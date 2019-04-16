Не Нотр-Дам: почему памятники, которые рушатся под боком, не заставляют самарцев плакать?

Если бы не Виктор Гюго, никто бы не помнил о Соборе парижской богоматери. В начале XIX века Нотр-Дам был в таком печальном состоянии, что власти собирались его снести. Благодаря знаменитому роману и поддержке жителей, собор все-таки решили отреставрировать, после чего на нем появились и знаменитые горгульи и тот самый шпиль, который 15 апреля рухнул, объятый пламенем.

Но о судьбе парижского собора можно не волноваться - на него уже жертвуют сотни миллионов евро, а специалистов, которые восстановят Нотр-Дам, в Европе предостаточно.

Еще раз - знаменитый собор спасли сами жители города. Не власти, которые “всегда должны”, не кто-то там из “муниципального предприятия охраны памятников городского округа Париж”, а сами жители.

16 апреля в Самаре прошло первое выездное заседание ВООПиК и первым объектом осмотра стало здание самарской хоральной синагоги, в прежние времена, на минуточку, крупнейшей в Европе. Безусловный памятник архитектуры. В здании десятки лет располагался хлебозавод, что, разумеется, сказалось на его состоянии, но окончательно угробили его уже в наше время и сегодня синагога выглядит хуже, чем парижский собор, который горел 12 часов.

Здание самарской хоральной синагоги построено в 1908 г. по проекту архитектора Зельмана Клейнермана

Синагога не сгорела дотла, ее не пытался разрушить Робеспьер, который, кстати, успел изрядно навредить Нотр-Даму. Самарская хоральная синагога просто стояла никому не нужная.

Вы скажете, что Самара - не Париж. И сравнивать наши памятники со зданиями XII века - это как сравнивать осколок с горлышка пивной бутылки с дорогим бриллиантом. И безусловно, Нотр-Дам во многом превосходит самарские памятники архитектуры. Но это не значит, что их не нужно спасать.

Сегодня самарская хоральная синагога выглядит хуже, чем горевший 12 часов Нотр-Дам-де-ПариФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Просто представьте - на момент, когда Нотр-Дам собирались сносить из-за ветхости, в Париже насчитывалось менее 500 тысяч жителей. И среди них нашлось достаточное количество неравнодушных граждан, которые отстояли наследие, убедили весь Париж и Францию в том, что нужно потратить огромные деньги на реставрацию. У них не то, что интернета, электричества не было.

В Самаре, черт побери, 1 миллион 170 тысяч по официальным данным. Но среди этого миллиона обеспокоены сохранением истории своего города от силы пара-тройка сотен жителей и, судя по тем работам, которые все же ведутся, ни власти, ни строители, в эти сотни не входят.

Например, в октябре прошлого года общественники подняли на уши весь город, выложив в интернет фотографии, как строители крушат восточную стену здания. После разбирательств, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко объяснил происходящее тем, что инженеры обследовали здание и установили, что стена находится в аварийном состоянии. Она пострадала при пожаре, за несколько лет в ней сделали много отверстий и проемов, что ослабило ее несущие способности.

В 1994 году, после многих лет работы хлебозавода, здание синагоги возвращено еврейской общинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 апреля, участникам выездного заседания ВООПиК подрядчики рассказывали уже несколько другую историю. Что ломали не столько стену, сколько перекрытия, которые находились в аварийном состоянии. И кровлю тоже демонтировали в благородных целях, а что с осени дождь и снег заливали здание - так стены на это время были прикрыты полиэтиленовой пленкой.

Катастрофическое состояние самарской хоральной синагоги объяснил консультант Управления охраны культурного наследия Иван Стафеев:

Мы можем взять другие объекты культурного наследия дореволюционной постройки, например, дом Челышева и там эрозии кирпича не происходит. Здесь качество материала было не самое лучшее, скажем так. Плюс эксплуатация здания во время работы хлебозавода - это высокие температуры, разница температур в зимний период, ведь помещения не отапливались. И разница температур при работе печей сказалась.

Завершить реставрацию только стен должны к концу года.

При этом своды над окнами первого этажа восстановлены, часть кирпичной кладки заменена и будто-бы все неплохо.

Но оказывается, подрядчик, ПСК-Волга, который занимался реставрацией синагоги с сентября прошлого года по февраль 2019, заменен на компанию САМТОРЕС, которая реставрирует Кухмистерскую на Красноармейской, 4. Если кто не помнит, в ходе тех работ часть здания Кухмистерской просто начала отваливаться, да и сейчас к проводимым работам у специалистов много вопросов.

Синагога в ужасном состоянии, как и Реальное училище, как и дом Егорова-Андреева на Некрасовской, 61 и многие другие. Это позор города, позор его жителей, позор каждого из нас вне зависимости от вероисповедания или национальности, ведь это памятники нашего общего исторического наследия.

Парижане восстановят свой собор и мы, безусловно будем рады за них, рассказывая друг другу, что Нотр-Дам - это наше общее, мы ведь и книжку читали и смотрели мюзикл. Стыдливо отворачиваясь от руин своих исторических памятников, которые кто-то должен был спасти.

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