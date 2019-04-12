Если ты смелый, ловкий, умелый:в АО «Траснефть - Приволга» выбрали самую спортивную семью

В соревнованиях приняли участие сотрудники Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений, Центральной базы производственного обслуживания и аппарата управления.

Конкурс станет традиционным

За титул сильнейшей сразились команды из шести структурных подразделений компании: Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений, Центральной базы производственного обслуживания и аппарата управления.

- Мы стараемся создать в коллективе благоприятную, комфортную атмосферу. А что может быть лучше активного семейного отдыха? Работа у людей напряженная, часто приходится выезжать в командировки. Иногда родители встречаются с детьми только в выходные. Поэтому наш конкурс для малышей и взрослых - это просто здорово, - считает председатель объединенной первичной профсоюзной организации АО «Транснефть - Приволга» Владимир Авраменко.

Конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» в компании впервые прошел в прошлом году - победила команда Волгоградского РНУ. Праздник удался на славу: и участники, и болельщики были в восторге. Поэтому организаторы уверяют: мероприятие точно станет доброй традицией.

- У нас шесть подразделений, разбросанных от Татарстана до Ростовской области, - продолжает Авраменко. - В них прошли отборочные туры. Самые сильные, самые лучшие встретились сегодня в финале.

Это и другие мероприятия, проходящие в ПАО «Транснефть», - часть большой корпоративной стратегии по сохранению жизни и здоровья сотрудников. Не случайно 2019 год объявлен в компании Годом охраны труда.

«Мы настоящая мафия!»

Вы когда-нибудь пытались играть в хоккей трехметровой клюшкой? А собирать на скорость гигантские пятнашки? Скакать на резиновой лошади? Наверное, нет. А вот участники веселых состязаний со всеми заданиями справились успешно. Мамы демонстрировали грациозность и гибкость, детишки - ловкость и смекалку, а папы - силу и выносливость. Мужчины могли почувствовать себя борцами сумо - надев смешные костюмы, они старались вытолкать соперника с татами. Победа досталась Виктору Григорьеву из команды аппарата управления.

- Мой муж самый сильный! - с гордостью говорит супруга сумоиста Кристина. В АО «Транснефть - Приволга» она уже 12 лет работает юрисконсультом. Кристина рассказывает, что к соревнованиям специально не готовились: спорт - часть повседневной жизни семьи. И мама, и папа, и девятилетний Ярослав увлекаются лыжами, коньками и роликами, ныряют с маской и плавают с аквалангом. И результат налицо. Дружное трио заняло третье место, обойдя довольно серьезных соперников.

На этих шуточных соревнованиях было все как на настоящих чемпионатах - и падения, и обидные поражения, и радость победы. И, конечно, самое важное - поддержка болельщиков. Коллеги и родные старались изо всех сил: кричали, топали, свистели и даже пели и плясали. Особенно отличились фанаты семьи Устиновых из Самарского РНУ. Болельщики команды «Семейная мафия» выглядели ярко: мужчины с накладными усами и бабочками, женщины - в маленьких шляпках с вуалью. И даже дети нарядились как настоящие итальянские мафиози.

- Мы очень дружная команда, почти семья! Вместе ходим на рыбалку и охоту, вместе отмечаем праздники, - говорит Николай Демидов. Большая компания приехала поддержать Устиновых из Большой Черниговки. И не зря - в конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья» Устиновы стали вторыми.

Секрет успеха - взаимопонимание

Почти четыре часа состязаний пролетели незаметно. В перерывах - выступления творческих коллективов, фокусника с обезьянкой, веселые конкурсы для зрителей от пяти до 75 лет. Кульминация праздника - награждение победителей. Самой спортивной семьей стала семья Созоновых, представляющая Бугурусланское РНУ. Глава семьи Александр - оператор товарный, мама Виктория - учитель начальных классов, а сын Семен играет за отрадненскую команду «Нефтяник». Поэтому он лучше всех справился с самым сложным детским заданием: поразил максимальное количество целей в игре Angry Birds.

- Муж и старший сын - хоккеисты, я люблю лыжи, коньки и велосипед, - рассказывает Виктория. - Мы всегда вместе, всегда активно отдыхаем. Секрет успеха не физическая подготовка, а умение слушать и понимать друг друга.