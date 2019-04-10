Расписание телетрансляций командного чемпионата мира по фигурному катанию - 2019 в Японии
С 11 по 14 апреля 2019 года в Японии пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию. В Фукуоке на лед выйдут сильнейшие фигуристы всех стран, которые будут биться за очки в командном зачете. Всего участвовать в турнире будут шесть стран: Япония, Россия, США, Франция, Канада и Италия. Это шесть лучших сборных по рейтингу ISU. Представляем расписание телетрансляций командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, которое позволит вам следить за выступлениями в режиме онлайн. Показывать соревнования последнего старта фигуристов в этом сезоне из Японии в прямом эфире будет Первый канал. Несмотря на то, что турнир по большей части коммерческий, ставки на него делают сборные всех стран: в Японию едут 1-2 номера во всех видах катания.
Сборную России на командном ЧМ 2019 представят Александр Самарин и Андрей Лазукин, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, Наталья Забияко и Александр Энберт, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Кстати, до этого Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира World Team Trophy.
11 апреля
09:15 Танцы, короткая программа
Первый канал: 9.10
10.35 Женщины, короткая программа
Первый канал, 10:30
12.40 Мужчины, короткая программа
Первый канал, 12.35
12 апреля
10:00 Пары, короткая программа
Первый канал, 9:55
11.25 Танцы, произвольная программа
Первый канал, 11.20
13.00 Мужчины, произвольная программа
Первый канал, 12.55
13 апреля
09:15 Пары, короткая программа
Первый канал, 09.10
10:50 Женщины, произвольная программа
Первый канал, 10.45
ИСТОЧНИК KP.RU