада была живучей и сильной, здесь есть искусственное освещение, автоматическое орошение, система отопления и многое другое.

- Наша задача — вырастить посадочный материал высшего качества, который станет украшением любой территории на весь период цветения. Для своей рассады мы используем лучшие голландские семена. Наше предприятие расположено в Самаре, поэтому все растения изначально акклиматизированы ко всем сложностям погоды в регионе. Более того, каждый из видов посевного материала проходит дополнительную обработку и подготовку к всходам. Мы сотрудничаем напрямую с лучшим мировым производителем - швейцарской компанией Syngenta. Это один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства.

Все растения акклиматизированы ко всем сложностям погоды в регионе

Подскажут и посоветуют

Не только новейшее оборудование помогает выращивать сильные растения, важную роль в этом играют люди. В “Тепличном” работают настоящие профессионалы своего дела с внушительным опытом.

- Наши профессиональные агрономы при необходимости могут дать несколько советов по посадке и уходу за растениями: какие лучше посадить на солнце, а какие лучше растут в тени. Но все наши цветы неприхотливые и не требуют сложного ухода, - еще раз напомнили в “Тепличном”.

Такой газон будет радовать красотой до самых морозов

Цветут до самых морозов

Благодаря дополнительной обработке и подготовке к всходам семян, особой технологии выращивания, правильной акклиматизации и легкости пересадки из рассадной кассеты в открытую клумбу, цветущая рассада “Тепличного” радует красотой до глубокой осени.

В уходе такие цветы не капризны

За красивой клумбой не нужно ехать далеко

Еще одно важно преимущество АО “Тепличный” - его расположения. Чтобы у вас под окнами зацвела прекрасная клумба, не нужно ехать на край земли, теплица находится в Самаре по адресу: улица Ветлянская, 47А. Приехать за цветами можно в удобное для вас время. С 25 апреля “Тепличный” работает без выходных с 8:30 до 16:30.

Справка КП

АО “Тепличный”

Адрес: Самара, ул. Ветлянская, 47А.

Тел.: 89279028547