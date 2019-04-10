2019-04-10T11:22:00+03:00
Спорт

Расписание телетрансляций командного чемпионата мира по фигурному катанию - 2019 в Японии

Представляем полное расписание телетрансляций командного чемпионата мира по фигурному катанию - 2019, время выступлений российских фигуристов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Поклонники надеются увидеть яркое выступление Елизаветы ТуктамышевойПоклонники надеются увидеть яркое выступление Елизаветы ТуктамышевойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 11 по 14 апреля 2019 года в Японии пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию. В Фукуоке на лед выйдут сильнейшие фигуристы всех стран, которые будут биться за очки в командном зачете. Всего участвовать в турнире будут шесть стран: Япония, Россия, США, Франция, Канада и Италия. Это шесть лучших сборных по рейтингу ISU. Представляем расписание телетрансляций командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, которое позволит вам следить за выступлениями в режиме онлайн. Показывать соревнования последнего старта фигуристов в этом сезоне из Японии в прямом эфире будет Первый канал. Несмотря на то, что турнир по большей части коммерческий, ставки на него делают сборные всех стран: в Японию едут 1-2 номера во всех видах катания.

Сборную России на командном ЧМ 2019 представят Александр Самарин и Андрей Лазукин, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, Наталья Забияко и Александр Энберт, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Кстати, до этого Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира World Team Trophy.

11 апреля

09:15 Танцы, короткая программа

Первый канал: 9.10

10.35 Женщины, короткая программа

Первый канал, 10:30

12.40 Мужчины, короткая программа

Первый канал, 12.35

12 апреля

10:00 Пары, короткая программа

Первый канал, 9:55

11.25 Танцы, произвольная программа

Первый канал, 11.20

13.00 Мужчины, произвольная программа

Первый канал, 12.55

13 апреля

09:15 Пары, короткая программа

Первый канал, 09.10

10:50 Женщины, произвольная программа

Первый канал, 10.45

ИСТОЧНИК KP.RU

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