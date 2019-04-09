«Живем на улицах цареубийц, можно увековечить и борца с коррупцией!» Кто и как называет улицы в Самаре?

В Самаре - настоящий бум переименований. Совсем недавно поменяла свое название остановка "Ипподром", которую теперь предлагают называть именем авиаконструктора Илюшина. А стоит ли вообще заниматься такими переименованиями? И откуда эти имена вообще берутся? На радио КП-Самара об этом рассказал историк Александр Завальный.

«Святых лучше не трогать»

- Площадь Урицкого не так давно стала Крымской. Остановку «Ипподром» переименовали в честь авиаконструктора Ильюшина. Не проще ли называть улицы лирично – Сиреневая, Прохладная…Ведь кто эти люди: Арцыбушев, Вилонов – никто уже не помнит?

- Арцыбушев - был такой крепкий большевик, который во время русско-японской войны мечтал насолить царю - взорвать мост через Волгу. Когда ему сказали, что это сложно там охрана, сказал: «Давайте хоть через Самарку». Улица Ильинская была переименована в советские времена в честь него. А улица Войкова названа в честь одного из организаторов убийства царской семьи. Кстати, когда Войкова убили в 1927 году в Варшаве (убил его Борис Коверда, который жил в свое время в Зубчаниновке в Самаре), то в ответ казнили 20 знатных представителей дворянских родов. А когда убили Урицкого – тоже революционера - расстреляли, по-моему, больше полтысячи человек. Зато у нас в Самаре – улица и площадь была его именем названа. Причем, есть Мало-Урицкая, Ново-Урицкая. А улица Осипенко? Сначала называлась Свято-Никольская, потому что там стоял Николаевский мужской монастырь. А потом, в советские времена, улицу назвали в честь Алексея Рыкова, председателя советского российского правительства, его расстреляли. Улицу пришлось переименовать в честь Ежова Николая Ивановича, он был наркомом внутренних дел, сам расстреливал, думали, что надолго. Но его тоже расстреляли. И уже потом назвали улицу в честь того, кого точно не расстреляют. Полина Осипенко - знаменитая летчица, Герой Советского союза. Назвали улицу, а через шесть дней она погибла в испытательном полете. Наверное, все-таки если улицы носят такие святые имена, нужно к этому относиться предельно аккуратно.

Хотя имена знаменитостей лучше, чем улица Арматурная, Долотная. Или, например, Закрытый тупик.

Цареубийцы, революционеры и писатели. Историк Александр Завальный о том, в честь кого названы улицы Самары 00:00 00:00

- Как быть с переименованием остановок? Вот, например, «Ипподром» стала остановкой имени авиаконструктора Ильюшина.

- Я думаю, если бы остался «Ипподром», трагедии бы не было. В Москве есть географический объект, который называется Покровские ворота. Это в память о том, что здесь когда-то было. В Париже есть площадь Бастилии, хотя самой Бастилии там нет. В то же время, у нас в Самаре есть остановка на пересечении улицы Осипенко с проспектом Ленина. Рядом областная библиотека, одна из самых крупных и серьезных, входит в десятку лучших библиотек страны. Почему не назвать остановку «Улица Осипенко, областная библиотека»? Хотелось бы, чтобы общественность больше участвовала, обсуждала этот вопрос.

- А есть ли такие самарцы, которые заслуживают, чтобы в их честь назвали улицу, но о них все забыли?

- Вспомним самого знаменитого самарского губернатора Константина Грота - человека кристальной честности, который смог полностью искоренить взяточничество в Самаре, который основал филармоническое общество, построил новое здание театра, основал Самарскую библиотеку, передавал ей всю жизнь книги, перед смертью завещал свое книжное собрание. Грот издал целый ряд указов о том, какие должны быть отношения между чиновниками и людьми. Например, чиновникам он запрещал работать вместе с родственниками в каком-либо учреждении. Он издал распоряжение, по которому каждый в Самаре в любое время мог подойти, подать ему жалобу на кого или на что угодно! Перед тем, как приехать в нашу губернию, Грот списался с руководителями самарских университетов и попросил подобрать ему порядочных, чистых, честных выпускников, провел с ними инструктаж, приехал в Самару и сменил всю местную администрацию! В Питере его именем названа улица, ему поставили памятник. Этот человек практически все свои деньги отдавал на благотворительность. Но в Самаре до сих пор нет улицы Грота.

«А может называть по-американски?»

- Собственный корреспондент «КП» в США Алексей Осипов рассказал в эфире 98, 2 fm, что улицы в крупных американских городах, которые не имеют названия, определяются направлениям и числительным (см. А КАК У НИХ?). Может нам перенять опыт? Таксистам будет удобно.

-У нас они тоже пронумерованы. Есть 9-я Кряжская улица, 8-ой Карьерный переулок…Америка создавалась на пустом месте представителями разных конфессий, разных национальностей, и чтобы не было никаких вопросов, наверное, они пошли таким путем.У нас богатая история, богатая культура и в России, и в Самаре. Поэтому улицы являются своеобразной визитной карточкой, историко-культурной карточкой того или иного города. Я думаю, что мы идем правильным путем.

- Вы лично в честь кого переименовали бы самарские улицы?

- Я бы воздержался от названия улиц именами политических деятелей, в том числе, и современных. Этого достойны писатели, художники: дореволюционные, современные. Лиричные названия, которые просто греют душу, тоже хороши - Сиреневый переулок, Тополиная улица. А политики нам и так хватает.

-Часть улицы Братьев Коростелевых переименовали в улицу Пушкина. Это вообще сложный процесс?

- Переименовать сложно. В паспортах людей написаны адреса, которые касаются конкретно названия. Сложно с юридическими адресами тех организаций и учреждений, контор, которые находятся на данной улице. За этот процесс организации не захотят платить. У городских властей тоже нет денег на это. Есть еще чисто психологический момент. «Вот я родился на этой улице, вот я живу, я здесь влюбился, отсюда в армию ушел. Вся моя жизнь связана с этой улицей, а вы хотите отнять кусок моей жизни!» - так могут возразить. Поэтому, дорогие земляки, берегите себя и наше историко-культурное наследие!

А КАК У НИХ?

В Нью-Йорке, строительство которого началось с южной оконечности Манхэттена. Поначалу было все как и в Европе - каждая улица имела и продолжает иметь свое собственное название. По мере развития городской инфраструктуры решили, что далее будут проложены прямые проспекты (или авеню) - с юга на север, а перпендикулярные к ним улицы (street) будут иметь приставку Западная или Восточная линии, от которой уходят в противоположные стороны West-Street с одинаковым номером. Была выбрана проходящая по центру Манхеттена Пятая Авеню. В Вашингтоне принцип похожий, но там город разделен на четыре сектора, привязанных к сторонам света, а к улицам авеню добавлено сокращенное название сектора. Например, «6 улица Северо-Запад».

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