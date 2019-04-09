Считай бюджет смолоду: самарчанка стала призером Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

Кто-нибудь задумывался, откуда берутся банкиры, аналитики финансового рынка и другие люди, в совершенстве разбирающиеся во всем, что связано с денежными потоками, инвестициями и экономикой? Конечно же, из профильных вузов. А вот есть ли к финансовому делу призвание, можно понять гораздо раньше - еще со школьной скамьи. Именно для этих школьников почти пятнадцать лет проходит Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей. Олимпиада проводится с 2004 года и является крупнейшим мероприятием по финансовой грамотности в стране. В 2019 году участие в ней приняло рекордное число старшеклассников - 47 тысяч школьников из 85 субъектов Российской Федерации. Всего 28 из них стали победителями финального этапа, 65 - призерами. Победители олимпиады получают право поступить без экзаменов в лучшие вузы страны, а призеры автоматически получают 100 баллов по профильному ЕГЭ.

Эльвира Набиуллина поделилась секретами профессии

Прошедшая неделя стала особенно насыщенной событиями для победителей и призеров ХIV Всероссийской олимпиады финансовой грамотности, финал которой проходил в Москве. Кроме праздничной церемонии награждения ребят ждали встречи с первыми лицами организаторов и партнеров олимпиады - Центрального банка России, Роспотребнадзора, Росфинмониторинга, Института экономики РАН, Национального института финансовых рынков и управления, Финпотребсоюза, Сбербанка, Корпорации «КОШЕЛЕВ» и «КОШЕЛЕВ-БАНК».

В Центральном банке победители и призеры XIV Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей встретились и пообщались с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Старшеклассники обсудили с председателем Банка России развитие финансовых технологий и особенности информационной безопасности, а также различные направления деятельности регулятора, начиная с денежно-кредитной политики и заканчивая финансовой грамотностью. Школьников интересовали и вопросы инвестиций личных финансов. Эльвира Набиуллина предупредила их об опасности вложений в «модные проекты» и призвала всегда думать о рисках таких инвестиций.

- Уметь распоряжаться своими средствами, их инвестировать важно не только для вас лично, но и для экономики в целом. Потому что те деньги, которые вы будете сберегать, инвестировать, - это ресурс для развития предприятий, это очень важно для того, чтобы наша экономика росла, - отметила Эльвира Набиуллина. - Многие из вас после победы на олимпиаде захотят связать свою жизнь с финансами. Это интересная профессия, но очень ответственная - когда вы отвечаете за чужие деньги, за чужое благополучие, и не только от профессионализма, но и от добросовестности зависит благополучие десятков миллионов людей.

Будущее предопределено?

Важность финансовой грамотности и финансового просвещения звучала лейтмотивом и в ходе самой олимпиады, и на церемонии награждения.

- Мы с удовольствием поддержали олимпиаду, потому что считаем вопросы финансовой грамотности очень важными и для банка, и для молодежи, и для всей страны, - отметил Олег Багаев, председатель правления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» - партнера XIV Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности. - Сложности, возникающие из-за незнания основ финансовой системы, становятся проблемой не только отдельного человека, но и общества в целом. Поэтому банки как никто другой заинтересованы в том, чтобы граждане России росли финансово грамотными и ответственными.

Но ключевой темой на церемонии награждения стала, конечно, тема профессионального самоопределения и будущего ребят.

- Финансовая грамотность - это не только умение управлять своими финансами. Это метод, который позволяет добиться успеха в жизни, - напутствовал ребят доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Национального института финансовых рынков и управления, председатель Финпотребсоюза Игорь Костиков. - Вас ждут ведущие университеты страны и одна из самых востребованных и перспективных профессий в мире.

Владимир Кошелев уверен: из сегодняшних победителей олимпиады может вырасти достойная, финансово грамотная смена.

Приехал поздравить победителей и призеров XIV Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности и председатель Совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев.

- Мы стали партнерами олимпиады, потому что для современного российского предпринимательства увлеченные учебой, нацеленные на освоение профессии молодые люди - огромная ценность, - подчеркнул Владимир Кошелев. - Хочется, чтобы наши старшеклассники знали, что грамотных и целеустремленных профессионалов ждут интересная работа и достойные рабочие места.

Среди финансовых вундеркиндов - наша землячка

Среди призеров олимпиады и наша землячка - ученица ГБОУ СОШ «ОЦ» поселка Рощинский Волжского района Самарской области. Лилии Мирошниченко 16 лет, она учится в 9-м классе. По словам организаторов, Лилия прекрасно справилась с большинством заданий. Девушку пригласили к участию в следующем году. Победители и призеры попадают в финал следующего года без прохождения отборочных туров.

На церемонии награждения для финансовых гениев выступили победители вокальных конкурсов - «Ты супер!» и «Голос. Дети» Диана Анкудинова, а также Андрей Гризли, победитель конкурса «Новая волна».

«Поздравляю всех ребят - теперь они поступят в любой вуз без экзаменов! Круто, молодцы!» - поздравила победителей Диана Анкудинова.