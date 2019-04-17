"Малышка лежала в коридорчике, вся в синяках и моче": мать-изверг в Самарской области била двухлетнюю дочь, держала ее на голодной диете и делала вид, что все в порядке

"Она боялась бабушку"

Самарские следователи разбираются в страшной и запутанной истории, которая произошла в одном из сел Ставропольского района. В конце июля 2018 года волонтеры в социальных сетях подняли шум, обнаружив в одной из больниц маленькую девочку, с которой вместе лежала бабушка. У двухлетней Алины* (имя изменено) все тело было в синяках, на голове не хватало волос, отсутствовали передние зубы. Девочка боялась бабушку, постоянно прикрывала голову, стоило только к ней подойти.

- Мы узнали о девочке после того, как в социальных сетях появился пост с просьбой о помощи: ребенку нужен был горшок. Мы привезли его и обнаружили такой кошмар. Бабушка постоянно бросала девочку одну, бегала курить. Сначала мать вообще не появлялась в больнице, - рассказывают обнаружившие трагедию волонтеры.

Когда о ситуации уже не могли молчать, в больнице появилась мама девочки. Она была хорошо одета и отрицала, что в семье есть какие-то проблемы. Мол, у девочки просто не выросли зубки. А еще она постоянно падает и сама ударяется обо все. Выяснилось, что у Натальи* (имя изменено), есть еще сын, он выглядел вполне благополучно. Видимо, плохо в этой семье относились только к девочке.

За свои два года жизни девочка увидела много бед

"Хотела материнский капитал"

По сигналам от возмущенных свидетельниц жестокого отношения к девочке, и ее и второго ребенка забрали в детский дом. Но на этом история не закончилась.

- Сначала мы получили только самые плохие отзывы. Соседи говорили, что мать почти не бывает дома, бабушка сильно пьет и действительно распускает руки. И они даже не знали о существовании девочки, видели только мальчика (брата Ангелины), - с ужасом рассказывают волонтеры. - Одна из родственниц рассказала, что женщина сразу хотела отказаться в роддоме от ребенка, якобы он напоминал ей бывшего мужа, который бросил семью. Но бабушка запретила это делать, ведь иначе бы семье не дали материнский капитал.

Правда, позиция самой матери - дома она не бывает, потому что работает и приносит доход в семью. В группе, которую волонтеры создали, пытаясь защитить Алину и не позволить вернуть ее в семью из дома малютки, сторонники матери пишут, что во всем виновата бабушка. Якобы именно она била малышку, а мать просто не знала о проблемах. Правда, непонятно, как можно было не видеть состояние ребенка.

Малышка за время проживания в доме малютки поправилась и перестала бояться

"Это хорошая семья, не врите!"

Оказалось, что привлечь внимание органов опеки к семье пытались еще в 2017 году. Тогда девочка уже попадала в больницу с сотрясением головного мозга. В то время с ребенком еще жила прабабушка. Она рассказала, леденящие душу подробности: девочку били, держали в коридорчике, не пуская в комнату. Если девочка плакала, ее били по ногам.

- Алина была раздетой, грязной, вся в фекалиях и моче. Её не хотели подмывать. Спала она просто на клеенке. Мне пришлось сбежать оттуда, потому что моя дочь - бабушка девочки, била и меня, если я пыталась помочь ребенку, накормить ее, - говорит прабабушка.

Когда Алину забрали в детский дом, волонтеры сначала обрадовались. Но потом местные власти и представители органов опеки стали защищать маму девочки. И ребенка даже хотели отдать обратно, уверяя, что в семье все благополучно. Волонтеров обвиняли во лжи и желании испортить жизнь семье. Правда, сейчас с этим не согласны следователи. Они предполагают, что женщина на протяжении двух лет не исполняла обязанности по воспитанию ребенка.

- Она не предоставляла ребенку нормальных условий проживания и развития, здорового питания, возможности использования чистой одежды, постельных принадлежностей и соблюдения норм гигиены, а также не оказывала медицинскую помощь и систематически применяла к дочери физическое насилие, - объяснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи объяснили, что брата девочки воспитывали нормально. Сейчас следком обратился в прокуратуру, чтобы отменить постановление о возбуждении административного дела, чтобы мать можно было лишить родительских прав.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка сотрудникам ПДН, МКУ «Управление по вопросам семьи опеки и попечительства м.р. Ставропольский Самарской области» в части исполнения ими своих служебных обязанностей по контролю за семьей и несвоевременного выхода в суд с заявлением о лишении родительский прав в отношении дочери, - уточняют в СУ СК РФ по Самарской области.

Для волонтеров, которые уже год пытаются помочь девочке, это хорошая новость. Возможно, что девочка, если ее мать все же лишат родительских прав, а вся информация подтвердится, сможет найти новую семью. И забыть об ужасах, которые ей пришлось пережить.