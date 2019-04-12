«Хорошо, что к нам набирают сильных духом людей»: самарские железнодорожники рассказали, как готовят машинистов к непредвиденным ситуациям

Самарские железнодорожники приоткрыли завесу тайны и показали, на чем тренируются машинисты. Экстремальные погодные условия, непредвиденные ситуации, даже медведь на рельсах – все эти происшествия может сгенерировать специальный тренажер, на котором оттачивают свои навыки машинисты. Корреспондент «КП-Самара» посмотрел, как происходит отработка экстренных ситуаций, и расспросил работников железной дороги, как они справляются со стрессом.

Тренажер, на котором отрабатывают экстренные ситуацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На железной дороге я с 18 лет, - рассказывает машинист электровоза Дмитрий Юров. – За это время было много нестандартных ситуаций, но случаев наезда не было. Я всегда успевал остановиться вовремя. В том числе и благодаря тренажеру.

Машинист электровоза Дмитрий ЮровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смоделировать можно что угодно – местность, погоду, время суток; добавить препятствия на пути, отказ тормозов. Все это нужно, чтобы посмотреть, как машинист поведет себя в той или иной ситуации.

- Вот видите, мы ехали летом, а теперь уже зима, - показывает нам Дмитрий. - Этот тренажёр установили в 2017 году. В среднем машинист садится за него раз в квартал, чтобы не забывать. Бригада проходит занятия на тренажере в полном составе, и помощник в том числе. Система оценки результата бальная.

Смоделировать можно все - время суток, погоду, время года и т.дФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Всего у нас 600 локомотивных бригад. Ежедневно на этом тренажере занято до 5 человек, - рассказывает заместитель начальника локомотивного депо по кадрам и социальным вопросам Александр Какунин.

Дмитрию Юрову повезло за свою карьеру избежать столкновений. Однако так бывает не со всеми машинистами. Иногда человек просто не в силах остановить многотонную махину.

- Максимальная конструкционная скорость электровоза - 120 километров в час, но в среднем ездят 80-90 километров в час. Препятствие можно заметить метров за 800-600. Если ясная погода, отличная видимость, то можно увидеть и за километр. Если сложные метеорологические условия, то тут уж как увидишь. На экстренное торможение уходит в среднем 2 минуты, - рассказывает Дмитрий Юров.

Кабина тренажера погружает машиниста в ситуацию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно на этом тренажере занято до 5 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас в основном грузовые составы, которые ходят по обводным дорогам, но все-таки столкновения случаются, - признается Александр Какунин. - Тогда мы стараемся отправить бригаду с оборотного депо пассажирами, чтобы не допустить усиления стресса. Они проходят алкометрию, наркоконтроль, осмотр терапевта и после направляем уже к психологу, который выбирает реабилитацию.

В депо сейчас 600 локомотивных бригад.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любая авария для машиниста – это огромный стресс. Что уж говорить о том, когда на рельсах впереди мчащегося электровоза появляется человек…

- Задавленный или покалеченный человек – это большая травма, даже если смотреть на это со стороны, что уж говорить, если машинист вовлечен в ситуацию, - признался Дмитрий Юров. - Бригада идет оказывать помощь, если человек жив. До приезда медработников бригада с ним. Сама выступает в роли психологов, чтобы поддержать травмированного человека. Хорошо, что к нам набирают сильных духом людей, поэтому справляются.

Справиться со стрессом железнодорожникам помогают психологи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С машинистами после происшествий работают психологи.

- Если у работника функциональное состояние ниже нормы, мы отправляем его в комнату коррекции, - делится нюансами своей работы ведущий психолог Дорожной клинической больницы на станции «Кинель» Татьяна Пашина. - Но прежде я провожу дополнительный тест на изучение особенностей личности, чтобы понять, с чем это связано: может, стресс был дома, может, помощник не устраивает.

Во время разговора с машинистом и помощником психолог спрашивает, можно ли было предотвратить столкновение или наезд.

- Случается, что машинисты скрывают свое эмоциональное состояние. Говорят, что у них все хорошо, а на самом деле, на душе тяжкий груз. После того, как мы выясним детали ситуации, проводим расширенное психофизиологическое обследование. Кому-то из локомотивной бригады хватает нескольких занятий с психологом, а кто-то ходит к нам по полгода, - рассказывает Татьяна Пашина.

Сейчас в депо 240 локомотивов, 136 из них – это современные «Синары».

- Новый локомотив, по сравнению со старым, небо и земля. Управление простое, в основном везде электроника. Он более современный, вести приятно, никакие посторонние шумы не отвлекают. По техническим характеристикам он мощнее, чем те, которые были раньше, - делится впечатлениями машинист Дмитрий Юров. – Электровоз не шумный, в нем есть санитарные условия, микроклимат создается. Он более мощный, оборудован микропроцессорной системой управления, которая сама определяет, как распределять силу на электровозе. Очень хорошая система, особенно для молодых машинистов. На них установлен комплекс безопасности, который позволяет их водить даже без помощника.