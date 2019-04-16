2019-04-16T00:16:19+03:00
Спорт

Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года, прямая онлайн-транслция игры с Камп-Ноу. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Команда готовится к встрече с англичанами. Фото: Твиттер БарселоныКоманда готовится к встрече с англичанами. Фото: Твиттер Барселоны
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Матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов продолжаются 16 апреля 2019 года супер-поединком Берселона- Манчестер Юнайтед. Ответный поединок пройдет на Камп Ноу. Сайт kp.ru представляет прямую онлайн-трансляцию с каталонского стадиона, где Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля разыграют путевку в полуфинал Лиги Чемпионов.

Предыдущая встреча команд закончилась с минимальным преимуществом каталонцев: 0:1. Причем единственный гол можно считать автоголом: после удара Суареса мяч в сетку ворот отскочил от Шоу. На своем поле "Барсе" нужно собраться: с такой игрой Лигу Чемпионов не выигрывают.

"Манчестер Юнайтед" наверняка серьезно готовится к этому поединку в стане соперника. Алекс Фергюссон может дать напутствие игрокам как перед игрой, так и в раздевалке. Команда умеет играть до последних минут и уж точно не собирается сдаваться.

- У „МЮ“ менталитет победителей. Игроки „Барселоны“ должны быть предельно сконцентрированными с первой и до последней секунды матча, - поделился ожиданиями от матча тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

Статистика личных встреч Барселона - Манчестер Юнайтед

До встречи в 2019 году, МЮ и Барса дважды играли в финале Лиги Чемпионов. Оба раза все закончилось победой "сине-гранатовых". Оба раза забивал Месси - в этот раз он точным ударом в ворота пока не отметился. Есть, чего ждать в матче 16 апреля. В 2015 и в 2017 году "Барса" также выигрывала у подопечных Фергюссона в Международном кубке чемпионов.

Встреча Барселона - Манчестер Юнайтед начнется 16 апреля в 22.00. Смотреть прямую трансляцию со стадиона Камп Ноу можно в прямом эфире телеканала Футбол 1 и на сайте kp.ru. Будем следить за игрой в реальном времени и расскажем, кто выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов 2019.

Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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