2019-04-12T16:08:26+03:00
Дом. Семья

Все космодромы в зоопарке: в Самаре волчат к празднику назвали космическими именами

Сотрудники зоопарка назвали малышей в честь шести российских космодромов
Евгения ВАСИНА
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Ясный осмотрел весь зоопаркЯсный осмотрел весь зоопаркФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пара канадских волков Малыш и Альфа из Самарского зоопарка впервые стали родителями 5 марта этого года. Как и положено у волков, родители со всей любовью и внимание занялись воспитанием шестерых кутят. Они обучают их, кормят. Разводов в волчьей семье не бывает, эти животные очень преданные друг другу, да и потомство родители воспитывают вместе. В пятницу, 12 апреля, волчат впервые показали горожанам.

Мама переживала за волчат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мама переживала за волчатФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По традиции нашего зоопарка детенышей мы показываем примерно через месяц после их рождения. Мы назначили дату смотрин, а уже потом обратили внимание, что это День космонавтики. В честь праздника волчата получили соответствующие имена, - представила малышей заведующая научно-просветительским отделом самарского зоопарка Алена Киреева.

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Ясный и Яра терпеливо встречали гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ясный и Яра терпеливо встречали гостейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники зоопарка назвали волчат в честь шести российских космодромов: Яра (в честь Капустина Яра), Ясный, Байконур, Восток, Свобода и Плеск (в честь космодрома Плесецк). Когда кутята подрастут, они разъедутся по разным зоопаркам.

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Едят с аппетитом

Пара канадских волков появилась в самарском зоопарке в прошлом году. Малыш прибыл из цирка, а Альфа из частного зоопарка.

- Малыш у нас истинный вожак: отважный, иногда свирепый, крупный, заботливый - настоящий отец. Альфа более покладистая, изящная, - рассказывает про волков Алена. - У пары родились две девочки и четыре мальчика. Малыши уже едят все, что любят взрослые волки. Только в меньшем количестве: говядину, курятину, кролика.

Ясный за терпение получил кусочек курицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ясный за терпение получил кусочек курицыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волки могут вырасти до 90 см в холке, а в весе от 35 до 50 кг. Сейчас волчата познают окружающий мир. С интересом играют друг с другом, с родителями, сотрудниками зоопарка, точат зубы о веточки.

На смотринах смелый и отважный волчонок Ясный отказался сидеть на руках и отправился знакомиться с обитателями зоопарка. Что не очень понравилось барсукам и вызвало особый интерес у лис.

Яра получила свое имя в честь космодрома Капустин Яр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яра получила свое имя в честь космодрома Капустин ЯрФото: Светлана МАКОВЕЕВА

“Мальчики более осторожные”

От обычных волков канадские отличаются тем, что вырастают большего размера, умеют вилять хвостом и даже иногда лают, как собаки. Живут в основном в Канаде и США. Сейчас волчата спокойные и очень дружелюбные.

Барсук запереживал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Барсук запереживалФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Двоих более смелых волчат мы приручаем, Яру и Ясного, остальные живут с родителями. Ясный более взволнованный, ему не очень нравится большое количество новых людей и микрофоны журналистов перед мордой. Он как мальчик более осторожный. Какими бы милыми волчата ни казались, они все же дикие животные, - предупреждает заведующий отделом млекопитающих Никита Березин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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