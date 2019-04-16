Дубль от Месси вывел "Барселону" в полуфинал Лиги Чемпионов 2019 после разгромной победы над "МЮ"

"Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов на "Камп Ноу". Команда выиграла со счетом 3:0 и теперь сыграет в полуфинале главного европейского турнира с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".

На игру 16 апреля команды выходили по разному: "Барселона", которая до этого со счетом 1:0 обыграла в гостях "МЮ", чувствовала себя спокойно, игроки как будто были немного расслаблены. А вот гости были сосредоточены и серьезно настроены. И чуть было не наказали каталонцев в первые же минуты игры. Практически первую половину первого тайма гости давили хозяев, обосновавшись у ворот сине-гранатовых. Несколько раз ворота Тер Штегена на прочность пробовал Погба, Мактоминей находит брешь в обороне соперника. Но все безрезультатно.

Когда не забиваешь ты, забивают тебе. Эту нехитрую истину на 15 минуте гостям доказал Месси, который точным ударом положил мяч прямо в сетку. На 20 минуте свой подвиг Лионель повторил: счет 2:0, ошибка Де Хеа, который как будто под мышкой пропускает мяч, уже упав на него. С таким результатом команды ушли на перерыв. Дубль Месси в четвертьфинале ЛЧ, на этом этапе игрок давно не забивал.

Второй тайм начался немного расслаблено для Барселоны. МЮ снова начал давить, но результатом это снова не закончилось.

На 61 минуте мяч в ворота соперника отправил Коутиньо после передачи Джорди Альбы. Гол получился красивым, в лучших традициях еще "ливерпульского" игрока.

Что ж, "Барселона" заслуженно проходит дальше по турнирной сетке и имеет все шансы попасть в финал. Уже сегодня Ливерпуль и Порту в поединке решат, кто сыграет с "Барсой".