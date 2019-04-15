“Он погиб бы, если не вышел к людям”: в Самаре борются за жизнь почерневшего от нефти лебедя

«От него пахло нефтью»

Он еле стоит на ногах, тяжело дышит, недовольно фырчит на сотрудников Самарского зоопарка и смиренно терпит интенсивный душ. “Черного” лебедя, которого 14 апреля нашли около железнодорожных путей на 113 километре, отмывают щетками и губками. Только за первый час работы на перепуганную птицу потратили больше двух флаконов моющего средства. Жизнь лебедю спасают всем коллективом зоопарка. Кто-то держит гордую птицу в металлической ванной, кто-то трет, другие подносят ведра с теплой водой и уносят черную от нефтепродуктов жидкость.

- Белеет понемногу, - с надеждой смотрит на горделивого, все еще серого красавца, заведующая научно-просветительским отделом самарского зоопарка Алена Киреева.

Раз в 20-30 минут лебедю дают отдохнуть. Его достают из ванночки, чтобы у птицы не затекли лапы. В эти моменты лебедь пытается расправить уже почти отмытые крылья, кряхтит, шипит, осторожно шагает.

- К нам обратились сотрудники службы спасения. Они рассказали, что дачники поселка 113 км подобрали черного лебедя. В нашей полосе такие не водятся, они живут в Австралии, поэтому у нас сразу возникло предположение, что птица испачкалась нефтью. Очевидцы подтвердили, что от лебедя действительно пахнет нефтепродуктами, - рассказывает печальную историю «черного» лебедя главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Вот таким вышел к людям несчастный лебедьФото: Евгения ВАСИНА

«Он шел к людям за спасением»

В зоопарке отметили, что, судя по состоянию птицы, трагедия произошла несколько дней тому назад.

- У нас нет опыта работы по спасению настолько испачканных птиц. Сейчас состояние лебедя мы оцениваем как удовлетворительное, несмотря на то, что весь его перьевой покров пропитан нефтью. Отмываем лебедя мы с помощью обычных моющих средств, так советуют российские и зарубежные специалисты, которые чаще сталкиваются с таким проблемами, - показывает арсенал для спасения лебедя Александр Кузовенко.

Возраст птицы определить не просто, но специалисты уверяют, что лебедь в самом расцвете сил, предположительно, это самец.

- Когда птица вся перепачканная, тяжело определить даже ее пол. Если бы лебедь остался в таком виде в природе, он бы однозначно погиб, из-за нефти проявились бы различные заболевания. В неволе теоретически его можно спасти. Мы не только почистим его, но и проведем восстанавливающую терапию. Птице будут давать сорбенты, проведут и лечение антибиотиками, потому что неизвестно, сколько времени этот лебедь провел в водоеме в таком состоянии, - рассказали в зоопарке.

Перья придется подрезать

Главный зоотехник также добавил, что сейчас лебедь не есть и не пьет, у него стресс. Пока птица не истощена, но и не спасена. К людям гордый лебедь относится без особой радости. Во время “душа” лебедь шаткой походкой подошел к миске с водой и сделал несколько глотков, что очень порадовало сотрудников зоопарка.

- Поправится, - выдохнули спасители.

Сейчас еще сложно сказать, выживет ли “черный лебедь”. Перья на хвосте и крыльях гордой птицы настолько пропитаны нефтепродуктами, что, скорее всего, их придется остричь. Удалить грязные перышки, выдернув их, нельзя, птица может умереть от боли.

Для очистки используют специальные моющие средстваФото: Евгения ВАСИНА

Если лебедя отмоют, какое-то время он проведет в теплых помещениях зоопарка. Затем птица отправится на адаптацию в питомник, который достраивают в поселке Формальный Кинельского района.

- Если все пройдет гладко, то мы, конечно же, выпустим лебедя в природу. Ради этого и должны работать зоопарки и центры по спасению животных. Это можно будет сделать после осенней линьки, или, что более вероятно, после весенней. Потому что это перо для полета и жизни в природе не годится, - констатирует зоотехник.

Ошибся озером

Что именно произошло с лебедем, где и чем он так испачкался, пока неизвестно. В зоопарке напомнили, что лебеди - птицы перелетные. В теплые края они улетают поздней осенью, а возвращаются ранней весной. Эти птицы часто летают в сумеречное время и ночью. Возможно, лебедь решил передохнуть, вот только озером ошибся и попал в лужу из нефтепродуктов. Что это может быть – непонятно, вариантов много.

Помощь людей лебедь переносит стоическиФото: Евгения ВАСИНА

- Будем пытаться спасти его, а там как получится. Эта птица занесена в "Красную книгу" Самарской области. Сейчас их численность, к счастью, восстанавливается. С самого первого дня основания зоопарка мы говорим о необходимости питомника для спасения птиц. Сейчас появилась земля в Кинельском районе, есть уже строения, которые подходят для содержания животных и при вложении некоторых средств. И здесь, мы верим, можно будет сделать отличный центр по спасению животных, в котором можно будет и содержать тех, кого нельзя выпустить в природу из-за травм и тех, кого удалось спасти и адаптировать к дикой жизни, - отмечает Александр Кузовенко.

В зоопарке также добавили, что в Самарской области ежегодно в беду из-за человека попадают от 10 до 30 крупных копытных животных и бессчетное количество мелких и средних птиц.

Лебедю банные процедуры не слишком нравятсяФото: Евгения ВАСИНА