Родители одноклассников мальчика отравившегося в санатории: «Мы все на карантине и сдаем анализы»

Уже почти неделю вся Самара с замиранием сердце следит за судьбой восьмилетнего Романа. Мальчик вместе с одноклассниками отправился в санаторий «Волжанка», а теперь за его жизнь борются лучшие врачи региона.

Как ранее писала «Комсомолка», 4 апреля Роман пожаловался на боль в животе, затем поднялась температура. Вечером ребенка из санатория забрала мама. Мальчика тошнило, а через несколько часов остановилось сердце. Шокированная мать вызвала «скорую», медики даже диагностировали смерть, но реаниматологам удалось вернуть ребёнка к жизни, однако школьник впал в кому. Его отвезли в больницу им. Н.А. Семашко.

Что случилось с Ромой - пока неизвестно.7 апреля знакомые семьи рассказали, что за ночь мальчик пережил две остановки сердца, у школьника начался оттек мозга и кровоизлияние в лёгких. Самарские врачи делали все, чтобы состояние мальчика улучшилось, а родители искали контакты лучших невропатологов и реаниматологов. Ребенка перевели в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина, где мальчик находится и сейчас.

- К ситуации с Ромой привлечены лучшие врачи России. Сейчас родители пока просили не распространять никакой информации, - рассказали друзья семьи. - Рома пока без изменений, но мы надеемся, что он поправится.

Что случилось с Ромой - пока не известно. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют детский санаторий «Волжанка», где отдыхал мальчик. Предположительно, там школьник получил пищевое отравление.

- Смена в санатории «Волжанка» закрыта. Дети, отдыхавшие там, отпущены по домам. Что касается госпитализированного мальчика, то точный его диагноз пока не установлен, - сообщили в мэрии Самары.

В региональном минздраве отметили, что все дети, которые находились в лагере, были осмотрены врачами. Никаких заболеваний у них выявлено не было, а вот родители одноклассников говорят немного иное.

- Мама Ромы категорически против распространения какой-либо информации. Да мы и сами ничего не знаем, нам ничего не говорят, результатов анализов нет, - рассказали родители одноклассников Романа. – Есть и другие пострадавшие, но симптоматика у всех разная и разная и степень тяжести. В санатории были два класса из одной школы, все они были на одном этаже. Мы все на карантине, сидим дома, сдаем анализы. Никаких праздников ни накануне ЧП, не в 4 апреля в санатории не было. Был обычный день, обычное питание.

В министерстве здравоохранения Самарской области, подчеркнули, что медики оказывают Роме всю необходимую помощь.

- Специалисты больницы постоянно держат связь с федеральными центрами. Накануне была организованна телемедицинская консультация с врачом-неврологом, нейрохирургом, анестезиологом-реаниматологом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» министерства здравоохранения РФ, - добавили в ведомстве.

В больнице узнать о состоянии ребенка ничего не удалось. В случившемся разбираются сотрудники СУ СК по Самарской области.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО